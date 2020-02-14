ምርጫው ይደረጋል የተባለበት ቀን ወደፊት ተገፋ
ነሐሴ 10 የድምጽ መስጫ ቀን ይሆናል ተብሎ ሃሳብ ቀርቦ የነበረው ቢሆንም፤ የድምጽ መስጫ ቀኑ በአስራ ሦስት ቀናት ተገፍቶ በነሐሴ ወር መጨረሻ እንደሚካሄድ ተገለጸ።
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዳስታወቀው የ2012 አጠቃላይ አገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ነሐሴ 23/2012 ዓ.ም ድምጽ መስጫ ቀን ይሆናል።
ቀደም ሲል ለውይይት በቀረበው የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ላይ የተለያዩ ወገኖች ወቅቱ ክረምት በመሆኑ ለመራጩ አስቸጋሪ ይሆናል በሚል ቅሬታ የቀረበ ሲሆን አሁን በወጣው መረሃ ግብር ምርጫው የሚካሄድበት ቀን በ13 ቀናት ወደፊት ተገፍቷል።
የምረጫው ዕለት ወደ ፊት ለመገፋቱ እንደምክንያት የቀረበው በነሐሴ አጋማሽ ላይ ከሚኖረው ዝናብ ይልቅ በወሩ መጨረሻ ላይ የዝናቡ ሁኔታ ይቀንሳል የሚል እንደሆነ ተነግሯል።
በመረሃ ግብሩ መሰረት መጋቢት 01 የምርጫ ክልል ካርታ ይፋ የሚደረግ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ የምርጫ ጣቢያዎች ዝርዝር መጋቢት 28 ቀን ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል።
በምርጫው ድምጽ የሚሰጡ መራጮች ምዝገባ ከሚያዝያ 14 እስከ ግንቦት 23 ድረስ የሚካሄድ ሲሆን በምርጫው የሚወዳደሩ እጩዎች ምዝገባ ደግሞ ከግንቦት 05 እስከ 19 እንደሚሆን ተጠቅሷል።
በተጨማሪም የምርጫ ቅስቀሳ የሚካሄደው ከግንቦት 21 እስከ ነሐሴ 18/2012 ድረስ ባለው ለሦስት ወራት ለሚጠጋ ጊዜ እንደሚሆን ይፋ የተደረገው የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ አመልክቷል።
ይህንንም ተከትሎ ከነሐሴ 19 እስከ የድምጽ መስጫው ቀን ዋዜማ ድረስ የምርጫ ቅስቀሳ የማይደረግባቸው ቀናት ሲሆኑ ነሐሴ 23 ቀን መራጮች ድምጻቸውን የሚሰጡበት የምርጫ ቀን ይሆናል።
ከነሐሴ 24 እስከ ጳጉሜ 03/2012 ዓ.ም ድረስ ባሉት አስር ቀናት ውስጥ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተረጋገጡ የምርጫ ውጤቶች ይፋ የሚደረግባቸው ቀናት እንደሚሆኑ ተገልጿል።
ይህ ይፋ የሆነው የ2012 የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ የመጨረሻው ይሁን ወይም ከፓርቲዎች ጋር በሚደረግ ውይይት ማስተካከያ ማድረግ የሚቻልበት አይሁን የተገለጸ ነገር የለም።