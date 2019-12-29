የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደቤታቸው ለመላክ ለምን ወሰነ?
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ መገደሉን ተከትሎ ባጋጠመ አለመረጋጋት ምክንያት ተማሪዎች ወደቤታቸው እንዲመለሱ ውሳኔ አስተላልፏል።
የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ረዳት ፕሮፌሰር አባያ ደገፋ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማቆም ያደረሳቸውን ምክንያት ለቢቢሲ ሲያስረዱ የዩኒቨርሲቲው ሴኔት የተማሪዎችን ህይወት ከአደጋ ለማጠበቅ ሲል ወደቤት ለመላክ ወስኗል ብለዋል።
'' ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታና ከግቢው ውጪ ባሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ምንም የማያውቁ ተማሪዎች ህይወታቸው እንዳያጡ በማሰብ ነው ውሳኔውን ያስተላለፍነው።'' ብለዋል
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በትናንት ዕለት የሶስተኛ ዓመት የባንኪንግና ፋይናንስ ተማሪ የሆነው ይሁኔ አለማየሁ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች መገደሉን ምክትል ፕሬዚዳንቱ አረጋግጠው፤ በዚህም ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ረብሻና ውጥረት ተባብሷል።
ባለፈው ወር አንድ ተማሪ ከፎቅ ላይ ተወርውሮ መገደሉም የሚታወስ ነው። ከተማሪው ሞት ጋር ተያይዞ የተከሰተውን ግርግር ለማረጋጋት ዩኒቨርሲቲው ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል።
ባለፉት ሁለት ሳምንታት ደግሞ በተማሪዎች መካከል የሚከሰቱ ግጭቶች ተበራክተው የነበረ ሲሆን፤ እርስ በርስ መጣላቱም ከፍቶ ስለት እስከመጠቀም ተደርሶም እንደነበረ ያስረዳሉ።
'' አንድ ተማሪ በስለት ጉዳት ደርሶበት በህይወትና በሞት መካከል ሆኖ ሲሰቃይ ነበር፤ ይህንን የተመለከቱ ተማሪዎችም ወደቤታቸው ለመመለስ ፍላጎት አሳይተዋል፤ እኛም ተማሪዎቹን ለማረጋጋት ጥረት ስናደርግ ነበር።'' ብለዋል።
ትናንት ህይወቱ ያለፈው ተማሪ ይሁኔ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ብሎክ 29 በሚባል ህንጻ አካባቢ ነው ጉዳት ደርሶበት የተገኘው።
'' ግጭቱ ሲከሰሰት በግቢው ውስጥ ነበርኩኝ፤ ተማሪው የደረሰበትን ጉዳት የተመለከቱ ተማሪዎች ደግሞ ከፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው ነበር። ግጭቱ ተባብሶ በመቀጠሉና ከዩኒቨርሲቲው ቁጥጥር ውጭ ሆኗል።'' በማለትም ለቢቢሲ ገልፀዋል።
ከዚህ በፊት በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ወንበሮችና ሌሎች የትምህርት መገልገያ ቁሳቁሶች ጉዳት ደርሶባቸው የነበረ ሲሆን እነሱን የማስጠገን ስራው ሳይጠናቀቅ ይሄኛው ክስተት መፈጠሩን ምክትል ፕሬዝዳንቱ አክለዋል።
''ተማሪዎች ወደቤተሰቦቻቸው ተመልሰው እረፍት እንዲያገኙና በአልንም በዛው እንዲያከብሩ በማለት ላልተወሰነ ጊዜ ከዩኒቨርሲቲው ግቢ ውጪ እንዲያሳልፉ እኛ ደግሞ የተፈጸመውን ወንጀል አጣርተን እርምጃ እንድናስወስድ ሴኔቱ ወስኗል።'' በማለትም አስረድተዋል።
በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ደግሞ ተማሪዎችን ወደቤተሰቦቻቸው የመመለስ ስራውን እንደሚጀምሩ ገልፀው፤ "በአሁኑ ሰአት ከ2 እስከ 3 ሺ የሚደርሱ ተማሪዎች በግቢው ውስጥ አሉ ሲሆን በመቆየታቸው ደስተኞችም አይደሉም።''
ከዚህ በፊት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደግቢው ተመልሰው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ጥሪ ሲያደርግ ነበር። አሁን ደግሞ ከአንድ ተማሪ ሞት ጋር ተያይዞ ተማሪዎች በድጋሚ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ መወሰኑ ችግሩ ምን ያክል አሳሳቢ መሆኑን ማሳያ ነው።
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''ተማሪዎቹን ከማጓጓዝ ጋር በተያያዘ ቢያንስ እስከ አዲስ አበባ አድርሰናቸው ሌሎች ተቋማት ደግሞ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲያደርሷቸው እናደርጋለን፤ ዩኒቨርሲቲውም ከሰኞ ታህሳስ 20 2012 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎቱን ያቋርጣል።'' ብለዋል ምክትል ፕሬዝዳንቱ።
ስለ ሟች ተማሪ የምናውቀው
ምዕራብ ወለጋ የተወለደው ይሁኔ፣ ያደገው ያለ አባት ሲሆን እናቱ በእንጨት ለቀማ ተሰማርተው ነው ያስተማሩት። በአሁኑ ሰዓት የመመረቂያ ጽሁፉን ለማጠናቀቅ እየሰራ እንደነበር ምክትል ፕሬዝዳንቱ አስታውሰዋል።
ተማሪ ይሁኔ ማን እንደገደለው እርግጠኛ የሆነ መረጃ ማግኘት ባይቻልም የተለያዩ መረጃዎች ለዩኒቨርሲቲው እንደደረሱትም አክለዋል።
''የመረጃዎቹን ትክክለኛነት ለማጣራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየሰራን ነው።''
የሆስፒታል መረጃ ደግሞ ተማሪው ድብደባ ከተፈጸመበት በኋላ ለህክምና ሲወሰድ መኪና ውስጥ ህይወቱ ማለፉን ያሳያል።