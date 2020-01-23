የትራምፕ ክስ መደመጥ ተጀምሯል፤ ዴሞክራቶችና ሪፐብሊካን ተፋጠዋል
ትራምፕ ከሥልጣን ይወረዱ ክስ መደመጥ ጀምሯል። ዴሞክራቶችና የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት አንገት ለአንገት ተናንቀዋል።
ፕሬዝደንት ትራምፕን ከሥልጣን ለማባረር የሚሯሯጡት ዴሞክራቶች የቀድሞ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጆን ቦልተን ምስክርነት እንዲሰጡ ፈልገዋል። ሪፐብሊካኑ ደግሞ እንደዛ ከሆነ የቀድሞው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ልጅ ይቅርቡ የሚል ጥያቄ አቅርበዋል።
በላይኛው ምክር ቤት [ሴኔት] እየተካሄደ ያለው ፖለቲካዊ ችሎት በሚቀጥለው ሳምንት ያበቃል ተብሎ ይገመታል። በገዢው ሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት የበላይነት የሚመራው ሴኔት ትራምፕ ከሥልጣን ሲወርዱ ዝም ብሎ ያያል ተብሎ አይገመትም።
ትራምፕ ስዊትዘርላንድ ናቸው። የዓለም ምጣኔ ሃብት ጉባዔን እየታደሙ ይገኛሉ። "ችሎት ፊት ተገኝቼ እኒህ ሙሰኛ ዴሞክራቶች ላይ እንዳላፈጥ" ሲሉ ቀልድ ለበስ ማስጠንቀቂያ አሰምተዋል።
ነገሩ ወዲህ ነው. . .
ትራምፕ ሥልጣን ያለ አግባብ ተጠቅመዋል፤ የኮንግረሱንም እጅ ጠምዝዘዋል ተብለው ነው የሚፈለጉት።
የቀድሞው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ልጅ ዩክሬን ውስጥ የከበሩ ነጋዴ ናቸው። አባታቸው ደግሞ በሚቀጥለው ምርጫ የትራምፕ ተፎካካሪ ሆነው ለመቅረብ ደፋ ቀና እያሉ ነው። ታዲያ ትራምፕ የባይደንን ጉድ መዘው በምርጫ ፉክክሩ ወቅት ዶጋ አመድ ሊያደርጓቸው አስበዋል። ወደ ዩክሬኑ ፕሬዝደንት ደውለውም "እስቲ ስለ ባይደን ልጅ አንዳንድ መረጃዎች ምዘዘልኝ፤ ወሮታውን እከፍላለሁ" ይላሉ።
አንደኛው ወሮታ መክፈያ መንገድ ለዩክሬን ወታደራዊ እርዳታ ማድረግ ነው። ትራምፕ ግን እኔ ፈፅሞ ከዩክሬን ጋር ወታደራዊ ውል የለኝም ሲሉ ይክዳሉ።
ዴሞክራቶች፤ ትራምፕ ተቀናቃኛቸውን ለመጣል ለዩክሬኑ መሪ ስልክ መደወላቸውና ሌሎች ድብቅ ስምምነት ማድረጋቸው ሥልጣንን ያለአግባብ መጠቀም ነውና ከመንበር ገሸሽ አድርገን እንመርምራቸው ነው የሚሉት። ትራምፕን ክደው አይክዱም የሚባሉት ሪፐብሊካን ደግሞ ፕሬዝደንታችን ንፁህ ናቸው ይላሉ።
የቀድሞው የብሔራዊ ደህንነት ኃላፊው ጆን ቦልተን የሚያውቁት ምስጢር አለ ተብለው ይጠረጠራሉ። ለዚያም ነው ዴሞክራቶች ምስክር ሆነው ይቅረቡልን የሚሉት።
እዚያም ቤት ሲቃጠል የሚሉት ሪፐብሊካን ደግሞ እንደዚያ ከሆነ የጆ ባይደን ልጅ በምስክርነት ይቅረቡ ባይ ናቸው። በመሃል የቀረበው ሃሳብ ቦልተን በሪፐብሊካኖቹ፤ የጆ ባይደን ልጅ ደግሞ በዴሞክራቶች በሪፐብሊካኖቹ እንዲጠየቁ ማድረግ ነው።
በላዕላይ ምክር ቤት ተደማጭነት አላቸው የሚባሉት ዴሞክራቱ ቻክ ሹመር ሲቀር ይቀራል እንጂ ምስክሮቻችንን አንለዋወጥም ይላሉ። "ይህ እኮ እግር ኳስ አይደለም፤ ዘለህ ተነስተህ ተጫዋች ለተጫዋች የምትለዋወጥበት" ሲሉም ለጋዜጠኞች ተናግረዋል።
ዴሞክራቶቹ ፋይላቸውን አጠናክረው ጠረጴዛ ላይ ለማቅረብ የሦስት ቀን ዕድሜ ተሰጥቷቸዋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ የትራምፕ ጠበቆች በሦስት ቀናት መከላከያቸውን ያሰማሉ።
የሁለቱ ፓርቲዎች አባላት እስከ ሌሊቱ 8፡00 ድረስ ሲከራከሩ አምሽተዋል። ወደ ምክር ቤቱ አስር ጊዜ መውጣትና መግባትም አይቻልም፤ ቡና መጠጣትም ክልክል ነው።
ጥም ማስታገሻ ውሃና ወተት ብቻ ቀርቧል። ለዚያም ይመስላል የላዕላይ ምክር ቤት አንዳንድ አባላት ፈዘዝ ብለው የታዩት።