አሜሪካዊው ቤቱን ለመጠበቅ ባዘጋጀው ወጥመድ ሞተ
የ65 አመቱ አሜሪካዊ ቤቱን ለመጠበቅ ያዘጋጀው ወጥመድ እንደገደለው ተዘግቧል።
በቫን ቡሬን ከተማ ነዋሪ የሆነው ሮናልድ ሲር ወጥመዱ ላይ ያጠመደው ሽጉጥ እንዳቆሰለው ለፖሊስ ቢደውልም፤ ህይወቱ ግን ሊተርፍ አልቻለም።
ፖሊስ መኖሪያ ቤቱ በደረሰበት ወቅት መረዳት እንደቻለው ያለፍቃድ መግባት የሚሞክርን ሰው ለመከላከል የተቀባበለ የሽጉጥ ወጥመድ መኖሩን ነው።
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ራሱ ባጠመደው ወጥመድ የሞተው ግለሰብ ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱን ማትረፍ አልተቻለም።
ምንም እንኳን እንዲህ አይነት ወጥመድ የተለመደ ቢሆንም ህጋዊ አይደለም።
ካናዳን በምታዋስነው ግዛት ነዋሪ የሆነው ግለሰብ በጥይት ቆስያለሁ የሚል የስልክ መልእክት ፖሊሶች እንደደረሳቸው ቤቱ እየተጣደፉ ደርሰዋል። ባደረጉትም ምርመራ ከሌላ ቦታ በመጣ ግለሰብ ተተኩሶበት ሳይሆን በራሱ ወጥመድ እንደሞተ ማረጋገጥ ተችሏል።
ነገር ግን የተጠመደውን ሽጉጥ መተኮሱን እንዴት ማስቆም እንደተቻለ የታወቀ ጉዳይ የለም።
ፖሊስ በተጨማሪ ሌሎች የተጠመዱ መሳሪያዎችንም ማግኘቱን አስታውቋል።
በባለፈው አመት የካቲት ወር በቤት ግንባታ ዘርፍ የተሰማሩ ኢንቨስተሮች በአንድ ቤት ደረጃ ሲወጡ የገመድ ወጥመድ ያገኙ ሲሆን፤ ገመዱን የነካ ሰው የሰላ ቢላ እንዲወጋው ተደርጎ የተጠመደ ነው።
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ባለፈው አመት መስከረምም እንዲሁ የጎረቤቱን ቤት የከፈተው ሰው ከሽጉጥ ጋር በተያያዘ ወጥመድ ተተኩሶበት ሞቷል።
የቤቱ ባለቤት የአርባ ስምንት አመቱ ዊልያም ዋስሙንድ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በግድያ ወንጀል ዘብጥያ ወርዷል።
በቤቶች ላይ በአብዛኛው የሚጠመዱት ወጥመዶች ፍቃድ ያላገኙ ሰዎች ሰው ቤት ውስጥ ሊገቡ ሲሉ ጉዳት የሚያስከትሉ ናቸው።
ይሄ ነገር ከፍተኛ ውዝግብን ያስከተለ ሲሆን በተለይም ሊዘርፉ የመጡ ሰዎች እንኳን ቢሆኑ አንድ ሰው ቅጣቱን መወሰን አይችልም፤ የወንጀለኛም ህይወት ቢሆን መቀጠፍ የለበትም የሚሉ ክርክሮችም እየተነሱ ነው።