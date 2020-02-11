በኮሮናቫይረስ የተያዘ በማስመሰል ሰዎች ያስደነገጠው የ5 ዓመት እስር ይጠብቀዋል ተባለ
የሞስኮ ፖሊስ በኮሮናቫይረስ የተያዘ በማስመሰል በባቡር እየተጓዙ የነበሩ ሰዎችን ያስደነገጠውን ግለሰብ በቁጥጥር ሥር ማዋሉን አስታወቀ።
በማህብራዊ ሚዲያዎች ላይ የተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል በፖሊስ በቁጥጥር ሥር የዋለው ግለሰብ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ (ማስክ) አድረጎ በኮሮናቫይረስ የተያዘ በመምሰል ሲወድቅ እና ሲፈራገጥ ያሳያል።
በሁኔታው የተደናገጡ ሰዎች ሊረዱት ሲሞክሩና ከዚያም በኮሮናቫይረስ የተያዘ መስሏቸው ሲሸሹት በምስሉ ላይ ይታያል።
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ሰዎችን ለማስደንገጥ ብሎ ይህን ተግባር የፈጸመው ሰው እስከ አምስት ዓመት በእስር ያሳልፍል ተብሏል።
የሩሲያ የአገር ውስጥ ሚንሰቴር ቃል አቀባይ የግለሰቡን በቁጥጥር ሥር መዋል ካረጋገጡ በኋላ በተንቀሳቃሽ መስሉ ላይ ግለሰቡ በኮሮናቫይረስ ስለመያዙ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ሲናገሩ የነበሩ ሁለት ተባባሪዎቹን ለመያዝ ፍለጋ ላይ እንዳሉ አስታውቀዋል።
የሩሲያው ቬስቲ የተሰኘው የዜና ወኪል በባቡር ውስጥ የተቀረጸውን ተንቀሳቃሽ ምስል ይፋ አድርጓል።
የተከሳሹ ጠበቃ ደንበኛቸው ይህ ይከሰታል ብሎ አለማሰቡንና ከፍተኛ መደናገጥ ውስጥ መግባቱን ተናግረዋል።
ኮሮናቫይረስ እስካሁን በቻይና ከ1ሺህ ሰዎች በላይ መግደሉ የተረጋገጠ ሲሆን 20 አገራት ቫይረሱ መከሰቱን ይፋ አድርገዋል።
የሩሲያ መንግሥትም በኮሮናቫይረስ የተያዙ 144 ሰዎችን በሳይቤሪ በለይቶ ማቆያ ማዕከል ውስጥ ይዞ ይገኛል።