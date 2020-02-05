አዲስ አበባ ውስጥ ከማምለኪያ ቦታ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ 'ግጭት' የሁለት ሰው ህይወት አለፈ
ማክሰኞ እኩለ ሌሊት ገደማ አዲስ አበባ ውስጥ 22 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተፈጥሮ በነበረ ግጭት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነገረ።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን የአዲስ አበባ ሐገረ ስብከት የካህናት አስተዳዳር ኃላፊ የሆኑት መላዕከ ሕይወት አባ ወልደየሱስ ሰይፉ ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት በግጭቱ ሁለት ወጣቶች በጥይት ሲገደሉ ሌሎች ደግሞ ቆስለው ሆስፒታል ገብተዋል።
ግጭቱ የተቀሰቀሰው በአካባቢው ባለ አንድ የታጠረ ቦታ ምክንያት መሆኑን ለቢቢሲ የገለጹት ነዋሪዎች ፖሊስ ለምን እርምጃውን በወድቅት ሌሊት መውሰድ እንደፈለገ እንቆቅልሽ እንደሆነባቸው ተናግረዋል።
• "የደባ ፖለቲካውን ማስቆም ፈተና ሆኗል፤ ግን ኢትዮጵያን የምናስቀጥል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ"
• "የተማሪዎቹ ዕገታ እንደ አገር ከገጠሙን ችግሮች አንዱ ነው" ም/ጠ/ሚ ደመቀ
መላዕከ ሕይወት አባ ወልደየሱስ ስለክስተቱ ለቢቢሲ እንደተናገሩት "ለመንፈሳዊ ክብረ በዐል ዝግጅት እየተደረገ፣ ኅብረተሰቡ ፀሎት እያደረገ እያለ ነው በአሳቻ ሰዓት ላይ ከሌሊቱ ስድስት ተኩል ጀምሮ ፖሊስ እርምጃ መውሰድ የጀመረው።"
የቦታውን ባለቤትነት በተመለከተ ከአስር ዓመት በፊት ጥያቄ ቀርቦበት በጊዜው በመንግሥት ባለስልጣናት መቀያየር ምክንያት ምላሽ ሳያገኝ የቆዬ ሒደት እንዳለ ጠቅሰው "የአዲስ አበባ ሐገረ ስብከት ይፋዊ ደብዳቤ ለወረዳው ፅፎ እየተከታተለ ነበር" ብለዋል።
መላዕከ ሕይወት አባ ወልደየሱስ ሰይፉ አክለውም በክስተቱ የሞቱ ወጣቶችን ቤተሰቦችን በማግኘት ማፅናናታቸውንና ጉዳት የደረሰባቸውንም ለማግኘት እየሞከሩ መሆኑን ተናግረዋል።
ቢቢሲ በትክክል የተፈጠረውን እንዲሁም የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት ለፌደራል ፖሊስ ሕዝብ ግንኙነት ክፍል ቢደውልም፤ ጉዳዩን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስን ማነጋገር እንዳለበት ተነግሮታል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ፋሲካ ለተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎች እና የፅሁፍ መልዕክቶች ምላሽ አልሰጡም።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ስልክም እንዲሁ ሳይመለስ ቀርቷል።
ሌሊት ምንድን ነው የተከሰተው?
ማክሰኞ ሌሊት ተኩስን ያስተናገደው ሃያ ሁለት በተለምዶ ቀበሌ 24 አካባቢ ረቡዕ ማለዳ የፀጥታ ኃይሎች ተበራክተውበት ተስተውሏል።
ለወትሮው ገና በማለዳው ደጆቻቸውን ከፍተው፣ ሞቅ ባሉ ሙዚቃዎች የደንበኞችን ቀልብ ለመግዛት የሚሞክሩ እና ከጎላጉል ሕንፃ አንስተው በግንባታ ላይ እስካለው አደይ አበባ ስታዲዬም ድረስ የተሰደሩ የንግድ መደብሮች፣ የአልባሳት መሸጫዎች እና አገልግሎት አቅራቢዎች በሮቻቸውን ዘጋግተዋል።
ባንኮች እና አንዳንድ ሆቴሎች ብቻ የተለመደ ሥራቸውን ይከውናሉ።
ከየሱቆቹ እና የአልባሳት መደበሮች የተዘጉ በሮች ጎን በርካታ ሰዎች በቡድን በቡድን ሰብሰብ ብለው ምሽቱን ሲከናወን ስላደረው ክስተት ይወያያሉ።
ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል አካባቢ ወደ ሃያ የሚጠጉ አድማ በታኝ ፖሊሶች ይገኛሉ።
• በትግራይ ደንበኞች ከባንክ የሚፈልጉትን ገንዘብ ለማውጣት ተቸገርን አሉ
• የአድዋ ድልና የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ምንና ምን ናቸው?
በአካባቢው የተሰማሩ እና የአዲስ አበባ ፖሊስን የደንብ ልብስ የለበሱ የፀጥታ ኃይሎች ቁጥር ግን ከዚህም ይልቃል።
በስፍራው የተገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ የግጭት መንስዔ ሆኗል ወደተባለለት ከሆስፒታሉ በጥቂት መቶ ሜትሮች ርቀት ገባ ብሎ ወደሚገኘው የታጠረ ቦታ መጠጋትም ሆነ ፎቶ ማነሳት እንደማይፈቀድለት በፀጥታ ኃይሎች አማካኝነት ተነግሮታል።
ነገር ግን በታጠረው ቦታ ውስጥ ፍርስራሽ እንጨቶችን እና ሰማያዊ የድንኳን ጨርቅን ከርቀት መመልከት ችሏል።
ከቦታው ብዙም ሳይርቅ በሚገኝ የመጠጥ መደብር የምትሰራ ወጣት ለቢቢሲ እንደገለፀችው ተኩስ መሰማት የጀመረው እኩለ ሌሊት ገደማ ሲሆን፣ ተኩሱም ዘለግ ላለ ሰዓት የቀጠለ እና እርሷ እንደምትለው በግርግር ድምፅ የታጀበ ነበር።
"ጦርነት የተነሳ ወይም መንግሥት የወደቀ መስሎኝ ነበር እኔማ" ትላለች ወጣቷ በወቅቱ የነበራትን ስሜት ለቢቢሲ ስትገለፅ።
ከፀጥታ ኃይሎች በጥቂት ርቀት ወጣቶች በአጀብ በአጀብ ቆመው የሚሆነውን ይከታተላሉ።
ከመካከላቸው አንደኛው በስፍራው አዲስ የፈለቀ ፀበል መኖሩን እና እርሱን ተከትሎም ቤተ ክርስትያን ይሰራል ሲባል እንደሰማ ለቢቢሲ ተናግሯል።
ይሁን እንጂ ማክሰኞ ሌሊት እርሱ ቦታው የተያዘው እና የታጠረው በሕገ ወጥ መልኩ ነው ያሉ የፀጥታ አካላት መጥተው ማፋረስ ሲጀምሩ ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር መጋጨታቸውን ተራግሯል።