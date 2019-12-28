የሞሮኮን ንጉሥ የተሳደበው አራት ዓመት ተፈረደበት

  • 28 ዲሴምበር 2019
ሞሐመድ ሸኪ Image copyright Youtube

ዝነኛ የሆነው ሞሮኮያዊ ዩቲዩበር የአገሪቱን ንጉሥ በመሳደቡ የአራት ዓመት ጽኑ እስራት እና የ4ሺህ ዶላር መቀጮ ተጣለበት።

ሞሐመድ ሴካኪ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር የንጉሥ ሞሐመድን ንግግር በመተቸቱ እና ንጉሡን 'አጋሰስ' ብሎ በመስደቡ በቁጥጥር ሥር የዋለው።

ሞሐመድ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ እንደሚል ተነግሯል።

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በተመሳሳይ መልኩ ጋዜጠኛ እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች የሆነው ኦማር ራዲ፤ የፍርድ ቤት ዳኛን ተሳድባል ተብሎ በቁጥጥር ሥር ውሏል።

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አጭር የምስል መግለጫ የሞሮኮው ንጉስ ሞሐመድ

የመብት ተሟጋቾች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሞሮኮ የዜጎች ነጻነት ላይ ከፍተኛ ገደብ እየተጣለ ነው ይላሉ።

ንጉስ ሞሐመድ አምስተኛ ከአረብ አብዮት በኋላ ያላቸውን ስልጣን ተመርጦ ስልጣን ለያዘው መንግሥት ያጋሩ ቢሆንም አሁንም ድረስ ወሳኝ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጡት እሳቸው ናቸው እየተባሉ ይተቻሉ።

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