ወጣቱ ሶስት የጥቁር አሜሪካውያን ቤተ-ክርስትያኖችን ማቃጠሉን አመነ
የ22 ዓመቱ ወጣት በሉዚያና ግዛት የሚገኙ ሶስት የጥቁር አሜሪካውያንን ቤተ-ክርስትያን ሆነ ብሎ ማቃጠሉን አመነ።
አቃቢ ሕግ ተከሳሹ ሆልደን ማቲው ይህን ተግባር የፈጸመው 'ብላክ ሜታል' በሚሰኘው የሙዚቃ ስልት አድናቂዎች ዘንድ ዝናን ለማግኘት አስቦ ነው ብሏል።
ካለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ጀምሮ በተከታታይ 10 ቀናት ውስጥ ቤተ-ክርስቲያናቱን ማቃጠሉ ተናግሯል።
ወጣቱ ጥፋቱን አምኖ የተቀበለ ሲሆን የፊታችን ግንቦት ወር ላይ የፍርድ ውሳኔ ሲተላለፍበት ከ10-70 ዓመት የሚደርስ ጽኑ እስራት ይበየንበታል ተብሏል።
አቃቢ ሕግ ማቲው በሶስት የፌደራል ወንጀሎች ጥፋተኝነቱን አምኗል ብሏል። ከወንጀሎቹ መካከል የጥላቻ ወንጀሎች እንደሚገኙበት ተጠቅሷል።
የአከባቢው የፖሊስ ምክትል ኃላፊ ልጅ የሆነው ማቲው፤ ቤተ-ክርስትያኖችን ሲያጋይ የነበረው በምሸት ስነበረ በወንጀል ድርጊቱ ጉዳት የደረሰበት ሰው እንደሌለ ፖሊስ አስታውቋል።
ማቲው ቃሉን ሲሰጥ ጥቁር አሜሪካውያን የሚያመልኩበትን ቤተ-ክርስቲያን ዒላማ ያደረገው እአአ 1990ዎቹ ላይ በኖርዌይ 'ብላክ ሜታል' የሙዚቃ ስልት አድናቂናዎች የፈጸሙትን ተግባር ለመድገም በማሰብ ነው።
'ብላክ ሜታል' የተሰኘው የሙዚቃ ስልት ለሮክ የሙዚቃ ስልት የቀረበ ሲሆን፤ ያፓጋን እመነቶች ይጸባረቁበታል።
ማቲው በብላክ ሜታል ሙዚቃ አድናቂ ማህብረሰብ ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት የተቃጠሉ ቤተ-ክርስቲያኖችን ፎቶ እና ቪዲዮችን በፌስቡክ ገጹ ላይ መለጠፉን ገልጿል።