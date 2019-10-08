95 ሰዎች የሞቱበት የመርከብ መስጠም አደጋ ምክንያት የመርከቧ ሰራተኞች መስከር ነው ተባለ
ከአንድ ዓመት በፊት ነበር በፓስፊክ ውቅያኖስ በምትገኘው ኪሪባቲ አንዲት አነስተኛ መርከብ 102 ሰዎችን አሳፍራ የ260 ኪሎ ሜትር የውሃ ላይ ጉዞዋን የጀመረችው።
በመርከቧ የተሳፈሩት ተጓዥዎች ግን ካሰቡት አልደረሱም።
ከ102 ተሳፋሪዎች 95ቱ ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ህይወታቸው አልፏል።
• ለወራት ውቅያኖስ ላይ የጠፉ ሁለት ሴቶች ተገኙ
• አትላንቲክን በበርሜል ለማቋረጥ ያለመው ፈረንሳያዊ
ከሟቾቹ መካከል አብዛኛዎቹ በውሃ ጥም፣ በረሃብ እና በቅዝቃዜ ነው ህይወታቸው ያለፈው።
የአደጋው መንስዔን ሲያጣሩ የቆዩት ባለስልጣናት፤ ለመርከቧ መስጠም እንደ ዋነኛ ምክንያት ከተጠቀሱት መካከል አንዱ፤ የመርከቧ ሰራተኞች ከሚገባው በላይ በአልኮል ተጽእኖ ስር ወድቀው መገኘታቸውን ነው።
ከዚህ በተጫምሪም መርከቧ ሰዎችን የመጫን ፍቃድ አልተሰጣት።
መርከቧ ጉዞዋን ስትጀምር የመርከቧ ሰራተኞች ለአከባቢው ባለስልጣናት ባለማሳወቃቸው እንዲሁም መርከቧ አደጋ ባጋጠማት ወቅት የድረሱልን ጥሪ ባለማድረጋቸው፤ መርከቧ ከሰጠመች ከስምንት ቀናት በኋላ ነበር የነብስ አድን ሥራው የተጀመረው።
የመርከቧ መጥፋት ከተሰማ በኋላ የአሜሪካ፣ የኒው ዚላንድ እና የአውስራሊያ ባህር ቃኝ አውሮፕላኖች መርከቧን መፈለግ ጀምረው ነበር። የኒው ዚላንድ ነብስ አደን ሰራተኞች በአነስተኘ ጀልባ ላይ የ14 ዓመት ሴት ልጅን ጨምሮ 7 ሰዎችን ማግኘት ችለዋል።
የአደጋውን መንስዔ ሲያጣሩ የነበሩት ባለስልጣን፤ መርከቧ ለረዥም ጊዜ አገልግሎት ላይ ሳትውል ቆይታ ስለነበረ፤ ጉዞ ከጀመረች ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መሰባበር እንደጀመረች ተናግረዋል።