ትራምፕን ለመክሰስ ምርመራ እንዲካሄድ ምክር ቤቱ ወሰነ
የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ክስ ለመመስረት መደበኛ ምርመራ እንዲደረግ የሚያስችል ውሳኔ አሳለፈ።
ምክር ቤቱ ያሳለፈው ይህ ውሳኔ የምረመራው ሂደት የበለጠ ለህዝብ ክፍት የሚሆንበትን መንገድንም በዝርዝር አስቀምጧል።
ዲሞክራቶች በተቆጣጠሩት ምክር ቤት ውስጥ በፕሬዝዳንቱን መከሰስ ሂደት ላይ ያላቸውን ድጋፍ በተመለከተ የተሰጠ ውሳኔ እንደሆነም ተመልክቷል።
የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤትም ከፓርቲዎች ፉክክር አንጻር የተሰጠ ውሳኔ ነው በማለት የምክር ቤቱን የድምጽ አሰጣጥ አውግዟል።
• ትራምፕ ስለስደተኞች በተናገሩት ወቀሳ ደረሰባቸው
በምክር ቤቱ ውስጥ ሰፊ ድምጽ ካላቸው የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮች መካከል ፕሬዝዳንት ትራምፕ በ2016ቱ ምርጫ ካሸነፉበት አውራጃ የመጡ ሁለት ዲሞክራቶች እንዲሁም ሪፐብሊካኖች ሲቃወሙት 232 አባላት ድምጻቸውን ደግፈው ሲሰጡ 196ቱ ደግሞ ተቃውመውታል።
የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል የሆኑት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞው ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩትና በ2020 ምርጫ ተቀናቃኛቸው ሆነው የቀረቡት ጆ ባይደን ወንድ ልጅ ላይ ዩክሬን የሙስና ምርመራ እንድታደርግ ግፊት አድርገዋል ተብለው ተከሰዋል።
ይህ የምክር ቤቱ ውሳኔ በፕሬዝዳንቱ ላይ የሚያደርገውን ምርመራ ወደ አዲስ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል የተባለ ሲሆን፤ በመጨረሻ ላይ ፕሬዝዳንቱ እንዲከሰሱባቸው ወደ ቀረቡ ሐሳቦች ሊያድግ እንደሚችልም ተገምቷል።
ምርመራው በዚህ ሂደት የሚያልፍ ከሆነና ምክር ቤቱ በፕሬዝዳንቱ ላይ የተጠቀሱት አንቀጾች ላይ ድምጽ ከሰጡ የመጨረሻው ውሳኔ ላይ ለመድረስ የሚያስችለው ሂደት በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት (ሴኔት) የሚካሄድ ይሆናል።