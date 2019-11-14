"ወንዶችና ሴቶች መመሳሰል የለብንም፤ ዋናው ነጥብ የሁላችንም...መብት መከበር አለበት"
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

እሷ ማናት #2፡ "ወንዶችና ሴቶች መመሳሰል የለብንም፤ ዋናው ነጥብ የሁላችንም...መብት መከበር አለበት"

  • 14 ኖቬምበር 2019