ኪፕቾጌን በሩጫ ይገዳደሩታል?
- 12 ኦክተውበር 2019
የኪፕቾጌ የዛሬው ትንቅንቅ ለእርሱ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኬንያዊያን የሞት ወይ የሽርት ጉዳይ ሆኗል።
የማራቶን ክብረ-ወሰን ባለቤቱ ኤሊዩድ ኪፕቾጌ ዛሬ በኦስትሪያ፤ ቪዬና የሚያደርገውን የማራቶን ሩጫ ከሁለት ሰዓት በታች ለመጨረስ አቅዶ ተነስቷል።
የ34 ዓመቱ አትሌት እቅዱን እንዲያሳካ ለመርዳት በርካታ አሯሯጮች የተዘጋጁለት ሲሆን ማራቶንን ከሁለት ሰዓት በታች የመሮጥ እቅዱ ''INEOS 01፡59 ቻሌንጅ'' የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል።
እስቲ እራስዎን ከኤሊዩድ ኪፕቾጌ ጋር ያወዳድሩ። 42 ኪ.ሜትሩን ከእርሱ ጋር ቢወዳደሩ ይዘው የሚጨርሱትን ደረጃ ይመልከቱ።
መጀመሪያ
መጨረሻ
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ሥነ ዘዴ
በኪፕቾጌና በእርስዎ መካከል ያለው የሩጫ ፍጥነት የተሰላው በሰጡት መረጃ መሰረት በተመሳሳይ የእድሜና የጾታ ሁኔታ ላይ የሚገኙ የሙሉ ማራቶን ሯጮችን አማካይ ውጤት በመውሰድ ነው። መረጃው የተተነተነው ከ21 ሺህ በላይ የአሜሪካ የማራቶን ሯጮች ውጤት ላይ በመመርኮዝ ነው። የፍጥነት ማስያ
በ2010 የአንድ የሙሉ ማራቶን ሯጭ አማካይ 10፡00 በማይል ሲሆን፤ ከ21 ሺህ በላይ ከሚሆኑት ሯጮች ውስጥ ፈጣኑ 5፡14 በማይል ነው። ዝግ ብሎ የሚሮጠው ሯጭ ውድድሩን የጨረሰው 18፡30 በማይል ነው። የእርስዎን መረጃ ከታዋቂው ኬንያዊ ሯጭ ካር በማወዳድር አንድ አማካይ የማራቶን ሯጭ በሚኖርበት ከተማ ከኪፕቾጌ ጋር ቢወደዳደሩ ሊያገኙ የሚችሉትን ውጤት ያሳያል። የከተሞቹ የአየር ሁኔታው ተመሳሳይ ይሆናል ተብሎ ታሳቢ ይደረጋል። የሚገመተው የፍጥነት መጠን እንደ እድሜና የጾታ ሁኔታና ይለያያል።
በ2010 የአንድ የሙሉ ማራቶን ሯጭ አማካይ 10፡00 በማይል ሲሆን፤ ከ21 ሺህ በላይ ከሚሆኑት ሯጮች ውስጥ ፈጣኑ 5፡14 በማይል ነው። ዝግ ብሎ የሚሮጠው ሯጭ ውድድሩን የጨረሰው 18፡30 በማይል ነው። የእርስዎን መረጃ ከታዋቂው ኬንያዊ ሯጭ ካር በማወዳድር አንድ አማካይ የማራቶን ሯጭ በሚኖርበት ከተማ ከኪፕቾጌ ጋር ቢወደዳደሩ ሊያገኙ የሚችሉትን ውጤት ያሳያል። የከተሞቹ የአየር ሁኔታው ተመሳሳይ ይሆናል ተብሎ ታሳቢ ይደረጋል። የሚገመተው የፍጥነት መጠን እንደ እድሜና የጾታ ሁኔታና ይለያያል።
የተሳተፉ
ሶፍትዌሩን የሰሩት፡ ፑሪቲ ቢሪር፣ ኦላዋሌ ማሎማ፣ ዲዛይን፡ ሚሊሰንት ዋቺራ፤ አኒሜሽን፡ ጆርጅ ዋፉላ፤ ኢንተራክቲቭ ጋዜጠኛ፡ ሙቶኒ ሙቺራ