ቤቱ ውስጥ በሞተ በ3 ዓመቱ የተገኘው አሜሪካዊ
የቀድሞ የአሜሪካ ባህር ሃይል አባል የነበረ ሮናልድ ዋይን ዋይት የተባለ ግለሰብ ቤቱ ውስጥ በሞተ በሶስት ዓመት አስከሬኑ ተገኝቷል።
ቤተሰቦቹ በተደጋጋሚ ዋይት እንደጠፋባቸው ለፖሊስ አመልክተው የነበረ ቢሆንም የግለሰቡ አስከሬን በመጨረሻ የተገኘው የአካባቢው የውሃ ልማት አገልግሎት ውሃ እየተጠቀሙ ያልሆኑ ቤቶችን መስመር ለመፈተሽ ወደ ቦታው ባቀናበት ወቅት ነበር።
የውሃ ልማት ሰራተኞቹ የዋይትን ቤት በር ገንጥለው ሲገቡ እሱ የማዕድ ቤት ወለል ላይ ወድቆ አግኝተውታል።
ሕይወቱን እንዳጣ በሚታመንበት እንደ አውሮፓውያኑ በ2016 ሚስተር ዋይት 51 ዓመቱ ነበር። ከአሜሪካ ባህር ሃይል ከወጣ በኋላ በግል ለአገሪቱ የመከላከያ ሃይል ሲሰራ ቆይቷል።
ከባለቤቱ ጋር ከተፋታ በኋላ ብቻውን ይኖር የነበረው ዋይት በተደጋጋሚ ለስራ ከአሜሪካ ይወጣ ነበር።
ኒውዮርክ ውስጥ የሚኖሩት የ70 ዓመት አዛውንቷ የዋይት እናት ዶሪስ ስቲቨንስ ልጃቸው ሁልጊዜ ይደውልላቸው እንደነበር፤ ከሶስት ዓመት ገደማ በፊት ግን መደወል እንዳቆመ ተናግረዋል።
አዛውንቷ በተደጋጋሚ ልጃቸው መጥፋቱን ለተለያዩ የፖሊስ ቢሮዎች ቢያመለክቱም በተደጋጋሚ ለሥራ ከአገር የሚወጣን ሰው ጠፋ ብሎ ምርመራ መጀመር እንደማይቻል ሲያሳውቋቸው መቆየታቸውን ገልፀዋል።
"ትልቁ ጥያቄዬ ልጄ በዚያ አፓርትመንት ውስጥ ሞቶ ሲቆይ እንዴት ማንም ምንም ነገር ሊያውቅ አልቻለም? የሚለው ነው" ሲሉ አዛውንቷ እናት ለዳላስ ቴሌቭዝን ተናግረዋል።
"ማንም ሊረዳኝ ባለመፈለጉ ያን ሁሉ ቀን፤ ያን ሁሉ የበአል ቀን ስሰቃይ ቆይቻለሁ" ብለዋል።