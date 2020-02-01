አሜሪካውያኑ "በመጥፎ ጠረናቸው" ከተሳፈሩበት አውሮፕላን እንዲወርዱ ተደረገ
አሜሪካውያኑ የቤተሰብ አባላት በመጥፎ ጠረናቸው ወደ ማያሚ ለመብረር ከተሳፈሩበት አውሮፕላን ላይ እንዲወርዱ ተደረጉ።
የሁድ ዮሴፍ አድላር የተባለው ሰው ከባለቤቱ ጄኒ እና ከሁለት ታዳጊ ልጆቹ ጋር ወደ ዲትሮይት ከተማ በአሜሪካን አየር መንገድ ለመብረር አውሮፕላኑን ከተሳፈሩ በኋላ ነበር ሌሎች መንገደኞች የቤተሰቡ አባላት ሰውነት መጥፎ ጠረን ላይ ቅሬታ በማቅረባቸው ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱ የተደረጉት።
የቤተብ አባላቱ ያለ አግባብ ከአውሮፕላኑ ላይ እንድንወርድ ተደርገናል ሲሉ በአየር መንገዱ ላይ ክስ መስረተዋል።
እንደ ቤተሰብ አባላቱ ከሆነ፤ አውሮፕላን ውስጥ ገብተው እንደተቀመጡ አንዲእ የበረራ አስተናጋጅ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል በመናገር ከአውሮፕላኑ በፍጥነት መውረድ እንደሚኖርባቸው ካሳወቀቻቸው በኋላ ከአውሮፕላኑ ወርደዋል።
የበራረ አስተናጋጇ የቤተሰብ አባላቱ ከአውሮፕላኑ መውረዳቸውን ስታረጋግጥ ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱ የተደረጉት በመጥፎ ጠረናቸው እንደሆነ ነግራቸዋለች።
የቤተሰብ አባላቱ የመሰረቱት ክስ የአየር መንገዱ ሰራተኛ 'አይሁዶች በሳምንት አንዴት ብቻ ገላቸውን እንደሚታጠቡ አውቃለሁ' በማለት አጸያፊ አስተያየት ሰጥቷታል ይላል።
አየር መንገዱ ግን የቤተሰብ አባላቱ ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱ የተደረጉት ሃይማኖታቸውን መሰረት በማድረግ ሳይሆን ሌሎች ተሳፋሪዎች ስለቤተሰቡ አባላት መጥፎ የሰውነት ጠረን ባቀረቡት ቅሬታ ነው ብሏል።
የቤተሰብ አባላቱ በዕለቱ እንኳን ገላቸውን መታጠባቸውን ተናግረው፤ ሌሎች በአየር ማረፊያው የነበሩ ሰዎች መጥፎ ጠረን እንደረበሻቸው መጠየቃቸውን እና ወደ 20 የሚጠጉ ሰዎች ምንም አይነት መጥፎ ጠረን እንዳልሸተታቸው ተናግረዋል።