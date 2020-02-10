የደቡብ ኮሪያው 'ፖራሳይት' ፊልም በኦስካር ሽልማት ታሪካዊ ሆነ
የደቡብ ኮሪያው ፊልም 'ፖራሳይት' በዘንድሮው የኦስካር ሽልማት በምርጥ ፊልም (ቤስት ፒክቸር) ዘርፍ አሸንፏል።
በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያልተሰራ ፊልም በዚህ ዘርፍ ሲያሸንፍ የመጀመሪያው ሲሆን ታሪካዊም ነው ተብሏል።
ሬኔ ዜልዌገር 'ጁዲ' በሚለው ፊልም የጁዲ ጋርላንድን ገፀ ባሕርይ ወክላ በመጫወት በሴት ተዋንያን ዘንድ የምርጥ ተዋናይነትን ዘርፍ ያሸነፈች ሲሆን፤ ጆዋኩን ፊኒክስ 'ጆከር' በሚለው ፊልሙ በወንዶች ምርጥ ተዋናይ ዘርፍ ሽልማቱን ወስዷል።
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ብራድ ፒት 'ዋንስ አፕ ኦን ኤ ታይም ኢን ሆሊውድ' ላውራ ደርን ደግሞ 'ሜሪጅ ስቶሪ' በሚለው ፊልማቸው በረዳት ተዋናይነት ዘርፍ አሸንፈዋል።
ፓራሳይት በአጠቃላይ አራት ሽልማቶችን ያሸነፈ ሲሆን፤ የሰር ሳም ሜንዴዝ ፊልም '1917' ሶስት ሽልማቶችን ወስዷል።
ምንም እንኳን በአንደኛው የዓለም ጦርነት ላይ የሚያጠነጥነው '1917' በምርጥ ፊልም ዘርፍ ቢታጭም፤ ሽልማቶቹ በሙሉ በቴክኒክ ዘርፍ ናቸው።
የፖራሳይቱ ዳይሬክተር ቦንግ ጁን ሆ ቢት በምርጥ ዳይሬክተርነትም ሰር ሳምን አሸንፎ ሽልማቱን ወስዷል። ከዚህም በተጨማሪ ፊልሙ በምርጥ ፅሁፍ ዘርፍም ሽልማቱ ሊያሸንፍ ችሏል።
የፊልሙ ታሪክ የሚያጠነጥነው ሁለት ከተለያየ መደብ የመጡ ቤተሰቦችን ህይወት ሲሆን፤ በምፀት መልኩም ያስቃኛል። አንደኛው ቤተሰብ ቁምጥምጥ ያለ ደሃ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የናጠጠ ሃብታም ነው።
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ኦስካር ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ 92 አመታት ቢያስቆጥርም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያልተሰራ ፊልም ሲያሸንፍ የመጀመሪያው ነው፤ ይህም ሁኔታ ብዙዎችን አስደምሟል።
የፊልሙ ፕሮዲውሰር ክዋክ ሲን አኤ ሽልማቶቹን ከተቀበለ በኋላ "ቃላት የለኝም። በጭራሽ ይህ ይፈጠራል ብለን አላሰብንም። ይህ ለኛ ታሪካዊ ቀን ነው" ብሏል።
በፊልም ታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የኦስካር ሽልማት የተቀበለው ብራድ ፒት በስነስርአቱ ወቅት ባደረገው ንግግር ዶናልድ ትራምፕን እንዲሁም ሪፐብሊካን ፓርቲን ወርፏቸዋል።