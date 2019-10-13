የጠቅላይ ሚንስትሩን የኖቤል ሽልማት በማስመልከት በበርካታ ከተሞች የደስታ መግለጫ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው።
የጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድን የኖቤል ሽልማት በማስመልከት በበርካታ ከተሞች የደስታ መግለጫ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ የ2019 የሰላም የኖቤል ሽልማትን ማሸነፋቸውን ተከትሎ ከ20 በማያንሱ የኦሮሚያ ከተሞች የደስታ መግለጫ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው።
ከኦሮሚያ ከተሞች በተጨማሪም በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ እንዲሁም በድሬ-ደዋ ከተማ አስተዳደር የደስታ መግለጫ ሰልፎች ተካሂደዋል።
የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ማዕከላዊ ጽ/ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አዲሱ አረጋ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ በ19 ከተሞች የተደረጉ የሚገኙ ሰልፎችን ምስል አውጥተዋል።
የደስታ መግለጫ ሰልፎች እየተካሄዱ ከሚገኙባቸው ከተሞች መካከል፤ ወሊሶ፣ ጅማ፣ አጋሮ፣ በደሌ፣ መቱ፣ ጊንጪ፣ አምቦ፣ ነቀምቴ፣ አዳማ፣ ዱከም፣ ባቱ፣ ሻሸመኔ፡ ጉጂ፣ ነገሌ ቦረ፣ ቡሌ ሆራ፣ ሱሉልታ፣ ለገጣፎ ለገዳዲ፣ ፊቼ እንዲሁም በምዕራብ እና ምሥራቅ ሐረርጌ ውስጥ በሚገኙ በርካታ ከተሞችም የድጋፍ ሰልፎች ተካሂደዋል።
አርብ ዕለት ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ የኖቤል የሰላም ሽልማትን እንዳሸነፉ ከተሰማ በኋላ ለድጋፍ ሰልፎቹ በማህብራዊ ሚዲያዎች ላይ ጥሪ ሲደረጉ ነበር።
በጅማ እየተካሄደ ባለው የደስታ መግለጫ ሰልፍ ላይ እየተሳተፉ ከሚገኙት መካከል አንድ ወጣት ለቢቢሲ "የደስታ ሰልፍ ላይ ነን። ጅማ ከተማ ልዩ የሆነ ስሜት ውስጥ ነው የምትገኘው" ብሏል።
ሌላኛው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነው ወጣት የዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀው አውቶብሰ ወደ ስታዲየም መምጣቱን ገልጾ "የዐብይ ሽልማት የእኛም ሽልማት ጭምር ነው" የሚል መፈክር ይዞ መውጣቱን ተናግሯል።
በሌላ በኩል በሻሸመኔ እየተካሄደ ባለው የድስታ መግለጫ ሰልፍ ላይ ተሳታፊ የሆነው የከተማዋ ነዋሪ ለቢቢሲ እንደተናገረው፤ ሰልፈኞቹ ደስታቸውን ከመግለጻቸው በተጨማሪ በወለጋና በጉጂ አካባቢዎች መንግሥት ጸጥታ እንዲያሰከብር ድምጻቸውን አሰምተዋል ብሏል።