አቶ ለማ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጎልተው የወጡባቸው አጋጣሚዎች
'ዘ ኢኮኖሚስት' የተሰኘው መጽሄት በ2018 በኢትዮጵያ ''እጅግት ታዋቂው ፖለቲከኛ'' ሲል ለማ መገርሳን መርጦ ነበር። ዛሬም የቀድሞ የጨፌ አፈ-ጉባኤና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት የአሁኑ የመከላከያ ሚንስትር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተጽህኖ ፈጣሪነታቸው እንደጎላ እና መነጋገሪያ እንደሆኑ ነው።
ከሶስት ሳምንታት በፊት አቶ ለማ መገርሳ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የኢህአዴግ መዋሃድ እና የጠቅላይ ሚንስትር የመደመር ፍልስፍና ጋር እንደማይስማሙ መናገራቸው ይታወሳል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ እና አቶ ለማ መገርሳ በተለያዩ መድረኮች ላይ የሚያደርጉት ንግግር እና አንዱ ለአንዱ የሚያሳዩት ተግባራት ሁለቱ ፖለቲከኞች ከትግል አጋርነታቸው በላይ የእርስ በእርስ ቅርርባቸው ከፍ ያለ እንደሆነ የሚያሳይ ነበር።
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ታዲያ አቶ ለማ በመገናኛ ብዙሃን ቀርበው በጠቅላይ ሚንስትሩ የመደመር ፍልስፍና እንደማይስማሙ ሲናገሩ በተለይ በደጋፊዎቻቸው ዘንድ ድንጋጤን የፈጠረ ክስተት ነበር።
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የፓርቲ አባላቶቻቸው አቶ ለማ ያላቸውን የሃሳብ ልዩነት በማጥበብ ከጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ጋር አብሮ ለመስራት መግባባታቸውን ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተጽእኖ ፈጣሪነታቸው የማይካደው አቶ ለማ፤ ከፍ ሲልም "ለመውደቅና ለመበታተን ከጫፍ ደርሳ የነበረችውን ኢትዮጵያ በአንድነቷ እንድትቀጥል ያደረጉ ሰው ናቸው" ተብለው እስከ መወደስ ይደርሳሉ።
ለመሆኑ ትውልድ እና እድገታቸው ምስራቅ ወለጋ የሆኑት የ44 ዓመቱ አቶ ለማ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጎልተው እንዲወጡ ያስቻሏቸው አጋጣሚዎች የትኞቹ ናቸው?
"ማስተር ፕላን"
2008 ዓ.ም. የአዲስ አበባ የተቀናጀ ማስተር ፕላን የተሰኘውን እቅድ በመቃወም በኦሮሚያ ሕዝባዊ ተቃውሞ የተቀጣጠለበት ዓመት ነበር።
ታዲያ የህዝቡን ተቃውሞ ለማርገብ ከፍተኛ የክልሉ መንግሥት ባለስልጣናት ወደተለያዩ ስፍራዎች በመጓዝ ህዝቡን የማወያየት ስራዎችን ሲያከናውኑ ነበር።
በወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ወይም ጨፌ አፈ-ጉባኤ የነበሩት አቶ ለማም ወደ ቡራዩ ከተማ በመጓዝ ከከተማው እና ከአካባቢዋ ከተወጣጡ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድረገዋል።
በውይይታቸው ወቅት ማስተር ፕላኑ ህዝብ የማይፈልገው ከሆነ ሊቀር የሚችል እቅድ ስለመሆኑ ተናግረው ነበር።
የፌደራል መንግሥት ከፍተኛ ባለስልጣናት ማስተር ፕላኑ መተግበሩ እንደማይቀር በሚናገሩበት ወቅት፤ የክልሉ ባለስልጣናት የማስተር ፕላኑን ለህዝብ ሊያስገኝ የሚችለውን ጥቅም በማስረዳት በተወጠሩበት በዚያን ጊዜ ነበር አቶ ለማ "ማስተር ፕላኑ ህዝብ ካልፈለገው ይቀራል፤ ከሰማይ የሚወርድ ነገር የለም" የሚል ይዘት ያለው ንግግር ያደረጉት።
ጥር 2008 ላይ የቀድሞ ኦህዴድ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ ኦሮሚያ ላይ ተግባራዊ እንደማይደረግ ወሰነ። ከዚያም አቶ ለማ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝደንት ሆነው ተሾሙ።
የለማ ቡድን "ቲም ለማ"
አቶ ለማ የኦህዴድ ሊቀ መንበር እና የክልሉ ፕሬዝደንት ሆነው ከተመረጡ በኋላ እርሳቸው የመረጧቸውን አባላት በመመልመል 'ቲም ለማ' የተሰኘ ቡድን አቋቋሙ።
ይህ ቡድን ህዝቡ በወቅቱ ያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎችን የክልሉ መንግሥት ጥያቄ በማድረግ ምላሸ ለመስጠት ይጥር ጀመረ።
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በዚያን ወቅት ነበረ ኦህዴድ በታሪኩ 'ኦሮምኛ የፌደራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆን እታገላለሁ" ያለው።
በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞችን ከእስር መልቀቁ ፓርቲው በኦሮሚያ ያለው ድጋፍ እንዲጨምር አድርጎለት ነበር።
በኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልል ድንበር አቅራቢያ ላይ ተከስቶ የነበረው ግጭት በኦህዴድ ላይ ከፍተኛ ጫና ከፈጠሩ ክስተቶች መካከል የሚጠቀስ ነው። በግጭቱ ወቅት በጨለንቆ 16 ሰዎች መገደላቸው በክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ወጥተው መቃወማቸው ከፍተኛ ድጋፍን አስችሯቸዋል።
አቶ ለማ የሃገር መከላከያ ከክልሉ እውቅና ውጪ ወደ ክልሉ በመግባት በንጹሃን ላያ ያደረሰውን ግድያም ነቅፈው ነበር።
'ጌታችን ሕዝባችን'
ጥር 4 2008 የኦህዴድ 27ኛ ዓመት የምስረታ ክብረ በዓልን በማስመልከት በአዳማ ከተማ በተካሄደው የፓናል ውይይት ላይ አቶ ለማ ለፓርቲያቸው አባላት ". . . ጌታችን ሕዝባችን ነው። የክልላችን ሕዝብ ነው። ለሌላ ጌታ መስገድ የለብንም" በማለት ተናግረው ነበር።
ይህ የአቶ ለማ ንግግር ህውሃት በኦህዴድ ላይ የነበረውን የበላይነት የሰበረ ነው በማለት የፖለቲካ ተንታኞች ይስማማሉ።
• የኦሮሞና የሶማሌ ግጭት የወለደው የቴሌቭዥን ጣቢያ
ዶ/ር ሄኖክ ገቢሳ "ህዝብ ተስፋ ቆርጦበት የነበረው ኦህዴድ ተስፋ እንዲዘራበት ያደረገ ንግግር ነው" ሲሉ ያክላሉ።
"ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው"
አቶ ለማ በኦሮሚያ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኙበት ወቅት ነበር።
ከዚህ ቀጥሎ ያደረጉት ንግግር ከክልላቸው አልፎ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ ተጽእኖ ፈጣሪ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። የመንግሥት ባለስልጣናትን፣ አባ ገዳዎችን፣ አርቲስቶችን እና ታዋቂ ግለሰቦችን ይዘው ወደ ባህር ዳር አቀኑ።
ይህ የኦሮሞ እና የአማራ ህዝብ ወንድማማችነትን ለማጠናከር ባለመው መድረክ ላይ "ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው" በማለት ያደረጉት ንግግር በበርካቶች ተወዳጅነትን አስገኘቶላቸዋል።
በወቅቱ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚንስትር የነበሩት ኃይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ ባስገቡ ወቅት፤ ተሰናባቹን ጠቅላይ ሚንስትር ሊተኩ ይችላሉ ተብለው በስፋት ስማቸው ሲነሱ ከነበሩት መካከል አቶ ለማ መገርሳ አንዱ ናቸው።
• ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ሊያድኑት የነበረው ለገሰ ወጊ ማን ነበረ?
ሸገር ታይምስ የተሰኘው መጽሄት በአንድ ዕትሙ አቶ ለማ ኢትዮጵያን በችግር ግዜ ሊያሻግሯት የሚችሉት "ሙሴ" ሲል በፊት ገጹ ላይ ይዟቸው ወጥቶ ነበር።
ስልጣን አሳልፎ መስጠት
ጥር 2010 ላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ ያልተለመደ ክስተት በኦህዴድ ውስጥ ተፈጸሟል። የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚንስትር የነበሩት ኃይለማርያም ደሳለኝ የሥራ መልቀቂያ አስገቡ።
የጠቅላይ ሚንስትረነቱን ቦታ ሊቆናጠጡ ይችላሉ ተብለው ስማቸው በስፋት ሲነሳ የነበረው አቶ ለማ፣ የኦህዴድ ሊቀ መንበርነት ቦታቸውን ምክትላቸው ለነበሩት ለዐብይ አህመድ ሰጡ።
ይህም ዐብይ አህመድ የጠቅላይ ሚንስትርነት ቦታውን እንዲይዙ ትልቅ በር የከፈተ መሆኑን በርካቶች ይስማሙበታል።
"አቶ ለማ በጎ ሰው"
በየዓመቱ በጎ ስራ ለፈጸሙ የሚሰጠው ሽልማት ለአቶ ለማ መገርሳ ተበርክቶም ነበር።
አቶ ለማ የ2010 የበጎ ሰው ሽልማትን ማሸነፋቸው ይታወሳል