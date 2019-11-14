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የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
እሷ ማናት #2፡ "ወንዶችና ሴቶች መመሳሰል የለብንም፤ ዋናው ነጥብ የሁላችንም...መብት መከበር አለበት"
14 ኖቬምበር 2019
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እሷ ማናት? #1: ከዐረብ ሃገር ኑሮ ወደ ሚሊየነርነት
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