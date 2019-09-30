በአሜሪካ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ላይ አልሻባብ ጥቃት መሰንዘሩ ተነገረ
ከሶማሊያ የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት የአሜሪካ ወታደሮች የሶማሊያ አቻቸውን በሚያሰለጥኑበት ወታደራዊ ካምፕ ላይ ጂሃዲስት ኃይሎች ጥቃት መፈጸማቸው ተነገረ።
የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት በደቡባዊ ሶማሊያ የታችኛው ሸበሌ ክልል ውስጥ ባሊዶግሌ የአውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ተኩስና ከባድ ፍንዳታ እንደነበር ተናግረዋል።
የእስላማዊ ታጣቂ ቡድኑ አልሻባብ እንደሆነ በተነገረው ድረ ገፅ ላይ ጥቃት አድራሹ ቡድን መኪና ላይ የተጠመደ ቦምብ መግቢያ በሩ አካባቢ ያፈነዱ ሲሆን ከፍንዳታው በኋላ ታጣቂዎቻቸው ወደ ውስጥ እንዲገቡ አድርገዋል።
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የወታደራዊ ባለሥልጣናት እንዳስታወቁት ጂሃዲስቶቹ ወደ ኋላ አፈግፍገዋል።
አልሻባብ ባወጣው መግለጫ ጥቃቱን እንደፈጸመ አስታውቋል።
"በከባድ የሚጠበቀውን ካምፕ ጥሰው ከገቡ በኋላ ወታደራዊ ተቋሙ ውስጥ ከነበሩት የውጪ ኃይሎች ጋር ታተኩሰዋል" ብሏል በመግለጫው።
ወታደራዊ ካምፑ ከዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ በስተምዕራብ 100 ኪሎ ሜትሮች ያህል ርቆ የሚገኝ ሲሆን፤ ካምፑ የአሜሪካና የሶማሊያ ልዩ ኃይሎች እንዲሁም የኡጋንዳ ሠላም አስከባሪዎች የሚገኙበት መሆኑም ተነግሯል።
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በሌላ ዜና አንድ የጣሊያን ወታደራዊ ኮንቮይ ሞቃዲሾ ውስጥ በፍንዳታ ጥቃት እንደደረሰበት የጣሊያን መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ነገር ግን በጥቃቱ የደረሰ ጉዳትን በተመለከተ ምንም አልተነገረም።
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ አሜሪካ ከአልቃኢዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገረው አልሻባብ ላይ የምታካሂደውን የአየር ጥቃት አጠናክራለች።
የሶማሊያ ባለስልጣናት እንደሚሉት ቡድኑ በአሜሪካ የሚፈጸምበትን የአየር ጥቃት ለመበቀል ሞዋዲሾ ውስጥ የሚፈጽመውን ጥቃት አጠናክሮታል።
የአሜሪካ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደሚለው አልሻባብ በሶማሊያ በርካታ ቦታዎችን የተቆጣጠረ ሲሆን አጥፍቶ ጠፊዎችን በመጠቀም ከፍተኛ ጥቃቶችን የመፈጸም አቅም አለው ብሏል።