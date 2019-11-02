ኩዌት በድረገጽ ሰዎችን ሲሸጡ የነበሩ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀመረች
የኩዌት ባለስልጣናት የተለያዩ ማኅበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሰዎችን እንደ 'ባሪያ' ሲሸጡ የነበር ያሏቸው ግለሰቦች ላይ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ገለጹ።
የቢቢሲ አረብኛ ክፍል የምርመራ ቡድን በዚህ ሳምንት ባስተላላፈው ዘገባ፤ እንደ ጉግል እና አፕልን የመሳሰሉ የበይነ መረብ መድረኮችን በመጠቀም ኩዌታውያን ከተለያዩ አገራት የመጡ ስደተኞችን እንደሚሸጡ ያሳያል። በፌስቡክ ስር በሚተዳረው በኢንስታግራም ጭምርም ሰዎች እንደሚሸጡ ዘገባው ያትታል።
• የስፔኑ ፍርድ ቤት ኃይል አልተጠቀሙም ያላቸውን 5 አስገድዶ ደፋሪዎች ነፃ አለ
• የሠርጋቸው ቀን ምሽት ለትዳራቸው መፍረስ ምክንያት የሆነባቸው ሴቶች
ለሽያጭ የሚቀርቡት አብዛኛዎቹ ሴቶች ሲሆኑ፤ ለቤት ሠራተኝነት ነው የሚፈለጉት። ሻጮቹም እንደ #maids for transfer እና #maids for sale የመሳሰሉ ሀሽታጎችን በመጠቀም ሴቶቹን ለሽያጭ ያቀርቧቸዋል።
ይህንን መሰል ማስታወቂያዎችን በመጠቀም የቤት ሠራተኞችን ሲሸጡ የነበሩ ግለሰቦች ማስታወቂያቸውን እንዲያወርዱ መታዘዛቸውንም ባለስልጣናቱ ገልጸዋል።
በተጨማሪም በዚህ ተግባር ተሰማርተው የሚገኙ ሰዎች በድጋሚ እንደማይፈጽሙት የሚገልጽ ሕጋዊ ወረቀት እንዲፈርሙና መጸጸታቸውን እንዲገልጹ ተደርገዋል በማለት ስለተወሰደው እርምጃ ገልጸዋል።
ኢንስታግራም በበኩሉ ቢቢሲ ጉዳዩን ካሳወቀው በኋላ እርምጃ እንደወሰደ አስታውቋል። አክሎም ኢንስታግራምና ፌስቡክን በመጠቀም ሰዎችን ለሽያጭ ለማቅረብ የተከፈቱ ገጾችን እንደሚከታተልና እንደሚያግድ ገልጿል።
ቢቢሲ የምርመራ ዘገባውን ሲሠራ በብዛት ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩት ገጾች በሙሉ በአሁኑ ሰአት እንቅስቃሴያቸው ቆሟል።
• "ሰውነቴ ወሲብ እንድፈጽም አይፈቅድልኝም'' የብዙ ሴቶች የጤና እክል
በኩዌት የሰው አቅርቦት ባለስልጣን የሆኑት ዶክተር ሙባራክ አል አዚሚ ደግሞ በምርመራ ዘገባው ላይ የታየችውን የ16 ዓመት ጊኒያዊ ታዳጊ ጉዳይን በቅርበት እንደሚከታተሉትና ጥቅም ላይ የዋለው 'ፋቱ' የተባለው መተግበሪያ ምርመራ እንደሚደረግበት ገልጸዋል።
በዘገባው የቀረበውና አንዲትን ሴት ለመሸጥ ሲስማማ የነበረው የፖሊስ አባልም ምርመራ እየተደረገበት ነው ተብሏል። ሌሎች ሰዎችም ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ሊውሉ እንደሚችሉ የተገለጸ ሲሆን ተጎጂዎችም ካሳ ይከፈላቸዋል ብለዋል ባለስልጣኑ።