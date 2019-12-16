ኦባማ፡ ሴቶች ከወንዶች የተሻሉ ናቸው
ሁሉንም የዓለም ሃገራት የሚመሩት ሴቶች ቢሆኑ ኖሮ የተሻለ የህይወት ዘይቤ ይኖረን ነበረ ሲሉ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ተናገሩ።
በሲንጋፖር በተካሄደ መድረክ ላይ ሴቶች ፍጹም ባይሆኑም "ያለምንም ጥርጥር ከወንዶች የተሻሉ ናቸው" ብለዋል።
ኦባማ ዓለማችን የሚያጋጥሟት የአብዛኛው ችግሮች መነሾ ያረጁ ወንዶች በተለይ ስልጣን ላይ ያሉት ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል።
ኦባማ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ዓለም በሴት መሪዎች ብትመራ ምን ልትመስል እንደምትችል ያልሙ እንደነበረ ተናግረዋል።
"ሴቶች፥ አሁን እንድትረዱት የምፈልገው ፍጹም አይደላችሁም ግን ያልምንም ክርክር ከእኛ ትሻላላችሁ"
"በጣም በእርግጠኝነት የምናገረ ሁሉም ሃገር ለሁለት ዓመታት በሴቶች ቢመራ፤ የተሻለ የኑሮ ዘይቤ እና ደረጃ ይኖረናል። በሁሉም ዘርፍ ለውጥ እንመለከታለን" ብለዋል።
ወደፊት ወደ ፖለቲካ መደረኩ የመመለስ ዕቅድ ካላቸው የተጠየቁት የቀድሞ ፕሬዝደንት፤ ለሌሎች የፖለቲካ መሪዎች ቦታ መልቀቅ እንደሚያሳምናቸው አስረድተዋል።
"ዓለምን በትኩረት ከተመለከትናት የችግሮቿ ምንጮች ብዙ ጊዜ ያረጁ ስልጣን ያለመልቀቅ አባዜ ያላቸው እምቢተኛ የሆኑ ወንዶች ናቸው" ብለዋል።
"የፖለቲካ መሪዎች ማወቅ ያለባቸው እና ሁሌም እራሳቸውን ማስታወስ የሚገባቸው፤ እዛ ቦታ ላይ ተሹመው የተቀመጡት ሥራ ለማከናወን ነው። የህይወት ዘመናቸውን ለመጨረስ አይደለም እዛ የተቀመጡት።"
ኦባማ አማሪካን ለሁለት የስልጣን ዘመና ከእአአ 2009 እስከ 2017 መምራታቸው ይታወሳል።
ከዋኀይት ሃውስ ከወጡ በኋላ ከባለቤታቸው ሚሼል ኦባማ ጋር ባቋቋሙት ፋውንዴሽን በመላው ዓለም የሚገኙ ወጣት መሪዎችን እየደገፉ ይገኛሉ።