ሴሪና ዊሊያምስ ከሦስት ዓመታት በኋላ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ድል ተቀዳጀች
ታዋቂዋ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ሴሪና ዊሊያምስ ለሦስት ዓመታት ርቋት የነበረውን ድል እንደገና ማጣጣም ጀምራለች። ከሦስት ዓመታት ወዲህ ብቻ ሳይሆን ድሉ ለሴሪያ ዊሊያምስ ከእናትነት በኋላም የተገኘ ነው።
በኦክላንድ ክላሲክ ጀሲካ ፔጉላን በማሸነፍ የተቀዳጀችው የ23 ጊዜ የግራንድ ስላም ሻምፕዮኗ ሴሪና፤ አሜሪካዊት ተጋጣሚዋን 6 ለ 3 እና 6 ለ 4 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈቻት።
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በ2017 በአወስትራሊያ ኦፕን የነጠላ ሻምፒዮና ከሆነች በኋላ ይህ የመጀመሪያ ድሏ ሲሆን በአጠቃላይ ያስመዘገበቻቸው ድሎችንም ወደ 73 ከፍ ያደረገ ነው።
በ2018 እና በ2019 የዌምበልደንና የዩኤስ ኦፐን ውድድሮችን ተሸንፋ ከሮጀር ካፕ ፍጻሜ የተሰናበተችው የ38 ዓመቷ ሴሪና፤ ይህኛውን ድል ማስመዝገቧን ተከትሎ በአሸናፊነቷ የምታገኘውን ገንዘብ ለኦክላንድ የምታበረክት ሲሆን የለበሰችውን ቀሚስ ደግሞ ለአወስትራሊያ የሰደድ እሳት መታሰቢያ ይሁንልኝ ብላለች።
"ጤናማ ሆኜ እንደዚህ መጫዎት በመቻሌ እድለኛ እንደሆንኩ ይሰማኛል" ያለችው ሴሪና ብዙ ጊዜ ተጫውቻለሁ የምወደውን ነገር እያደረግሁ በመሆኑም ደስታዬ ወደር የለውም ብላለች።
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የአወስትራሊያ ኦፕን በፈረንጆቹ ጥር 20 ይጀምራል። በዚህ ጨዋታም ሴሪና ውድድሩን ካሸነፈች ከማርጋሬት ኮርት ጋር እኩል የ24 ጊዜ የግራንድ ስላም አሸናፊ በመሆን ክብረወሰን ትጋራላች።
ሴሪና ዊሊያምስ ወደ አሸናፊነት መንበር የመጣችው ከ20 ዓመታት በፊት በ1999 የፈረንሳይዋን አምሌ ማውሬስሞን በኦፕን ጋዝ ዴ ፍራንስ በማሸነፍ ነበር።