ተስፋ የተጣለበት የኤችአይቪ ክትባት ሳይሳካ ቀረ
የኤድስ በሽታን የሚያስከትለውን የኤችአይቪ ቫይረስን መከላከያ ይሆናል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የሙከራ ክትባት ሳይሳካ መቅረቱ ተነገረ።
ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከአምስት ሺህ በሚልቁ ሰዎች ላይ የክትባቱን ሙከራ ሲያደርግ የነበረው ብሔራዊ የጤና ተቋም እንዳለው ክትባቱ ኤችአይቪን መከላከል እንዳልቻለ ስለደረሰበት ሙከራው እንዲቆም አድርጓል።
በሥራው ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች በተገኘው ውጤት "በጣም ማዘናቸውን" ገልጸው፤ ነገር ግን ኤችአይቪን የሚከላከል ክትባት የማፈላለጉ ጥናት ግን መቀጠል አለበት ብለዋል።
• ኢትዮጵያ የካንሰር መከላከያ ክትባት ከሚሰጡ ጥቂት አገራት አንዷ ናት
ክትባቱ ታይላንድ ውስጥ በተደረገ ሙከራ ሰዎችን ከበሽታው ለመከላከል የሚያስችል አቅምን ይፈጥራል ተብለው ከታሰቡት የክትባት አይነቶች መካከል አንዱ ነበር።
በዓለም ላይ በርካታ የተለያዩ አይነት የኤችአይቪ ዝርያዎች ያሉ ሲሆን ይህ ክትባት በተለይ ኤችአይቪ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ካለባቸው አገሮች አንዷ በሆነችው በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በስፋት ለሚገኘው የቫይረሱ ዝርያ ታስቦ የተዘጋጀ ነበር።
ክትባቱ በሙከራ ላይ ሳለ እንደታሰበው በመስራት በሌሎች የዓለም አካባቢ ላሉት የቫይረሱ አይነቶች የሚሆኑ ክትባቶችን ለማዘጋጀት ያግዛል ተብሎ ከፍ ያለ ተስፋ ተጥሎበት ነበር።
• ኢትዮጵያዊያን ለክትባቶች ከፍተኛ የሆነ አውንታዊ አመለካከት አላቸው
• ባልተጨበጡ የሤራ ትንተና ፅንሰ-ሐሳቦች ያምናሉ?
ለክትባቱ ሙከራ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ተዘጋጅተው ለተወሰኑት ለበሽታው ይሆናል የተባለው ክትባትና ለሌሎቹ ደግሞ ምንም ሳይሰጣቸው ሙከራ ተደረገ። በተገኘው ውጤት ግን ክትባቱ ከተሰጣቸው መካከል 129ኙ በሽታው ሲገኝባቸው፤ ካልተሰጣቸው ውስጥ ደግሞ 123ቱ በበሽታው ተይዘዋል።
ይህ የተገኘው ውጤት በምርምሩ ላይ የተሰማሩትን ባለሙያዎች ተስፋ አስቆርጧል። ነገር ግን በሽታውን ለመከላከል የሚያስችል ክትባት ለማግኘት የሚደረገው ጥረት መቀጠል እንዳለበት ያምናሉ።
ከዚህ ቀደም በበሽታው ከመያዝ የሚከላከል ውጤታማ የሆነ ህክምና ያለ ሲሆን ነገር ግን ከክትባት በተለየ መድሃኒቱን በመደበኝነት በየቀኑ መወሰድን ያስፈልጋል።
ከዚህ በተለየ በሽታውን ለመከላከል እንደዋነኛ ዘዴ የሚመከረው በተገቢው ሁኔታ ኮንዶም መጠቀም ወይም ከግብረ ሥጋ ግንኙነት መታቀብ ነው።
በበሽታው ለተያዙ ሰዎች ተመራማሪዎች ያዘጋጇቸው ፈር ቀዳጅ የጸረ ኤችአይቪ ህክምና መድሃኒቶች ቫይረሱ በደማቸው ያሉ ሰዎችን ጤንነትና በህይወት የመቆየት ዕድልን በከፍተኛ ደረጃ አሻሽሏል።
ከኤችአይቪ አንጻር በሽታውን ለመከላከልና ለማከም የተለያዩ አማራጮች ቢኖሩም አሁንም ሰዎች በቫይረሱ እንዳይያዙ የሚያደርግ የመከላከያ ክትባት ማግኘት ወሳኝ ነገር መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ።