የአይኤስ ታጣቂዎችን አስሮ ማቆየት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይሆንም፡ ኩርዶች
ኩርዶች የአይኤስ ታጣቂዎችን አስሮ ማቆየት ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ አይሆንም አሉ።
በሰሜን ሶሪያ በቱርክ ጦር ጥቃት እየተሰነዘረባቸው የሚገኙት ኩርዶች በቱርክ የሚፈጸመው ጥቃት የሚቀጥል ከሆነ የአይኤስ ታጣቂዎችን አስሮ የማቆየቱ ነገር ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ አይሆንም ብለዋል።
በኩርዶች የሚመራው የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል በአሁኑ ወቅት በሚቆጣጠራቸው ስፍራዎች በሺዎች የሚቆጠሩ የአይኤስ ወታደሮችን አስሮ ይገኛል።
ቱርክ ከቀናት በፊት በሰሜን ምስራቅ ሶሪያ ወታደራዊ እርምጃ መውሰዷን ተከትሎ በኩርዶች ቁጥጥር ሥር የሚገኙ ስፍራዎች ከፍተኛ ጉዳቶችን እያስተናገዱ ነው።
ቱርክ እየወሰደች ባለችው ወታደራዊ እርምጃ እስከ አሁን ቢያንስ 50 ሲቪሎች መሞታቸው ተነግሯል።
ቱርክ ኩርዶችን አሸባሪ በማለት የምትፈርጅ ሲሆን፤ "ደህንነቱ የተረጋጋጠ ቀጠና" ለመፍጠር ከድንበሯ 30 ኪሎ ሜትሮችን ርቃ ወደ ሶሪያ በመግባት ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደች ትገኛለች።
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ቱርክ ይህን "ደህንነቱ የተረጋጋጠ ቀጠና" ለመፍጠር ካነሳሷት ምክንያቶች መካከል በሃገሯ የሚገኙ ከሶስት ሚሊዮን በላይ ሶሪያውያንን በቀጠናው ለማስፈር ነው።
ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ጦርን ከአካባቢው ለማስወጣት መወሰናቸውን ተከትሎ ቱርክ ይህን ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ጀምራለች።
በኩርዶች የሚመራው የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል ከፍተኛ አመራሮች እንደሚሉት ከሆነ፤ ቱርክ እያደረሰች ያለችው ጥቃት የአይኤስ ወታደሮችን አስሮ ማቆየት ከባድ አድርጎታል።
"የአይኤስ ወታደሮችን አስሮ ማቆየት ከአሁን በኋላ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። እስረኞቹ በእስር እንዲቆይ የሚፈልግ አካል ካለ መጥቶ ኃላፊነቱን መውሰድ ይችላል" ሰሊ ሬዱር ቬሊለ የተባሉ የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል ከፍተኛ ባለስልጣን ተናግረዋል።
ቱርክ እያደረሰች ባለችው ጥቃት ኩርዶች ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ "ከተማዎችን እና ህዝቡን መጠበቅ" እንደሚሆን ተነግሯል።
በአሁኑ ወቅት ኩርዶች በ7 እስር ቤቶች ከ12 ሺህ በላይ የአይኤስ ታጣቂዎች በቁጥጥራቸው ስር እንደሚገኙ ይገመታል።
ቱርክ የጀመረችው ወታደራዊ እርምጃ ዓለም አቀፍ ውግዘትን ቢያስከትልባትም ፕሬዝደንት ረሲፕ ታይብ ኤርዶጋን ግን ወታደራዊ እርምጃው ይቀጥላል ብለዋል።
ትናንት ቅዳሜ ፈረንሳይ ወደ ቱርክ የምትልከውን የጦር መሳሪያ እንደምታቋርጥ ያሳወቀች ሲሆን ጀርመንም ለቱርክ የምትሸጠውን የጦር መሳሪያ ብዛት እና አይነት እንደምትቀንስ ይፋ አድርጋለች።
የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚንስትር ቦሪስ ጆንሰን፤ ከረሲፕ ታይብ ኤርዶጋን ጋር በነበራቸው የሰልክ ውይይት፤ "ቱርክ የጀመረችው ወታደራዊ እርምጃ በአይኤስ ላይ የተገኘውን ድል መልሶ አደጋ ላይ የሚጥል ነው" ሲሉ አስጠንቅቀዋል ተብሏል።
ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው ቱርክ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ቅድመ ሁኔታዎችን እያጤንኩ ነው ብለዋል።