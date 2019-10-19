"ውስኪ ጠጪ ኢህአዴጎች እባካችሁ ውሃ የናፈቀው ሕዝብ እንዳለ አትርሱ" ጠ/ሚ ዐብይ
ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ በነበረው 'መደመር' የተሰኘው መጽሐፋቸው ምርቃ ሥነ ሥርዓት ማብቂያ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ለተቺዎቻቸው ጠንከር ባሉ ቃላት ምላሽ ሰጥተዋል።
"የፓርቲ ውህደት ጉዳይ አላለቀም በማለት የመደመር ፍልስፍናን የምናምን ሰዎች በውይይት ስለምናምን ምንም እንኳን ሰነዱ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ሙሉ ተጠንቶ ያለቀ ቢሆንም ላለመበተን ስንለማመን ስንወያይ ከርመናል" ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "አሁንም ውይይቱ አልተቋጨም" በማለት አንዳንዶች ይህ የፓርቲ ውህደት መጨፍለቅ ነው፤ ኢትዮጵያን ከፌደራል ሥርዓት ወደ አሃዳዊ ሥርዓት የሚወስድ ነው በማለት የሚሰጡት መግለጫ በእኛ ውስጥ ታስቦና ታልሞ የማያውቀውን መርዶ አረዱን" ብለዋል።
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ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ውህደትን በተመለከተ ሲናገሩ "እኛ ኢህአዴጎች ለ30 ዓመታት አንድ መሆን ተስኖን እንዴት ነው ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ የምንችለው?" ሲሉ በድርጅታቸው ውህደት ላይ ትችትን የሚሰነዝሩ ወገኖችን ጠይቀዋል።
"ኢህአዴግ ባለፉት ዓመታት ሕገ መንግሥቱን በብዙ መንገድ ሲጥሰው ቆይቷል" ያሉት ጠቅላእ ሚኒስትር ዐብይ "ከዚያ ውስጥ አንዱ ሕገ መንግሥቱ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠፈር ቢልም እንኳን፤ ፓርቲው ኢትዮጵያን አንድ ሊያደርግ ቀርቶ ራሱ አንድ መሆን ተስኖት ቆይቷል" ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መደመር ፍልስፍና ከሆነና ፓርቲውን ወደ ውህደት ካመራ ወደ እልቂት እናመራለን የሚለውን ሀሳብም በማንሳት "እልቂትን ምን አመጣው?" በማለት ጥያቄ ሰንዝረዋል።
"አንድ ፓርቲ መሆንና መደመር የማያዋጣ ከሆነ ጀግና ሰው ውስኪውን አስቀምጦ 'መባዛት' የሚል አማራጭ ሃሳብ ይዞ ይመጣል" በማለት "ያኔ መደመርና መባዛት የሚለውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ለጎን በማስቀመጥ 'መደመር አያስፈልገንም' ይላል በ21ኛው ክፍለዘመን ምን ያገዳድለናል?" ሲሉም ተናግረዋል።
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እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚቀጥለው አማራጭ መገዳደል ነው የሚለው አሮጌ አስተሳሰብ ነው በማለት ካጣጣሉ በኋላ፤ "እኛ ውስኪ ጠጪ ኢህአዴጎች እባካችሁ ውሃ የናፈቀው ሕዝብ እንዳለ አትርሱ ይላል መደመር" ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ።
"መደመር ሌብነትን ቀይ መስመር ነው ያለበት ምክንያት" በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጪም ቤት ደርድሮ ለህዝብ አስባለሁ ማለት ስላቅ ነው ብለዋል።
አስከትለውም ሆቴል ተቀምጦ ዳቦ የራበውን ሕዝብ ለአንተ ቆሜልሃለሁ ማለት ተረት ተረት ነው ካሉ በኋላ "በመላው ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወጣቱ የምንቀልድባችሁን ቀላጅ ፖለቲከኞች ወደጎን አራግፋችሁ አገራችሁን ጠብቁ" ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በተጨማሪ "በተሰጠው እድል መጠቀም ሳይችል፤ እድል ሲነጠቅ በትውልድ እድል መቀለድ አይቻልም" ሲሉም በጠንካራ ድምጸት ተናግረዋል።