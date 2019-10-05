የጥበብ እጆች ከዞማ ቤተ መዘክር ወደ ታላቁ ቤተ መንግሥት
ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ ወደ ሥልጣን ከመጡ ወዲህ ከገቧቸው ቃልኪዳኖች መካከል አንዱ ታላቁን ቤተ መንግሥት አድሰው ለሕዝብ ክፍት ማድረግ ነበር።
በዚህ መሠረትም በቅርቡ የተለያዩ ግንባታዎች እና እድሳት የተካሄደበትን ቤተ መንግሥት የደረሰበትን ደረጃ ለማሳየት ራሳቸው መኪና እያሽከረከሩ ሲያስጎበኙ በመገናኛ ብዙሃን ታይተዋል።
እድሳቱ ተጠናቆም ከመስከረም 30/2012 ጀምሮ ለጎብኝዎች ክፍት እንደሚደረግ ተገልጿል።
• አደጋ የተጋረጠበት የአፄ ፋሲለደስ ቤተ መንግሥት
በቤተ መንግሥቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ የእድሳት እና የአረንጓዴ መናፈሻውን ሥራ ከሚሠሩት ባለሙያዎች መካከል የቅሪተ አካል ተመራማሪዋ መስከረም አሰግድና የሥነ ጥበብ ባለሙያው ኤሊያስ ስሜ የሚመራው ቡድን ይጠቀሳል።
የዞማ ቤተ መዘክርን ሃሳብ የጠነሰሱት መስከረም አሰግድ፤ ከሥራ ባልደረባቸው ኤሊያስ ስሜ ጋር በመሆን በርካቶችን ያስደመመውን የቅርጻ ቅርጽና የዞማ አፀድ ሠርተው ለሕዝብ ክፍት አድርገዋል። አሁንም እሱን የማጠናከር አላማ እንዳላቸው እና ቤተ መዘክሩ "በቅቶታል" የሚባል ደረጃ እንዳልደረሰ ይናገራሉ።
እነዚህ የጥበብ እጆች ታዲያ በዚያው ተወስነው ብቻ አልቀሩም። አሻራቸውን ለማሳረፍ በጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ጥሪ ወደ ቤተ መንግሥትም አቅንተዋል።
መስከረም ይህንን እድል ያገኙበትን አጋጣሚም ያስታውሱታል። ጠቅላይ ሚንስትሩ ለጉብኝት ወደ ዞማ ቤተ መዘክር ጎራ ባሉበት ጊዜ በሥራው ከመደመማቸው የተነሳ የአዲስ አበባ የሥነ ጥበብ ትምህርት ቤትን ገጽታ እንዲለውጡላቸው ጥያቄ አቅርበው ሊያሳዩዋቸው ይዘዋቸው ሄዱ።
እነሱም ሥራቸውን ወዲያው ነበር የጀመሩት። እሱን በመሥራት ላይ ሳሉ ነበር ወደ ቤተ መንግሥቱ ሥራ እንዲሻገሩ በድጋሚ የተጠየቁት።
የሥነ ጥበብ ትምህርት ቤቱ ሥራ ሙሉ በሙሉ እንዳልተጠናቀቀ የሚናገሩት መስከረም "እሱን ካሳመርን በኋላ በቀጥታ ቤተ መንግሥቱን እንድናስውብ ጠየቁን፤ እኛ በማግስቱ ወደ ሥራው ገባን" ሲሉ ሁኔታውን ያስታውሱታል።
ቤተ መንግሥቱ ካረፈበት 40 ሺህ ካሬ ሜትር፤ 15 ሺህ ካሬ ሜትር የሚሆነው የግቢውን አካል እነ መስከረም እየተጠበቡበት ይገኛሉ።
መስከረም ለቤተ መንግሥቱ እንግዳ አይደሉም። በቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ ጊዜ በአውሮፓ ኅብረት አማካኝነት ከሌሎች አምባሳደሮች ጋር ለእራት ግብዣ ወደ ቤተ መንግሥት አቅንተው ነበር።
ይሁን እንጅ የሄዱት በምሽት ስለነበርና ግቢው ምን እንደሚመስል የማየት እድሉን አላገኙም።
"ቀጥታ ወደ እራት ግብዣው ከዚያም ወደ መኪና ነበር" ይላሉ።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አስተዳደር ግን ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ተጋብዘው፤ ግቢውን በሙሉ ዞረው ጎብኝተዋል፤ ጠቅላይ ሚንስትሩም ከባለሙያዎቹ አስተያየት እየጠየቁ ሲወያዩ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታቸው ነው።
"አንድ መንግሥት ቤተ መንግሥት የሕዝብ ነው ብሎ ለመክፈት ማሰቡ ለእኔ ትልቅ ነገር ነበር፤ ለዘመናት አጥሩን ነበር እኮ የምናየው" ሲሉ በወቅቱ የተሰማቸውን ደስታ ይገልጻሉ።
ወደ ሥራው በደስታ የገቡት ባለሙያዎቹ የተሰጣቸው ቦታ የሌሎች ግንባታዎች ትራፊ ቁሳቁሶች የሚጣልበት፤ ምንም ያልለማ ተዳፋት መሬት በመሆኑ የመጀመሪያ ሥራቸው ፅዳት እንደነበር ይናገራሉ።
የመጀመሪያ ዲዛይናቸውን የሠሩትም በእነዚሁ ከሌሎች ግንባታዎች በተራረፉና በተጣሉ ድንጋዮች ነበር።
ይሁን እንጅ የቦታው አቀማመጥ ተዳፋት በመሆኑና ወቅቱ ክረምት ስለነበር ሥራቸውን ፈታኝ አድርጎባቸው ነበር።
• የፈረሰው የደጃዝማች ዐምዴ አበራ ቤት ጠባቂ ምን ይላል?
ቦታው የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎችን ከግምት ውስጥ ያስገባ እና ለሁሉም ምቹ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነም ይናገራሉ።
የውሃ ተፋሰሱንና መሬቱን ካስታካከሉ በኋላ ወደ ግንባታ የገቡት ባለሙያዎቹ፤ እያንዳንዱ ድንጋይ በተለያዩ አገር በቀል በሆኑ እፅዋቶች፤ አበባ፣ በቅጠላ ቅጠል እንዲሁም በተለያዩ ቅርፆች አምሳያ እየተጠረቡ እንደተሠሩ ይናገራሉ።
በባለሙያው ኤሊያስ እየተሳሉ፣ በጠራቢዎች እየተጠረቡ ከአገር በቀል እፅዋቶች በተጨማሪ የድንጋይ ቅርጾቹ ግቢውን አስውበውታል።
የድንጋዩ ንጣፍ እንዳይፈነቀልና ለዘመናት እንዲቆይ ድንጋዮቹ እየተበሱና ከሥራቸው በብረት እየተሳሰሩ የተሠሩ ናቸው።
የተለያዩ የዓለም ክፍሎችን የመጎብኘት እድል የነበራቸው መስከረም፤ "ሥራው ከዚህ የተቀዳ ነው፤ አልተቀዳም ብሎ መናገር አይቻልም" ይላሉ። ምናልባት ከአስተዳደጌም ሆነ ካየኋቸው መካከል የተከማቸ እውቀት ሊሆን ይችላል በማለት።
"ዋናው የማምንበት ጉዳይ በጥራት በኩል ድርድር እንዳማይደረግ ነው። ለዘመናት የቆዩ እንደ ፋሲለደስ ያሉ ሃገራዊ ቅርሶችን በማንሳት ጥቃት ቢደርስባቸውም እስካሁን ድረስ ሊቆዩ የቻሉት ጥራት ስላላቸው ነው" ይላሉ።
"ለነገ ተብለው ስለተሠሩ፤ ሲፈርሱ ቢውሉ ምልክታቸውን አልተውም" ሲሉ የሚሰሩት ሥራዎች ጥራት እንዲኖራቸው ያስገነዝባሉ።
መስከረም እንደሚሉት አገር በቀል እጽዋቶች ስለተተከሉ፣ አረንጓዴ በመሆኑ፣ በእጅ መሠራቱ፣ በኢትዮጵያ ጥበብ መሠራቱ፣ ባለሙያዎቹ አገር ያፈራቸውና ከየገጠሩ የመጡ በመሆናቸው ሥራውን ለየት ያደርገዋል ብለዋል።
"ያ እጅ የተረሳ እጅ ነው፤ ይህ ጥበብ እንዳለው ያልታወቀ ሕዝብ ነው። ወደታች ሲታዩ የነበሩ ጠበብቶች ናቸው የሠሩት፤ በእነርሱ መሠራቱም ልዩ ያደርገዋል" ይላሉ።
ቅማመ ቅመም፣ መድሃኒት፣ አትክልትና ፍራፍሬ፤ እንደ ግራር፣ ወይራ እና የመሳሰሉት አገር በቀል ዛፎች መኖራቸውም ሌላው ልዩ የሚያደርገው ጉዳይ ነው።
ጠቅላይ ሚንስትሩ በየቀኑ እንደሚጎበኟቸው የሚናገሩት መስከረም "ፍቅር፣ ድጋፍ ነው የሚሰጡን፤ ባላቸው ደቂቃ ተሻምተው ብቅ ብለው ያዩናል፤ ሞራል ይሰጡናል። 'እጃችሁ ይባርክ!' እያሉ ነው የሚሄዱት፤ እኔ ስለ ፖለቲካ የማውቀው ነገር የለም፤ ግን እንደዚህ ዓይነት መሪ አለ እንዴ?" ሲሉ ይጠይቃሉ።
በመሆኑም ቤተ መንግሥቱ ውስጥ የሚሠሩት ሥራ ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን እንደሚተጉ ይናገራሉ። እርሳቸው እንደሚሉት ስለ ክፍያ አስበውም፤ ተጨንቀውም አያውቁም "ጥሪ ሲቀርብልን እኔና ኤሊያስ ባንክ ያለንን ገንዘብ አይተን ብቻ ነው የገባነው" ይላሉ።
"ስለ ገንዘቡ ጨርሶውኑ ማሰብ አልፈልግም፤ ሥራውን በጥራት ሠርተን ማስረከብ ብቻ ነው" ብለዋል።
በሥራቸው ከ200- 250 ሠራተኞች እንዳሉ የሚናገሩት መስከረም "ከመንግሥት ክፍያ የሚፈጸመው ለእነርሱ ደመወዝ እንጂ፤ እኛ ሙያችንን በነፃ ነው የሰጠናቸው" ሲሉ ለሙያቸው የሚከፈላቸው ክፍያ እንደሌለ ነግረውናል።
ሥራውን በራሱ ለእርሳቸው እንደ ስጦታ ነው። እስካሁን ሲሶ (1/3ኛው) የሆነው ክፍል እንደተጠናቀቀ እና ለመስከረም መጨረሻ ለጉብኝት ክፍት እንደሚሆን ገልጸዋል።
የእጅ ሥራ በመሆኑ፤ የጥበበኞች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ የማጠናቀቂያ ጊዜውን እንዲህ ነው ብሎ ማስቀመጥ እንደሚያስቸግር ነግረውናል። በጀቱም ቢሆን ሥራው ተጠናቆ ከስሌት በኋላ ካልሆነ በቀር አሁን እንዲህ ነው ማለት ተራ ግምት እንደሚሆን በመግለጽ ከመናገር ተቆጥበዋል።
በዞማ ቤተ መዘክር እርሳቸውና ኤሊያስ የተባበሩት መንግሥታት ሽልማት አበርክቶላቸዋል። ሌሎችም የሚጠበቁ ሽልማቶች እንዳሉ ገልፀውልናል።
ኤሊያስ ስሜ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ የአፍሪካ አርት አዋርድ ከሁለት አሸናፊዎች አንዱ በመሆን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የስሚዝሶኒያን የአፍሪካ አርት ብሔራዊ ሙዚየም ሽልማት እንደሚበረከትለትም ይጠበቃል።
ቤተመንግሥቱ ለጎብኚዎች ክፍት ሲሆን እያንዳንዱ ሰው 200 ብር እየከፈለ መጎብኘት እንደሚችል የተገለፀ ሲሆን፣ ሳይጋፉ እንደመጡ መግባት የሚፈልጉ ደግሞ 1,000 ብር እየከፈሉ መጎብኘት እንደሚችሉ መገለፁ ተዘግቧል።