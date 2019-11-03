ስለእንግሊዟ ንግስት ኤልሳቤጥ ያልተሰሙ አምስት እውነታዎች
የንግስት ኤልሳቤት ሁለተኛ አንዳንድ ሚስጥሮች የንግስቲቷ የቅርብ ሰው የሆነች ሴት ባሳተመችው መጽሀፍ ላይ ይፋ ሆነዋል።
አንጄላ ኬሊ የእንግሊዟ ንግስት ልብስ አዘጋጅና የቅርብ ወዳጅ ስትሆን፣ ለዓመታት በቤተ መንግስት ያሳለፈችውን ጊዜ በመጥቀስ በርከት ያሉና ለህዝብ እስካሁን ይፋ ያልሆኑ እውነታዎችን ለንባብ አብቅታለች።
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ምንም እንኳን እንዲህ አይነት መረጃዎችን ለህዝብ ይፋ ለማድረግ ከንጉሳዊ ቤተሰቦቹ ፈቃድ ማግኘት ከባድ ቢሆንም ኬሊ ግን ከንግስቲቷ ይሁንታ ማግኘቷ ነው የተገለጸው።
ለመሆኑ ይፋ የሆኑት መረጃዎች የትኞቹ ናቸው?
1. ንግስቲቱ ጫማ የሚለካላቸው ሰው አላቸው
እ.አ.አ. ከ2002 ጀምሮ የንግስቲቱን ልብሶች ታዘጋጅ የነበረችው ኬሊ በመጽሀፏ ላይ እንደገለጸችው ንግስት ኤልሳቤጥ የሚለብሷቸው ጫማዎች በእግራቸው ልክ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጫማዎቹን በእግሯ የምትለካ ሴት አለቻቸው። ይህች ሴት ደግሞ ራሷ ኬሊ ናት።
''ንግስቲቷ ለራሷ የሚሆን ጥቂት ጊዜ ነው ያላት፤ በዚህ ምክንያት ሁሉንም ጫማዎቿን ተጫምታ ለመለካት ትቸገራለች። እኔና ንግስቲቱ ተመሳሳይ የእግር መጠን ስላለን ጫማዎቿን እለካላታለሁ'' ብላለች መጽሀፏ ላይ።
2. ንግስቲቱ በ 2012ቱ የለንደን ኦሎምፒክ ስለነበራቸው ተሳትፎ
ኬሊ እንደምትለው ንግስቲቱ ወደ ለንደን ኦሎምፒክ መክፈቻ ለመግባት ከ'ጀምስ ቦንድ' ፊልም ተዋናዩ ዳንኤል ክሬግ ጋር ለመስራት አላቅማሙም ነበር።
''በአምስት ደቂቃ ውስጥ ነበር እሺ ያለችው'' ትላለች ኬሊ።
በመቀጠልም ለመክፈቻው ተብሎ በተሰራው አጭር ፊልም ላይም ተዋናዩ ቤተመንግስት ወደሚገኘው ክፍላቸው ሲገባ የሚናገሩትን ነገር ራሳቸው ወስነዋል። ፊልሙም ላይ '' እንደምን አመሸህ ሚስተር ጄምስ'' ነበር ያሉት።
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አጭሩ ፊልም ከቤተመንግስት የተነሱት ንግስቲቱ ከጄምስ ቦንድ ጋር በመሆን በሄሊኮፕተር ለንደንን ከዞሩ በኋላ ስቴዲየም ሲደርሱ በፓራሹት እንደዘለሉና ህዝቡን እንደተቀላቀሉ ያሳያል። ነገር ግን በፓራሹት የዘለሉት ንግስቲቱ ሳይሆኑ እርሳቸውን መስላ የቀረበች አንዲት ሴት ነበረች።
3. ንግስቲቱ በየዓመቱ የሚታደሙት የፈረስ ውድድር
ንግስቲቱ በየዓመቱ የማይቀሩበት የ 'ሮያል ስኮርት' የፈረስ ውድድር በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ትዕይንት ነው። ተመልካቾች ደግሞ በፈረሶቹ ውጤት ላይ ብቻ ሳይሆን በንግስቲቱ የባርኔጣ ቀለም ላይም ጭምር ነው የሚወራረዱት።
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ይህንን የተረዱት ንግስቲቱ በአንደኛው ዓመት ላይ ኬሊ ከአወራራጅ ድርጅቶች ጋር እንድትነጋገርና ዜጎች ቀድመው በባርኔጣቸው ቀለም ላይ የሚወራረዱበት ጨዋታ እንዲዘጋ እንድታስደርግ ነግረዋታል።
በተጨማሪም ተሳታፊዎች ቀድመው የንግስቲቱን የባርኔጣ ቀለም ለማወቅ እንዳይሞክሩ የማሳሳቻ ሌላ ባርኔጣ እስከማዘጋጀት መድረሳቸውንም ኬሊ ገልጻለች።
4. ሚሸል ኦባማን ያቀፉበት አጋጣሚ
እ.አ.አ. በ2009 ዓ.ም. ንግስት ኤልሳቤጥ የቀድሞዋ የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ሚሼል ኦባማን ማቀፋቸው ከፕሮቶኮል ውጪ ነበር ብለው ብዙዎች መዘገባቸውን ኬሊ ታስታውሳለች።
'' እውነታው ንግስቲቱ ለቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ሚሼል ኦባማ የነበራቸውን ቅርበትና ወዳጅነት ለመግለጽና እንደሚያከብሯት ለማሳየት ነው ያቀፏት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ደግሞ ፕሮቶኮል ብሎ ነገር የለም። የተሰማቸውን ነው ያደረጉት'' ብላለች።
5. የንጉሳውያን ቤተሰብ ልጆች በጥምቀታቸው ስለሚለብሱ ገዋን
ኬሊ እንደምትለው አዲስ የተወለዱ የንጉሳውያን ቤተሰብ ልጆች በጥምቀታቸው ወቅት የሚለብሱትን ልብስ ለማቅለም ጠንካራ ጥቁር የሻይ ቅጠል ጥቅም ላይ ይውላል።
'' ጋወኑ እውነተኛና ትክክለኛው ቀለም እንዲይዝ ከዮርክሻየር የመጣ የሻይ ቅጠል እንጠቀማለን''
'' እያንዳንዱን የህጻናት ጋወን በሻይ ቅጠል ውሃ በተሞላ ትንሽ ጎርጓዳ ሰሀን ውስጥ አድርገን ለአምስት ደቂቃ እንተወዋለን። ትክክለኛው ቀለም እስኪመጣም ቶሎ ቶሎ እንከታተለዋለን'' ብላለች።