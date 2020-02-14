ፓኪስታናዊው ሙሽራው ሠርጉን እንዲታደሙለት በጠራቸው እንግዶች ተደበደበ
አንድ ሙሽራ በራሱ ሠርግ ላይ በተቆጡ እድምተኞች መደብደቡ ከወደ ፓኪስታን ተሰምቷል።
ታዳሚዎቹ የተቆጡት የሙሽራው የመጀመሪያ ሚስት፤ አዲሷ ሙሽራ ግለሰቡ አንድ ሚስት ብቻ ሳይሆን ሁለት ሚስት እንዳለው እንዲያውቅ በሚል ሠርጉ ላይ በመገኘቷ ነው።
ሙሸራው ከአሳዳጆቹ ለማምለጥ አውቶቡስ ስር በደረቱ ተስቦ የገባ ሲሆን ጉዳዩን ያላወቁ ሰዎች ከጥቃት እንደታደጉት ለማወቅ ተችሏል።
በፓኪስታን ከአንድ በላይ ሚስት ማግባት በሕግ የተፈቀደ ነው።
• በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን አቃቤ ሕግ አስታወቀ
አንድ ወንድ እስከ አራት ሚስት ድረስ ማግባት ቢፈቀድለትም ነገር ግን የቀደሙት ሚስቶቹን ፈቃድ ማግኘት ይጠበቅበታል።
አሲፍ ራፊቅ ሲዲቂ የተባለው ይህ ሙሽራ ግን ይህንን ሳያደርግ በመቅረቱ አዲሱ ሚስቱና ቤተሰቦቿ ሠርጉ ላይ ድንገት ከተከሰተችው የቀድሞ ሚስቱ ይህንን ሊረዱ ችለዋል።
ሙሽራው ሠርጉን እያካሄደ የነበረው በካራቺ የባህር ዳርቻ በምትገኝ ከተማ ሲሆን የሙሽራው የቀድሞ ሚስት ድንገት በታዳሚዎች መካከል ስትገኝ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር ታይቷል።
በዚህ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ የሙሽራዋ ዘመድ የሆነ "ምን ፈልገሽ ነው?" ብሎ ሲጠይቃት ይሰማል። ትንሽ ወንድ ልጅ ከጎኗ ሻጥ ያደረገችው ይህች ሴት ጊዜ ማባከን አልፈለገችም። በቀጥታ ወደ ጉዳይዋ በመግባት "መዲሃ ሲዲቂ እባላለሁ" አለች።
"ሙሽራው ባለቤቴ ነው፤ የዚህ ልጅም አባት ነው። ከቤት የወጣው ሃይደርባድ ለሦስት ቀናት እንደሚሄድ ነግሮን ነው" በማለት አስረዳች።
የሙሽራዋ ዘመዶች ይህንን ሲሰሙ እያካለቡ ወደጎን በመውሰድ ጉዳዩን በደንብ ማጣራት ጀመሩ።
እርሷም አስከትላ የመጣችውን የሙሽራውን እናትና እህቱን በማሳየት አማቾቿ መሆናቸውን ተናገረች። "ባልተቤቴ መሆኑን አታውቁም ነበር? ስለዚህ ምንም ስለማያውቅ ልጅ እንኳ አላሰበም" በማለትም ጉዳይዋን አስረዳች።
የሙሽራውና የመጀመሪያ ባለቤቱ መዲሃና ሳዲቅ የተጋቡት እኤአ በ2016 ካራቺ ፌደራል ኡርዱ ዩኒቨርስቲ ከተገናኙ በኋላ መሆኑን ሁሉ አብጠርጥራ ተናገረች።
አክላም በሚስጥር ዘህራ አሽራፍን በ2018 ማግባቱን አስረዳች። የዚህንም ሰርግ ልታውቅ የቻለችው ባሏ ስልክ ላይ የተላከ መልዕክት በማየቷ መሆኑን አብራራች።
አቶ ባል አሲፍ ራፊቅ ሲዲቂ፤ በመጀመሪያ አይኑን በጨው አጥቦ፣ አይኔን ግንባር ያርገው ብሎ ምሎ ተገዝቶ፣ ሚስቱን እንደማያውቃት ቢክድም በኋላ ግን አምኗል።
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ከዚህ በኋላ ምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ቢቢሲ ወደ ፖሊስ ደውሎ እንዳጣራው ግለሰቡ ልብሱ ተቀዳዶ መደብደቡን መረዳት ችሏል።
ፖሊስ በአካባቢው ደርሶ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ቢወስደውም የሙሽራዋ ቤተሰቦች ከፖሊስ ጣቢያ እስኪወጣ ድረስ ይጠብቁት ነበር ተብሏል።
ከፖሊስ ጣቢያም ከወጣ በኋላ ከተቆጡ እድምተኞች ሸሽቶ ከአውቶብስ ስር ተደብቆ እንዲወጣ ሲጠይቁት፤ አለበለዚያ ግን አውቶብሱን በእሳት እንደሚያያይዙት ሲናገሩ በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ይደመጣል።
"አንድ ደቂቃ ብቻ ስጡኝ" እያለ ከአውቶብሱ ስር ለመውጣት ሲሳብና ሌሎች ሰዎች ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስበት ሲከላከሉ ይታያል።
ቢቢሲ ሙሽራውንና ሙሽሪትን በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለማግኘት ጥረት ቢያደርግም ሊሳካለት አልቻለም። የአካባቢው ፖሊስም እስካሁን ድረስ በጉዳዩ ላይ ክስ የመሰረተ አካል እንደሌለ ገልጿል።
"የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ቅሬታ አቅራቢዎች ጉዳያቸውን ይዘው ወደ ቤተሰብ ችሎት መሄድ ይኖርባቸዋል" ያሉት የራኦ ናዚም የታይሙሪሃ ፖሊስ ጣቢየያ አዛዥ ናቸው።