ዛሬ እየተከበረ ያለው የፈረንጆቹ ገና በፎቶ

  • 25 ዲሴምበር 2019

አብዛኛውዓለማችን ክፍል የሚገኙ ክርስቲያኖች የፈረንጆቹ ገናን በማክበር ላይ ይገኛሉ። እስቲ በሉ እንዴት እየተከበረ እንደሆነ በፎቶ እናስቃኛችሁ።

ኮሎምቦ ስሪላንካ

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የካቶሊክ ሐይማኖት ተከታይ ህጻናት በቅዱስ አንቶኒ ቤተክርስቲያን እንደ መላዕክት ለብሰው ይታያል። በያዝነው ዓመት በዚሁ ቤተክርስቲያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት 54 ሰዎች ተገድለዋል።

አቡ ዳቢ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች

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አንዲት አማኝ በቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሻማ ስትለኩስ። በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በርካታ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ሲኖሩ 5 በመቶ የሚሆኑት የፊሊፒንስ ዜጎች ናቸው።

ሃኖይ ቪዬትናም

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አንዲት የአገሬው ዜጋ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በዋና ከተማዋ በተሰራው የቅዱስ ዮሴፍ ካቴድራል አጠገብ በሞባይሏ እራሷን ፎቶ ስታነሳ።

ፓሪስ ፈረንሳይ

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በፈረንሳይ የ200 ዓመታት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የገና በዓል ሥነ ሥርዓት በኖትርዳም ካቴድራል አልተካሄደም። ምክንያቱ ደግሞ ባለፈው ሚያዝያ ወር በካቴድራሉ ላይ ከባድ እሳት አደጋ ስላጋጠመው ነው።

ናይሮቢኬንያ

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በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ፎርት ጂሰስ በሚባለው አካባቢ ሐይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት ተደርጓል።

ቤተልሄም ፍልስጤም ግዛት

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በርካታ ሰዎች ዌስት ባንክ በሚገኘውና በመጽሐፍ ቅዱስ እየሱስ ተወልዶበታል በተባለው ቦታ ተሰብስበው በዓሉን አክብረዋል።

ቫቲካን

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አቡነ ፍራንሲስ ለሰባተኛ ጊዜ ባስተላለፉት የገና በዓል መልእክት ''ፈጣሪ በጣም መጥፎ የሆንነውን እንኳን ይወደናል'' ሲሉ ተደምጠዋል።

ሲድኒአውስትራሊያ

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የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ሀገሪቱ በእሳት እየተቃጠለች ባለችበት ወቅት ወደ ሃዋይ ለመዝናናት መሄዳቸው ዜጎችን አስቆጥቷል። ቁጣቸውንም በተለያዩ መንገዶች እየገለጹ ነው።

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