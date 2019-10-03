የላስ ቬጋስ ጥቃት ሰለባዎች የ175 ሚሊየን ዶላር ካሳ ተስማሙ
እ.አ.አ. በ2017 በአሜሪካ ላስ ቬጋስ የሙዚቃ ኮንሰርት ሲታደሙ ጥቃት ደርሶባቸው የሞቱ 58 ቤተሰቦችና ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች የ735 ሚሊየን ዶላር ካሳ ሊሰጣቸው ነው።
የሙዚቃ ድግሱ ሲካሄድበት የነበረው የማናዳላይ ቤይ ሆቴል ባለቤት የሆነው 'ኤምጂኤም ሪዞርትስ' ነው ካሳውን ለመክፈል ስምምነት ላይ የደረሰው። ከሟቾች በተጨማሪ ጥቃት አድራሹ ከ500 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በኋላ ላይ ራሱን አጥፍቷል።
• ላስ ቬጋስ ውስጥ በተፈፀመ ጥቃት ከ59 በላይ ሰዎች ተገደሉ
ስቴፈን ፓዶክ የተባለው የ64 ዓመት ታጣቂ፤ ማንዳላይ ቤይ ከተሰኘ ሆቴል 32ኛ ፎቅ ላይ ሆኖ በአቅራቢያው ይካሄድ በነበረና 22 ሺህ ሰዎች በታደሙበት የሙዚቃ ፌስቲቫል ተሳታፊዎች ላይ ነበር ተኩስ ከፍቶ ጉዳቱን ያደረሰው።
ጥቃቱ በአሜሪካ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ ከተፈፀሙት የከፋው እንደሆነ ተነግሯል።
በወቅቱ ግለሰቡ ጥቃቱን የፈፀመው ብቻውን ሊሆን ይችላል ተብሎ ቢታመንም፤ ከጥቃቱ ቀደም ብሎ አብራው ነበረች የተባለች እስያዊት ከአገር እንደወጣች ፖሊስ አስታውቆ ነበር።
''ምንም እንኳን ገንዘቡ በጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎችን ስቃይ ማስረሳትና የሟቾችን ሕይወት መመለስ ባይችልም፤ ይህ የካሳ ክፍያ ለተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸው መጽናኛ ሊሆን ይችላል'' ሲሉ ተደምጠዋል የድርጅቱ የሕግ አማካሪ ሮበርት ኢግሌት።
ስቴፈን ፓዶክ በወቅቱ በሆቴሉ መተላለፊያዎች (ኮሪደሮች) የገጠማቸው ሁለት ካሜራዎች እና በበር ላይ የገጠመው ካሜራ ''የፖሊሶችን ወይም የፀጥታ አስከባሪዎችን'' እንቅስቃሴ እንዲቃኝ አስችሎታል ብሏል ፖሊስ።
• ስለምን የላስ ቬጋሱ አጥቂ 'ሽብርተኛ' አልተባለም?
እሰካሁን ጥቃቱን ለመፈፀም ምን እንዳነሳሳው ግልፅ የሆነ ነገር ባይኖርም ጥቃቱን ለመፈፀም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎ ነበር።
ይህ ጥቃት የአሜሪክ የጦር መሣሪያ አያያዝ ሕግ ላይ ክርክር ፈጥሮም ነበር። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው ''በሕጉ ላይ መነጋገር ካስፈለገን የምንነጋገርበት ጊዜ አሁን አይደለም'' ሲሉ ተደምጠው ነበር።
ፖሊስ ፓዶክ ጥቃቱን ከፈፀመበት ክፍል ውስጥ 23 መሣሪያዎችን ሲያገኝ፤ በመኖሪያ ቤቱ ውስጥም የተለያዩ መሣሪያዎችን እና ፈንጂዎችን አግኝቷል።