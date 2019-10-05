የ78 ዓመቱ ሴናተር በርኒ ሳንደርስ የልብ ህመምተኛ መሆናቸውን ሃኪሞች አረጋገጡ
የዴማክራቲክ ፓርቲ ፕሬዝዳንታዊ እጩ በርኒ ሳንደርስ ልብ ህመም ገጥሟቸው አስቸኳይ ቀዶ ህክምና እንደተደረገላቸው የቅስቀሳ ዘመቻ አስተባባሪዎቻቸው አረጋገጡ።
የምክር ቤት አባሉ ሳንደርስ ኔቫንዳ ላይ በነበረው የምረጡኝ ቅስቀሳ ደረታቸው ላይ የህመም ስሜት እንዳላቸው ከተናገሩ በኋላ ነበር ማክሰኞ ዕለት ወደ ሆስፒታል የተወሰዱት።
በአንደኛው የደም ቧንቧቸው በኩል የገጠማቸውን የደም ዝውውር መስተጓጎል ሃኪሞች ካስተካከሉላቸው በኋላ አርብ የ78 ዓመቱ ሴናተር ከሆስፒታል ሲወጡ በደንብ እንደተሻላቸው ተናግረዋል።
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ህክምናውን ያከናወኑላቸው ሁለት ሃኪሞች ግን የሴናተሩ ጤና እየተሻሻለ ቢሆንም ቀጣይ ከግል ሃኪማቸው ጋር ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል። እርሳቸው ደግሞ "ትንሽ እረፍት ካደረግሁ በኋላ ወደ ሥራ እመለሳለሁ" የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። አ
አርብ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከሆስፒታሉ ውጪ ሆነው በተቀረጸ የተንቀሳቃሽ ምስል ሳንደርስ ለደጋፊዎቻቸው ባስተላለፉት መልዕክት ጤናቸው እጅግ እየተሻሻለ መሆኑን ተናግረዋል።
በዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት መካከል በቀጣዩ ምርጫ እጩ ፕሬዝዳንት ሆኖ ለመቅረብ ለሚደረገው ውድድርም በፈረንጆቹ ጥቅምት 15 በቀጥታ የቴሌቪዥን ክርክር ለማድረግ ብቁ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
ነገር ግን የጤናቸውን እክልና የዕድሜያቸውን 78 መድረስን መነሻ በማድረግ በ2020 ለሚደረገው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፕሬዝዳንት ትራምፕን አይገዳደሯቸውም የሚል ብርቱ የሙግት ጥያቄ ከተፎካካሪዎቻቸው ሊነሳባቸው ይችላል እየተባለ ነው።
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ምናልባት ባለፈው ሳንደርስ አሸንፈው ቢሆን ኖሮ በአሜሪካ ታሪክ በእድሜ የገፉት ፕሬዝዳንት በመሆን ስማቸው ይጠራ ነበር። በሚቀጥለው ዓመት በሚካሄደው ምርጫ ካሸነፉም የ79 ዓመት አዛውንት በመሆን ይህንኑ የዕድሜ ባላጸጋ ፕሬዝዳንትነት ለራሳቸው ማድረግ ይችላሉ።
ሳንደርስ ራሳቸውን የሶሻል ዴሞክራት አቀንቃኝ አድርገው ያስባሉ። በዚህም ለሁሉም የተመጣጠነ ሃብት የሚፈጥር ኢኮኖሚን ማስፈንን አማራጭ አደርጋለሁ እንጂ ጥቂቶችን የሚያበለጽግ ፖሊሲን አልከተልም ብለዋል።
በ2020 ለሚደረገው ምርጫ ዋነኛ የትኩረት ነጥባቸው ሁሉን አቀፍ ህክምና ማግኘትን የሚያልም ነው። ሁሉም ሰው ተገቢውን ህክምና ማግኘት አለበት ብለውም ያምናሉ።
ጉዳዩ በዴሞክራቶች መካከል ዋነኛ የመከራከሪያ ነጥብ የነበረ ሲሆን አንደኛው ተከራካሪና የቀድሞው የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን "የማያወጣና ወጪ የሚጠይቅ" በማለት አጣጥለውታል።