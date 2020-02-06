ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከቀረቡባቸው ክሶች ነጻ ሆኑ
አሜሪካንን በከፍተኛ ሁኔታ ከፍሎ የነበረውና በአገሪቱ ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን ለማስነሳት የቀረበው ክስ ውድቅ ሆነ፤ ትራምፕም ነጻ ሆኑ።
በፕሬዝዳንቱ ፓርቲ አባላት በበላይነት በተያዘው የአሜሪካ ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ውስጥ በተሰጠ ድምጽ፤ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣናቸውን ያለአግባብ በመጠቀም የቀረበባቸው ክስ 52 ለ 48 በሆነ ድምጽ እንዲሁም የአገሪቱን ምክር ቤት ሥራ በማደናቀፍ ለሚለው ክስ ደግሞ 53 ለ47 በሆነ ድምጽ ብልጫ ክሶቹ ውድቅ ተደርገዋል።
የፕሬዝዳንቱ ተቀናቃኞች የሆኑት ዴሞክራቶች ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቀጣዩ ምርጫ ዋነኛ ተቀናቃኛቸው ይሆናሉ በተባሉት ጆ ባይደን ላይ ዩክሬን አጥፍተዋል ብላ ምርምራ እንድታደርግ ግፊት አድርገዋል ሲሉ ከሰዋቸው ነበር።
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ትራምፕ ባለንበት የፈረንጆች ዓመት ማብቂያ ላይ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ በመሳተፍ ክስ ተመስርቶበት ምርጫ የተወዳደረ የመጀመሪያው ፕሬዝደንት ይሆናሉ ተብሏል።
የህግ መወሰኛው ምክር ቤት ትናንት በሰጠው ታሪካዊ ድምጽ የአሜሪካ 45ኛው ፕሬዝዳንት ከዩክሬን ጋር ባደረጉት ያልተገባ ግንኙነት ሳቢያ ከስልጣናቸው ከመባረር አትርፏቸዋል።.
ትራምፕ ቀርቦባቸው ከነበሩት ክሶች በአንዱ እንኳን ጥፋተኛ ሆነው ተገኝተው ቢሆን ኖሮ ስልጣናቸውን ለምክትላቸው አስረክበው ዋይት ሐውስን ጥለው መውጣት ይጠበቅባቸው ነበር።
ትራምፕ ላይ የቀረበው ክስ በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት እንዲታይ ያጸደቀው በተቀናቃኞቻቸው ዴሞክራቶች የሚመራው የተወካዮች ምክር ቤት ነበር።
በቀጣዩ ምርጫ ለሁለተኛ ዙር ለመወዳደር እየተዘጋጁ ያሉት ትራምፕ የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ክሱን ውድቅ እስኪያደርገው ድረስ "ምንም አይነት ጥፋት አልፈጸምኩም" በማለት ሲከራከሩ ቆይተዋል።
የፕሬዝዳንቱን የምርጫ ዘመቻ ከሚመራው ቡድን የምክር ቤቱን ውሳኔ ተከትሎ የተሰጠ መግለጫ እንዳለው "ትራምፕ ከቀረቡባቸው ክሶች ሙሉ ለሙሉ ነጻ ሆነዋል። እናም አሁን የአሜሪካን ሕዝብን ለማገልገል ወደ መደበኛው ሥራ የመመለሻ ጊዜ ነው" ብሏል።
"ምንም ማድረግ የማይችሉት ዴምክራቶች ትራምፕን እንደማያሸንፉ ቢያውቁም፤ ይህንን ክስ አቅርበዋል" ሲል ይህ አስቀያሚና እርባና የሌለው ውጣ ውረድ የዴሞክራቶች የምርጫ ዘመቻ ታክቲክ ነው ሲል ከሷል።