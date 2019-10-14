የሆሊውዱን ሃኪም ገብረወልድን ያውቁታል?
ሃኪም ገብረወልድ ማን ነው? ሆሊውድስ ምን ያደርጋል? ስለ ሃኪም ለማወቅ ከቀድሞው የኒውዮርክ ምክርቤት አባል ጋር ካደረገው ጭውውት እስቲ እንጀምር።
የቀድሞ የኒውዮርክ ምክር ቤት አባል የሆነው ጋሬት ኢትዮጵያዊውን ሃኪም ገብረወልድን የኡበር ታክሲ ሲያሽከረክር አግኝቶት መጀመሪያ የጠየቀው ይሄ መቼም ከፍተኛ ለውጥ ነው፤ ከኢትዮጵያ ወደ ኒውዮርክ መምጣት አለው።
•"ኢትዮጵያዊ ታሪኮችን ወደ ዓለም አቀፍ የፊልም መድረክ ማምጣት ፈታኝ ነው" ዘረሰናይ መሐሪ
ሃኪም፡አዎ ይሆናል፤ ኢትዮጵያ ውስጥ የማገኘውን ገንዘብ ያህል አላገኝም፤ ግን ይሁን እስቲ
ጋሬት፡ ቆይ፣ ቆይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ነበር የምትሰራው?
ሃኪም፡ የልብ ቀዶ ጥገና ሐኪም ነበርኩ፤ እናም ዲቪ ሎተሪ አሸንፌ አሜሪካ የመምጣት እድል ሳገኝ፤ መጣሁ
ጋሬት፡ ዶክተር ከሆንክ ታዲያ ለምን ታክሲ ትነዳለህ?"
ሃኪም፡ ያው ፈቃድ ማግኘት አልቻልኩም፤ እንግዲህ ወረቀቴን ሳገኝ ይረዳኝ ይሆናል። ቢሆንም ያው አመታት መውሰዱ አይቀርም
ጋሬት፡ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥሩ ህይወት ነበረህ። ለምን ወደዚህ መጣህ?
ሃኪም፡ምክንያቱም አሜሪካ ከሁሉም የበለጠች ስለሆነች፤ ሁሉ ነገር የሚቻልባት ስለሆነ
ሃኪም፡ ይሄን ያህል ምንድነው ያው ታክሲ ብነዳም፣ ፎርም ብሞላም ጄትስኪየን (በውሃ ላይ የሚነዳ ሞተር) ትቼ ብመጣም ፤ ምንም ማለት አይደለም፤ አሜሪካን በጣም እወዳታለሁ፤ የዚህችም አገር አካል መሆን እፈልጋለሁ
ጋሬት በመደነቅ፡ እንዴ ጄትስኪ አለህ? እኔም እኮ አለኝ
ይህ በቅርቡ በአሜሪካ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኤንቢሲ ለዕይታ ከበቃው ሰኒ ሳይድ የቴሌቪዥን ተከታታይ ፊልም ውስጥ ዋነኛ ገፀባሕርይ የሆነው ሃኪም ገብረወልድና የቀድሞው የኒውዮርክ የምክር ቤት አባል ጋሬት ሞዲ ካደረጉት ንግግር የተወሰደ ነው።
ኒውዮርክ ውስጥ መቼቱን ያደረገው ይህ ፊልም በስደተኞች ህይወት ላይ ያጠነጠነ ሲሆን አንደኛው ዋነኛ ገፀባህርይ ኢትዮጵያዊው ሃኪም ገብረወልድ ነው።
ሃኪም ገብረወልድ የተሳለበት መንገድ እስከዛሬ በሆሊውድ ውስጥ ከተሰሩ ኢትዮጵያን ከረሃብና ከችግር ጋር ከሚያይዙ ፊልሞች ለየት እንደሚያደርገው በፊልሙ ዘርፍ ላይ ካሉ አስተያየት ሰጭዎች እየተሰማ ነው።
በፖለቲካው አለም ዝናው እየገነነ የነበረው ጋሬት አሳፋሪ ስራ በመስራቱ ከምክር ቤት አባልነቱ ይባረራል።
ለህይወቱም ትርጉም ሲፈልግ የአሜሪካ ዜግነታቸውን ለማግኘት የአሜሪካን ፖለቲካ ከስር መስረቱ፣ ህገመንግሥት የሚያጠኑ ስደተኞች ያገኛል። ከስደተኞቹም አንዱ የህክምና ሙያውን ቅንጡ መኪናውንና ቤቱን ጥሎ አሜሪካ የተሰደደው ሃኪም ገብረወልድ ነው።
ምንም እንኳን ሃኪም የቴሌቪዥን ገፀ ባሕርይ ቢሆን ስራቸውን፣ ቤታቸውን ትተው አሜሪካ ወይም አውሮፓ የከተሙ ዶክተሮች፣ መምህሮች፣ ጋዜጠኞችን ቤቱ ይቁጠረው። በዚህ ፊልም ላይ ስደተኛውን ዶክተር ወክሎ የሚጫወተው የሞሪሽየስ ዜግነት ያለው ሳምባ ሹት ነው።
ሳምባ ሞሪሽየስ ቢወለድም ከሁለት አመቱ እስከ አስራ ስምንት አመቱ ድረስ ያደገው ኢትዮጵያ ነው፤ የተማረውም እንዲሁ።
•ኢትዮጵያውያን 'የሌሉበት' ስለ ኢትዮጵያ የሚዘክረው ሬድ ሲ ዳይቪንግ ሪዞርት ፊልም
በዚህ ፊልም ላይ ሆሊውድ አፍሪካ ከምትሳልበት የርስ በርስ ጦርነት፣ እልቂት፣ችግር፣ ሰቆቃ ከተሞላበት የታሪክ ንግርት ወጥተው የተማሩ ስደተኞችም ይመጣሉ፤ ስደተኞችም ሕይወት አላቸው፤ የሚለውን በቀልድ መልኩ እያዋዛ ይነግራል።
የአሜሪካ ህልምንም በተለይም ለስደተኞች ምን ማለት እንደሆነ በነገር ሸንቆጥ በማድረግ ይነግራል። ምንም እንኳን በአሜሪካም ሆነ በአውሮፓ የሚወጡ የተለያዩ መረጃዎች ስደተኞች የኢኮኖሚ ዋልታ መሆናቸውን ቢያሳይም ከሚከፈላቸው ዝቅተኛ ገንዘብ አንስቶ እስከ ስደተኞች ወደ ሃገራቸው ይመለሱ የሚሉ ጉዳዮች የብዙ ሃገራት ፖለቲከኞች የፖሊሲ ክርክሮችን የሚያስነሳ ነው።
ለዛም ነው ሃኪም ረዘም ያለ ጭውውት ከተጨዋወተውና የታክሲ አገልግሎት ከሰጠው ግለሰብ፤ አመሰግናለሁ ብሎ ሊወርድ ሲል ይህንን የሚለው "አሜሪካ ታላቅ እንዲሁም ሌላ ሌላ ብትሆንም ዋናው ነገር ለሰሩበት ስትከፍላቸው ነው" የሚለው
•"የኢትዮጵያ የህክምና ታሪክ አልተጠናም" ዶክተር አሰፋ ባልቻ
የስደተኞችን ህይወት የተወሰሳበ መልኩን በማሳየት፤ ገፀ ባህርዮቹ ህይወት እንዲኖራቸው፤ ባህል፣ አለባበስ፣ ፍቅርና ሌሎች መስተጋብሮችንም ማሳየትም እንደቻለ የፊልም ልሂቃን እየመሰከሩለት ነው።
ታዋቂዋ ፀሀፊ ኤድዊጅ ዳንቲካት ሁሉም ስደተኛ አርቲስት (ጥበበኛ) ነው ትላለች። ለዚህም የምታጣቅሰው ስደተኞች ከተፈናቀሉበት አገር መጥተው ህይወታቸውን ከዜሮ ለመጀመር ሳይፈሩ፤ ራሳቸውን ትልቅ ቦታ ላይ አድርሰው፤ ልጆቻቸውን ትልቅ ቦታ ላይ አድርሰው ህይወትን ይመሰርታሉ።
ሃኪምም ታዋቂ ዶክተር ቢሆንም እሱን ወደ ጎን በመተው ታክሲ እያሽከረከረ የህክምና ፈቃዱን ሲያገኝ ዶክተር እንደሚሆን ያስባል።
በሃኪም ታክሲ ውስጥ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ አለ። ሃገሩም ሆነ የህክምና ሙያው በጣም የሚናፍቀው ይመስላል። በስሜትም ስለ ህክምና ሂደት ለማያቀው ሰው ያወራል።
ለዛም ነው ጋሬት ስለ ሃኪም ሲያወራ ይህንን ያለው
"ሃኪም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ዶክተር ነበር፤ አንድ ጊዜ እንዳውም መንገድ ላይ በመኪና የተገጨች አይጥ አግኝቶ ደረቷን በመጫን እርዳታ ሲሰጣት ዳነች" በማለትም በግነት ለሙያው ስላለው ፍቅር ምስክርነት የሚሰጠው።
ስደተኛ ጓደኞቹ ባያውቋቸውም የኢትዮጵያን ከተሞች ይጠራል፤ የመቀሌንና አለታ ወንዶን ቤት ኪራይ በማወዳደር ይናገራል።
በአብዛኛው የሆሊውድ ፊልሞች ላይ የሚሳሉት አፍሪካውያን ምንም የማያውቁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚናገሩት ቃላቶች የተመጠኑ፤ ማንነት የሌላቸው፣ በችግርና እጦት የተደቆሱ፣ እምነትም ሆነ የራሳቸው የአለም ዕይታ የሌላቸው ተደርገው ነው። ለፊልሙ ማጣፈጫ (ፕሮብስ) ከመሆን በስተቀር ሌላ አላማንም ሲያሟሉ በአብዛኛው ሲያሳኩ አይታይም።
በዚህ ፊልም ለየት ባለ መልኩ ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቅ ገፀባሕርይ ተካቶበታል። ሃኪም መልካም ስብዕና ያለው፤ አዋቂ እንዲሁም የቡድናቸው ማእከልም እንዲሆን ተደርጎ ገፀባህርዩ ቢሳልም አንዳንድ ጊዜም የ"መሽቁቅነት" ባሕርይ ያሳያል።
እህትህን ወደ አሜሪካ ለማምጣት እረዳሃለሁ ብሎ ያጭበረበረውን ግለሰብ "በሃገራችን ይቅርታን የሚሰብክ ክፉ ነህ የሚል ፅንሰ ሃሳብ አለ፤ አለማችንም መልካም የምትሆነው ይቅርታ ስናደርግ ነው። እናም ይቅርታ አድርጌልሃለሁ" በማለት ካሳሳተው በኋላም ድምፁን በመቅዳት ገንዘቡን ያስመልሳል።
በአስራ ስምንት አመቱ ወደ አሜሪካ የሄደው ሳምባ ቲያትርም ለማጥናት ሲሆን የፊልሙ ታሪክ ከርሱ ጋር እንደሚመሳሳል በተለያየ ጊዜ ባደረጋቸው ቃለ መጠይቆች ተናግሯል።
"ታሪኩ ከኔ ታሪክ ጋር ይመሳሰላል፤ ከስምንት አመት በፊት አሜሪካ ስመጣ፤ ህልሜንም ለማሳካት መስዋዕትነት ከፍያለሁ፤ በአሜሪካ የቴሌቪዥን ጣብያም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢትዮጵያዊ ገፀ ባህርይ በፊልም(ሲት ኮም) ላይ ሲታይ። ለኔ ትልቅ ቦታ ያላትን ሃገርና ባህል መወከሌም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል" ብሏል።
ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ በሆሊውድ ፊልሞች
አፍሪካ ላይ ያጠነጠኑ የሆሊውድ ፊልሞችን ብናይ አንደኛ አፍሪካ መንደር ተደርጋ የምትሳልበት፤ ረሃብ፣ ችግር፣ ጦርነትና እርስ በርስ መጨፋጨፍ ጨለማ ቦታ ተደርጋ ነው የምትሳለው፤ የኢትዮጵያም ከዚህ የተለየ አይደለም።
በአፍሪካ ላይ የሚያጠነጥኑ አንዳንድ ፊልሞችን ወደኋላ ሄደት ብለን ብናይ ለምሳሌ "queen of the jungle" ብናነሳ ትንቢት የተነገረላትና ወርቃማ ፀጉር ያላት አንዲት ነጭ አፍሪካን ስታድን የሚያሳይ ነው።
የምዕራቡ አለም ከአንድ ቢሊዮን በላይ ህዝቦች በላይ የሚኖሩባትን አህጉር በተለይም በፀሃፍያን ዘንድ የምትመሰልበትን መንገድ ሽሙጣዊ በሆነ መልኩ በፃፈበት "ሃው ቱ ራይት አባውት አፍሪካ (ስለ አፍሪካ እንዴት መፃፍ እንችላለን) በሚለው ፅሁፉ ቢንያቫንጋ ዋይናይና
"የመፅሃፋችሁን ሽፋን በየቀኑ የምናገኛቸውን አፍሪካውያንን ፎቶ ሳይሆን ኤኬ 47 ጠመንጃን የተሸከመ፤ የሽምቅ ውጊያ፣ የተራቆቱ ጡቶች፤ የገጠጡ አጥንቶችን አድርጉ" በማለት ምዕራባውያን ስለ አፍሪካ ሲፅፉ በተደጋጋሚ የሚያወጧቸውን ፎቶዎች በማየት በነገር ሸንቆጥ አድርጓቸዋል።
ረሃብ፣ ችግር፣ ጦርነት፣ እርስ በርስ መጨፋጨፍ ብቻ በተሞላችባት በሆሊውዷ አፍሪካ ላይ ይህንን ሲቀርፉ የሚታዩትና ሲያድኑ የሚታዩትም ነጭ ሰዎች ናቸው።
ከነዚህም ውስጥ ብዙዎች የሚጠቅሷቸው "ብለድ ዳይመንድ" ዘረኛ ነጭን ወክሎ የሚጫወተው ቅጥረኛው ነፍሰ ገዳይ ሊዮናርድ ዲካፕሪዮ ጥቁሩን ሴራሊዮናዊና ልጁን ሲያድን ከጥቁር ነፍሰ ገዳዮች ሲያድንም ይታያል። የፊልም ልሂቃን ቆጥረው ከማይዘልቋቸው መካከል አምስቴድ፣ ቲርስ ኦፍ ዘ ሰን፣ ክራይ ፍሪደምና ሌሎችም ይገኙበታል።
ኢትዮጵያን ማዕከል አድርገው የተሰሩ ጥቂት የሆሊውድ ፊልሞችን ብናይ ከረሃብና ከድርቅ ጋር የተገናኘ ነው። ከነዚህም ውስጥ ቢዮንድ ቦርደርስ እንዲሁም ታዋቂው ተከታታይ የካርቱን ፊልም ሳውዝ ፓርክ ውስጥ አንደኛውን ክፍል 'ስታርቪንግ ማርቪን (የተራበው ማርቪንን) ማስታወስ ይቻላል።
በዚህ ፊልም ላይ ረሃብን በቴሌቪዥን ሲከታተሉ የነበሩ ታዳጊዎች ሰዓት ታይኮ የስፖርት ሰዓት ሽልማት እናገኛለን በሚል ገንዘብ ቢረዱም በስህተት የተራበ ኢትዮጵያዊ ልጅ ይላክላቸዋል። የገረጣ፣ የከሰለ ልጁንም በየተራ ለማሳደግ ይወስናሉ።ስሙንም ስታርቪን ማርቪን ብለው ይሰይሙታል፤ ትምህርት ቤትም ይወስዱታል። በኋላም ስህተት መሰራቱ ይታወቅና እንደ እቃ አፍሪካ ለመላክ ይወስናሉ።
በቅርቡ ኔትፍሊክስ ላይ ለእይታ የበቃው 'ዘ ሬድ ሲ ዳይቪንግ ሪዞርት' ኢትዮጵያውያንን አለማሳተፉ፣ አማርኛ እየተኮላተፉ የሚያወሩበት እንዲሁም የታሪክ ግድፈቶች አሉበት በሚልና የነጭ አዳኝነት (ዋይት ሴቪየር)ን በማቀንቀን ትችቶች ቀርበውበታል።
በዚህም ፊልም ላይ ነጮች ኢትዮጵያውያንን ማዳን ብቻ ሳይሆን ሱዳን ውስጥ ያለን አንድ ብሔር የሰው ስጋ እንደሚበሉ የሚነገርበት፤ የፀጥታ ኃይሉ ምንም ርህራሄ የሌለውና (ያልተፈጠረ ታሪክ በመጨመር) ሱዳናውያን ኢትዮጵያውያን ሲጨፈጭፉ የሚያሳየው ዝም ብሎ የሚወሰድ ሳይሆን ለዘመናት የላቁበት የታሪክ አነጋገር ዘያቸው እንደሆነ ተችዎች ፅፈዋል።
የባርነትን ታሪክ እንደገና ከመፃፍ ጀምሮ፣ ኔቲቭ አሜሪካውያንን ሰው በላ አድርጎ መሳል፣ አፍሪካውያንን ነፃ በማውጣትና በመርዳት ነጮችን የአዳኝነት ታሪክ ስፍራ ሆሊውድ እንደፈጠራላቸው ተችዎች ይተነትናሉ።
ጥቁርም ሆኑ ግሎባል ሳውዝ (ከነጩ አለም ውጭ) ታሪክን እንነግራለን የሚሉ ፊልም ሰሪዎችም ዋነኛ ፈተናቸው በተለይም ከበጀት ጋር ተያይዞ፤ የታሪኩን ማእከል ወይም ዋነኛ ገፀ ባህርዩን ነጮችን (የነጮችን አዳኝነት ታሪክ እንዲያስገቡ መገደዳቸው እንደሆነ ይናገራሉ።
በዚህም ኃይሌ ገሪማ አድዋን ለመስራት ከፍተኛ በጀት ጠይቀው በነበረበትም ወቅት የሚኒልክ አማካሪ ነጭ ሰው እንዲያደርግ መጠዬቁን እንደ ምሳሌ የሚነሳ ነው። "የኔ እናት ወይም አያት በፊልሞች ላይ እንድትኖር ለማድረግ አንድ ነጭ ሰው ሊኖር ይገባል"በማለትም በአንድ ወቅት ተናግረዋል።
ምዕራባውያን ወይም ነጭ የፊልም ጸሀፊዎችና አዘጋጆች ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካን ታሪክ የሚያዩት በራሳቸው መነጽር (ዋይት ጌዝ) ነው ተብለው ይተቻሉ። የአፍሪካውያን ታሪክ በነጮች ሲፃፍ ወይም ሲዘጋጅ ባህሉን ካለማወቅ በደንብ መንገር አይችሉም ይባላል።
በአንድ ወቅትም የድፍረት ዳይሬክተር ዘረሰናይ መሐሪ ለቢቢሲ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ይህንን ብሏል
ለምሳሌ የማልረሳውና ያስደነገጠኝ ትልቅ ነገር አለ። "ድፍረት" ሰን ዳንስ እንዳሸነፈ ስርጭት እየተስማማን እያለ አንድ ጣልያናዊት አሰራጭ በጣም ፊልሙን ወደደችውና ተደራደረች። ፊልሙን በዓለም ለማሳየትም የ "ወርልድ ዋይድ ራይትስ' መብቱንም መውሰድ ፈለገች። ድርጅቷ ያለው ጣልያን ቢሆንም ጣልያን ሀገር ማሳየት አልፈለገችም። ለምን? ስላት፣ ፊልሙ ውስጥ ምንም ነጭ ገፀባህርይ ስለሌለ ፊልሙን ጣልያን ሀገር ለማሳየትና ለመሸጥ በጣም ይከብዳል አለች።
ያላቸው አስተሳሰብ ወይም አንድን ነገር ለመገንዘብ እነሱን የሚመስል ሰው እዛ ውስጥ መኖር አለበት የሚለው ነገር ነው። በጣም አስደነገጠኝ። ከዛ በተጨማሪ ጃፓን ሀገር "ድፍረት" በየቴአትር ቤቱ ለማሳየት የስርጭቱን መብት ከወሰዱ በኋላ ፖስተሩን መቀየር ፈለጉ። ፖስተሩ ላይ የ13 ዓመት ኢትዮጵያዊት ታዳጊ ነው ያለችው። ተመልካች እሱን ካየ አያይልንም ብለው የአንጀሊና ጆሊን ፎቶ እናድርግበት ወይ? ብለው ጠይቀውናል
አፍሪካ ጦርነት፣ ረሃብ፣ ችግር ብቻ ሳይሆን፤ ከአምሳ በላይ አገራት፣ ከ2000 በላይ ቋንቋዎች፤ ባህል፣ ጥበብ፣ ታሪክ ያላትም በማለት የራስን ታሪክ ራስ መንገር በሚልም ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ አፍሪካውያንና ከነጪ አለም ውጭ ያለውን የደቡቡ አለም (ግሎባል ሳውዝ)ን ታሪክ በሲኒማ ለመንገር ያጠነጠነው ሰርድ ሲኒማን መጥቀስ ይቻላል።
ገና ሁለት ክፍል በወጣው በዚህ ፊልም ላይ ኢትዮጵያን በትንሽ ለማየት ያስቻለ ሲሆን በሚቀጥሉትም ክፍሎች በዋነኛው ገፀ ባህርይ ሳምባ ኢትዮጵያን ብዙ ልናይ እንችላለን።
ሳምባ ሹት ከዚህ ቀደምም በኔት ፍሊክስ የወጣው ታይገር ሃንተር፤ እንዲሁም ታዋቂውን የቪዲዮ ጌም ባትል ፊልድ ፅፏል። ከፊልሞችም በተጨማሪ ሽልማትን በተንበሸበሹ የቪዲዮ ጌሞች ላይ 'ስታር ዋርስ ጄዲ፡ ፎለን ኦርደር'፤ ኮል ኦፍ ዲዩቲ፡ ብላክ ኦብስ ተውኗል።