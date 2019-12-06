አጫጭር የፕሪሚየር ሊግ ወሬዎች
ብሬንዳን ሮጀርስ ከሌስተር ሲቲ ጋር እስከ 2025 የሚያቆያቸውን ውል አኖሩ።
አርሰናል ኡናይ ኤምሪን ካሰናበተ በኋላ ወደ አርሰናል ይመጣሉ ተብሎ በስፋት ስማቸው ሲነሳ የነበረው ብሬንዳን ሮጀርስ የሌስተር ሲቲ አሰልጣኝ ሆነው እስከ እአአ 2025 ድረስ የሚያቆያቸወን ውል ፈርመዋል።
በዚህም ወደ አርሰናል የመምጣታቸው ነገር አክትሞለታል።
ሮጀርስ ከሌስተር ሲቲ ጋር ውጤታማ የፕሪሚየር ሊግ ዘመን እያሳለፉ ሲሆን፤ ያለፉትን 8 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ማሸነፋቸው በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጡ አስችሏቸዋል።
ማንችስተር ዩናይትድ ከቻይናው አሊባባ ግሩፕ ጋር የአጋርነት ውል ተፈራርሟል።
ክለቡ ዛሬ እንዳስታወቀው ከአሊባባ ጋር የደረሰው ስምምነት በቻይና የሚገኙ ደጋፊዎችን ለመድረስ ያስችለዋል።
ስምምነቱ የማንችሰተር ዩናይትድ ጨዋታዎች፣ የቅድመ እና ድህረ ጨዋታ ምስሎች እና የክለቡ መለያዎች ወደ 700 ሚሊዮን ለሚጠጉ የአሊባባ ደንበኞች ማድረስ ያስችላል ተብሏል።
አሰልጣኝ አልባው አርሰናል ከ1977 ወዲህ ድል ሳያስመዘግብ ረዥሙን እርቀት ተጉዟል
ትናንት ምሽት በደጋፊዎቻቸው ፊት በብራይተን 2 ለ 1 የተሸነፉት መድፈኞቹ፤ ከ1977 ወዲህ ድል ሳይቀናቸው ብዙ ጨዋታዎችን በማድረግ ሌላ ታሪክ ጸፈዋል።
10ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አርሰናል የመጀመሪያዎቹ 4 ቡድን ውስጥ ገብቶ ለማጠናቀቅ 10 ነጥቦች እርቆ ይገኛል።
ቼልሲ ተጫዋቾችን እንዳያስፈርም ተጥሎበት የነበረው እገዳ ተቀነሰለት
በፊፋ ተጫዋቾችን እንዳያስፈርም ተጥሎበት የነበረውን እገዳ ወደ ስፖርት ገላጋይ ፍርድ ቤት ወስዶ አቤት ያለው ቼልሲ እገዳው ተቀንሶለታል። በዚህም በቀጣዩ ወር አዲስ ተጫዋቾችን ማስፈረም ይችላል።
ቼልሲ ታዳጊ ተጫዋቾችን ስለማስፈረም የሚመለከተው ሕግ ተላልፏል በማለት ነበር በፊፋ ለሁለት የዝውውር መስኮቶች ተጫዋቾች እንዳያስፈርም እገዳ ተጥሎበት የነበረው።