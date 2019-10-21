በሺዎች የሚቆጠሩ በጎች በዓመታዊው ፌስቲቫል ለመሳተፍ ወደ ማድሪድ ጎዳናዎች ተመዋል
የማድሪድ መንገዶችና ጎዳናዎች ከወትሮው በተለየ ተጨናንቀው ነበር ምክንያቱም ከሁለት ሺህ በላይ በጎች ዓመታዊውን ፌስቲቫል ለመታደም በመምጣታቸው ነው።
ታሪክ ወደ ኋላ ሲመዘዝ የአሁኗ የስፔን መዲና በጥንት ጊዜ እረኞች የቀንድ ከብቶቻቸውን ክረምት በሚሆንበት ጊዜ ወደ ደቡባዊ ክፍል የሚወስዱባት መስመር ነበረች።
ፊየስታ ደ ላ ትራንስሂዩማኒካ (የቀንድ ከብቶችን ማስተላለፍ) በሚለው በዚህ ፌስቲቫል በነዋሪው እንዲሁም በባለሥልጣናት ይደገፋል።
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በጎርጎሳውያኑ 1994 የተጀመረው ይህ ፌስቲቫል የገጠሪቷ ስፔይንን አመጣጥ ለመዘከር ያለመ ነው።
የመካከለኛውን ዘመን ሕግጋትን በመጠቀም እረኞቹ እንስሳታቸውን ለማሳለፍና ከተማን አቆራርጠው ለመሄድ ክፍያን መክፈል የሚጠበቅባቸው ሲሆን እሱንም ለማስታወስ በአሁኑ ሰዓት ክፍያ ይፈፅማሉ።
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በየአመቱም እንስሳቱ በሰላም እንዲያልፉ የእረኞቹ ዋና አለቃ ከከንቲባዋ ጋር የክፍያውን ስምምነት ይፈፅማሉ።
በጎርጎሳውያኑ 1418 የነበረውን የከተማዋን ምክር ቤት ትዕዛዝ በመጠቀምም አንድ ሺ እንስሳትን ለማሳለፍ 50 ማራቬዲስ አል ሚላር ወይም አስራ ዘጠኝ ብር ያህል ይከፈላል።
በጎቹን አጅበው የሚመጡ ግለሰቦችም በባህላዊ ልብስ ለብሰው ፌስቲቫሉን ለመታደም መጥተዋል።
ከተለያዩ ከተሞች የመጡ ግለሰቦች በታደሙበት በዚህ ፌስቲቫል ከትራፊክ እንቅስቃሴም ነፃ ተደርጎም ነበር።
"አላወቅንም ነበር ግን እድለኞች ነን" በማለት አንድ ቱሪስት ለሮይተርስ ዜና ወኪል ተናግረዋል።
"ትናንትና ነው የደረስነው እናም ፌስቲቫሉ ዛሬ መሆኑ ተነገረንም። በዓመት አንድ ጊዜ የሚከበር ፌስቲቫል ላይ እኛም ተገኝተን መገጣጠማችን ያስደስታል" ብለዋል።
በጎቹ በሙሉ አንገታቸው ላይ ደወል ያንጠለጠሉ ሲሆን የማድሪድ ጎዳናዎችን በጩኸት ሞልተዋት ነበር።
በትናንትናው ዕለት ጥዋት የነበረው ይህ ፌስቲቫል በከተማዋ ትልቅ በሚባለው ካዛ ዴ ካምፖ ተብሎ በሚጠራው ፓርክም ተካሂዷል።
ከፓርኩም ተነስተው ባህላዊውን ክፍያ ለመፈፀም ወደ ማዘጋጃ ቤት የሄዱ ሲሆን ወደ ከሰዓትም አካባቢ ዝግጅቱ ተጠናቋል ተብሏል።
ከ2ሺህ በላይ በጎች በተጨማሪ መቶ የሚሆኑ ፍየሎችም እንደተሳተፉ ሮይተርስ ዘግቧል።