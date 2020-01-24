"የተመረጠው ኢህአዴግ እንጂ ብልጽግና አይደለም" ዶ/ር ሰለሞን ኪዳነ
ከትናንት በስቲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የሚኒስትሮች ሹም ሽር ማድረጋቸው ተሰምቷል።
የህወሃት ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል እና የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የነበሩት ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሄር በጠቅላይ ሚንስትሩ ሹም ሽር ከስልጣናቸው ከተነሱት መካከል ተጠቃሽ ናቸው።
በተመሳሳይ የህወሃት ከፍተኛ አመራር የሆኑት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊው ሰለሞን ኪዳነ (ዶ/ር) ከስልጣን እንደሚነሱ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ይህን ተከትሎ ህወሃት ባወጣው መግለጫ አባላቱን ከፌደራል ከፍተኛ የሃላፊነት ደረጃዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማንሳት እርምጃ ህግን የጣሰና ችግርም የሚያስከትል ነው ብሏል።
ብልፅግና ፓርቲ በበኩሉ የተደረገው የተለመደ ሹም ሽር ስለሆነ ከብሄር እና ከፖለቲካ ጋር ማገናኘት አይገባም ሲል ምላሽ ሰጥቷል።
ሰሎሞን ኪዳን (ዶ/ር) በአዲስ አበባ በክፍለ ከተማ ደረጃ የሚገኙት የህወሓት ካድሬዎችና የስራ ኃላፊዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት እየተነሱ በሌሎች አባል ባልሆኑ እየተተኩ እየተተኩ ነው ብለዋል።
"አዲስ አባባ ላይ እንደ ኢህአዴግ ነው የተወዳደርነው። ኢህአዴግ እስካሸነፈ ድረስ ህወሓት 25 በመቶ ቦታ አለው። እኩል የማስተዳደር ስልጣን አለው። ይህንን አሰራር ማፍረስ ማለት የከተማውን መንግሥታዊ አስተዳደር መዋቅር ማፍረስ ማለት ነው" በማለትም እርምጃው ህግና ስርዓትን የተላለፈ ነው ይላሉ።
ላለፉት 28 ዓመታት ስልጣን ላይ የቆየው ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ፓርቲ ሲሸጋገር ስሙን ብቻ ሳይሆን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ርእዮተ ዓለሙን በመደመር ጽንሰ ሃሳብ ቀይሯል።
ህወሃት በዚህ ሂደት ውስጥ አካሄዱ ህገ-ወጥ ነው በማለት ብልፅግናን የማይቀላቀል መሆኑንን ማሳወቁ በፌደራል መንግሥትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ይበልጥ እንዳካረረው እየተስተዋለ ነው።
- "ኢትዮጵያ የኢህአዴግ አባት እንጂ፤ ኢህአዴግ የኢትዮጵያ አባት አይደለም" ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ
- ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ቀጣዩ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ እንደሚሆን ተናገሩ
የህወሃት አባላትን ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሃላፊነት የማንሳት እርምጃም የዚህ መካረር ውጤት እንደሆነ ዶ/ር ሰለሞን ይናገራሉ። መንግስት እርምጃውን ከመውሰዱ በፊት ህወሃትን ማማከር ነበረበት ብለው ያምናሉ።
"ይሄ የፖለቲካ ስልጣን ነው። ህዝቡ ህወሃትን እና ፕሮግራሙን ነው የመረጠው። ህወሃትን ሊወክሉ የሚችሉ ሰዎችን ህወሃት ራሱ ብቻ ነው ሊያቀርብ የሚችለው። በስመ የትግራይ ተወላጆች መተካት አይቻልም። ይሄ አካሄድ ሕገ-ወጥ ነው። የብሄር ተዋጸኦ ነው ያመሰሉት" ይላሉ።
"ህወሃት በህዝብ ተመርጦ እንጂ ለምኖ የመጣ ድርጅት አይደለም" የሚሉት ዶ/ር ሰለሞን፤ ህወሃት ከብልጽግና ጋር አልወሃድም ስላለ ብቻ በትግራይ ህዝብ የተመረጡ ግለሰቦች እየተለዩ ከሃላፊነታቸው ማንሳት የህዝብ ድምጽ መቀማት እንደመቀማነት ይታያል ሲሉ ይከራከራሉ።
"የተመረጠው ኢህአዴግ እንጂ ብልጽግና አይደለም" በማለትም መከራከሪያቸውን ያቀርባሉ።
በፌደራል መንግሥትና በትግራይ ክልል መንግሥት መካከል መካረር ተፈጥሮ እያለ የህወሃት ከፍተኛ አመራሮች እንዴት በፌደራል ከፍተኛ የስልጣን ደረጃ ሊቀጥሉ ይችላሉ? በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ዶ/ር ሰለሞን ሲመልሱ "ገና ወደ መድብለ ፓርቲ እንሄዳለን እያልን አይደል እንዴ? ህወሃት አብሮ ሲሰራ የነበረ ህጋዊ ስልጣን ስላለው ነው። የመንግሥት ሥራን በጋራ መስራት ይቻላል እየተሰራም ነበር ብዬ ነው የማምነው። ልዩነቱ የፖለቲካ እንጂ አብሮ የማያሰራ አልነበረም" ይላሉ።
በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የምታምኑ እና አዲሱን የመደመር ፍልስፍና የማትቀበሉ ከሆነ እንዴት አብራችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ? ለዶ/ር ሰለሞን ያነሳነው ተከታይ ጥያቄ ነበር።
"አዲሱን ፕሮግራም ህዝቡ አያውቀውም አልመረጠውምም። ህዝቡ የመረጠው የቀደመውን ነው። ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት ህዝቡ በብልፅግና ፕሮግራም ሊተዳደር ይችላል ወይ የሚለው ነው"
እሳቸው እንደሚሉት ምንም እንኳ ለውጡን ተከትሎ የኢህአዴግ ፕሮግራምና አቅጣጫ ተትቶ ሌላ አቅጣጫ የተመረጠ ቢሆንም በፌደራል ደረጃ እንዲሁም በአዲስ አበባ ደረጃ ያሉ የህወሃት ባለስልጣናት ህጋዊ ስልጣን በህዝብ የተሰጣቸው በመሆናቸው ህዝብ በድምፁ እስኪያነሳቸው በሃላፊነት መቀጠል አለባቸው፤ ፖለቲካውም የትግል ሜዳ መሆን አለበት።
ሹም ሽሩ ከህግ አንፃር?
የህግ ባለሙያና የህገ መንግስት ምሁር አቶ ምስጋነው ሙሉጌታ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የመሰረተው ግንባር ሊፈርስ እንደሚችልና አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ በስልጣን ሊቀጥል እንደሚችል ተደንግጎ እንደሚገኝ ያስረዳሉ። በሌሎች አገራትም ይሄ የተለመደ እንደሆነም ይናገራሉ።
ይሁን እንጂ ከሌሎች አገራት ልምድ በሚለይ መልኩ በኢትዮጵያ የሆነው፤ ጥምረቱ ብቻ ሳይሆን የፈረሰው ጥምረቱን የፈጠሩት አባል ድርጅቶቹ ራሳቸውን ማክሰማቸውን እንደሆነ ያስረዳል።
"የሆነ ህገ-መንግሥታዊ ሂደት መኖር አለበት። ፓርላማ አባላት የአዲሱ ብልጽግና ፓርቲ አባል ሆነው ሊቀጥሉ እንደሚፈልጉ መጠየቅ አለባቸው። ቁጥራቸው የበዛና የበላይነቱን የሚይዙ ከሆን ችግር የለውም። እንዲህ ቢሆን ኖር ቢያንስ ህገ-መንግስታዊ ሂደቱን ያሟላ ነው ይባላል" ብለዋል።
"በእርግጥ ይሄንም ሃሳብ ቢሆን የፖለቲካ ምሁራን ይተቹታል። አዲስ ፓርቲ ሆኖ በአዲስ ፕሮግራም እቀጥላለሁ ቢል የቅቡልነት ጥያቄ ሊነሳበት ይችላል። ይሁን እንጂ ቢያንስ ህጋዊ ሂደቱን አሟልቷል ይባላል"።
አዲሱን የምረጫ ህግ በመጥቀስ ይህንን ያልተቀበሉ ፓርላማ አባላት በግል አልያም በተቀዋሚነት መቀጠል እንደሚችሉም አቶ ምስጋናው ያስረዳሉ። በዚህ መሰረት ከ547 ምን ያህሎቹ መቀጠል እንደሚፍልጉና መቀጠል እንደማይፈልጉ ፓርላማው፤ ግልጽ ማድረግ ነበረበት ይላሉ።
"የፖለቲካ ሹመቶች ብዙም አያሰደንቀኝም" የሚሉት የህግ ምሁሩ፤ አንድን ሚኒስተር መሻር የጠቅላይ ሚኒስተር ስልጣን ስለሆነ ያን ላለማድረግ አይገደድማ ባይ ናቸው።
ይሁን እንጂ አዲስ ሚኒስተር ሲሾም ለፓርላማው ቀርቦ መጽደቅ እንዳለበትና ይህ እየተረደገ እንዳልሆነ ያስረደሉ። ብልጽግና ፓርቲ ቢያንስ የህግ የበላይነት ለማክበር ይህንን ሂደት መከተል እንደነበረበት ያስቀምጣሉ።
"ይሄ ተራ የሂደት ነገር ሊመስል ይችላል። ከህግ የበላይነበት አንጻር ግን መሰረታዊ ነገር ነው። ምክንያቱም የህግ የበላይነት መሸርሸር የሚጀምረው እንደዚህ ዓይነት አካሄድን መጣስ ስትጀምር ነው" ይላሉ።