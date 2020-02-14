በሆንዶራስ አደገኛ ቦዘኔዎች ፊልም በሚመስል ኦፕሬሽን መሪያቸውን አስመለጡ
በሆንዶራስ ሁለት መንግሥት ነው ያለው ማለት ይቻላል። የአደገኛ ቦዘኔዎች ጉልበት ከመንግሥት የማይተናነስ ነው። ትናንት በጠራራ ጸሐይ ፊልም በሚመስል ወታደራዊ ኦፕሬሽን ያካሄዱት አደገኛ ቦዘኔዎቹ እጅግ ነውጠኛ የሚባለውን መሪያቸውን ከፖሊስ እጅ ፈልቅቀው አስመልጠውታል።
አሌክሳንደር ሜንዶዛ ይባላል በሙሉ ስሙ። እንደ ሜክሲኳዊው ኤልቻፖ ቅጽል ስም አለው፤ ኤል ፖርኪ የሚባል።
በዕለቱ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ነበረው። ኢል ፕሮግሬሶ የሚሉት ፍርድ ቤት የደረሰውም እጅግ በታጠቁ ኃይሎች ሲሆን የሕንጻው 2ኛ ፎቅ ላይ ፍርዱን እየሰማ ነበር።
ድንገት የዚህ ኤምኤስ-13 የሚባለው የአደገኛ ቦዘኔ አባላት እስካፍንጫቸው ታጥቀው ወደ ፍርድ ቤቱ ቅጥር ገቡ። አለባበሳቸው ሙሉ የወታደር የደንብ ልብስ ስለነበረ ነውጠኞች እንደሆኑ የጠረጠረ አልነበረም።
በደቂቃዎች ውስጥ የፍርድ ቤት ሕንጻውን አውድመውታል። በትርምሱ ውስጥ አራት ጠባቂ ወታደሮችን ገድለው መሪያቸው ሜንዶዛን በክብር ይዘውት ወጥተዋል።
የሆንዶራስ ፕሬዚዳንት ጁዋን ኦርላንዶ ሄርናንዴዝ ቦዘኔዎቹን ለጠቆመ አሁኑኑ 80ሺ ዶላር መጥቶ ይቀበለኝ ብለዋል።
ፖሊስ እንዳለው ሐሙስ ከሰዓት ላይ የመጡት አደገኛ ቦዘኔዎቹ በቁጥር 20 ይሆናሉ። የታጠቁትም እጅግ ዘመናዊ መሣሪያ ነበር። ፍርድ ቤቱ የሚገኘው በሆንዶራስ ሁለተኛ ከተማ በሆነችው ሳን ፔድሮ ሱላ ሲሆን መሪው እንዳያመልጥ በሚል ከፍ ያለ ጥበቃም ሲካሄድ ነበር።
በሆንዶራስ ቲቪ የተላለፈና ከሲሲቲቪ ተገኘ የተባለ አንድ ተንቀሳቃሽ ምሥል ቅጂ ማንዶዛ እጁ በሰንሰለት ታስሮና በከፍተኛ ጥበቃ ወደ ፍርድ ቤት ሲገባ ያሳያል። በደቂቃዎች ውስጥ ተመሳሳይ የወታደር ልብስ በለበሱ ሰዎች የተክስ እሩምታ ተከፍቶ ሰውየው እጁ ከሰንሰለት ነጻ ሆኖ ዘና ባለ ሁኔታ ታጅቦ ሲያመልጥ ይታያል።
ይህ ተንቀሳቃሽ ምሥል በአደገኛ ቦዘኔዎችና በፖሊስ መካከል የተክስ ልውውጡ ሲካሄድ ያሳያል።
በሆንዱራስ ፖሊስም ሆነ ከፍተኛ ባለሥልጣናት የአደገኛ ቦዘኔዎች ሰንሰለት ውስጥ አሉበት የሚሉ መረጃዎች በስፋት ይወጣሉ።
በሌላ ተንቀሳቃሽ ምሥል ደግሞ ነውጠኛው ማንዶዛና ጋሻጃግሬዎቹ እየተታኮሱ ከመኪና መኪና እየቀያየሩ ሲያመልጡ ያሳያል።
የደህንነት ምክትል ሚኒስትሩ ሉዊስ ሱዋዞ ወሮበሎቹን የገቡበት ገብተን እንይዛቸዋለን ሲሉ ዝተዋል።
የአገሪቱ ሚዲያዎች እንደዘገቡት ከሆነ ወሮበሎቹ ያመለጡባቸው መኪናዎች የትም ተጥለው፣ የሟች አስክሬኖችም ተበታትነው በመንገድ ታይተዋል። ከቦዘኔዎቹ የአንዱ ሟች አስክሬንም በቀይ መኪና ተጋድሞ ታይቷል።
ማንዶዛ እጅግ ነውጠኛ ከሚባሉ የመካከለኛው አሜሪካ ቦዘኔ ቡድን መሪዎች አንዱ ሲሆን በፈረንጆች 2015 በቁጥጥር ሥር ውሎ 20 ዓመት ተፈርዶበት ነበር። ከዚያ በኋላም ሕግ ወጥ ገንዘብ ዝውውርና ሌሎች ወንጀሎች ተመስርተውበት ፍርድ ቤት ይመላለስ ነበር።
ኤም ኤስ-13 የሚባለው የአደገኛ ቦዘኔዎች አደረጃጀት የተፈጠረው በፈረንጆቹ በ1980ዎቹ በሎስአንጀለስ ሲሆን የመሰረቱትም ከድሀ ቤተሰብ የተገኙና የኤልሳቫዶርን የርስ በርስ ጦርነት የሸሹ ስደተኞች ናቸው።
የእርስበርሱ ጦርነት ሲያበቃ የዚህ ቡድን አባላት ብዙዎቹ ከእስር ቤት እየተለቀሙ ከአሜሪካ ወደየ አገራቸው በግድ እንዲመለሱ ተደርገዋል። የቡድኑ አባላት ታዲያ የዚያ ዘመኑን የቦዘኔነት የሕይወት ዘይቤ ከሎስ አንጀለስ ይዘው ወደየአገራቸው ተመልሰው በተጠናከረ ሁኔታ ወንጀል ውስጥ ተሰማርተው ቆይተዋል።
አሁን ሆንዱራስን ጨምሮ በሳልቫዶር፥ ጓቲማላና ሌሎች የመካከለኛ አሜሪካ አገራት መረቡን ዘርግቶ በከፍተኛ ጉልበትና ገንዘብ ይንቀሳቀሳል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከመካከለኛው አሜሪካ በብዙ ቁጥር ሆነው የሜክሲኮ ድንበርን ለማቋረጥና አሜሪካ ለመግባት የሚሞክሩ ስደተኞች የመሰደዳቸው ዋንኛ ምክንያት አድርገው የሚያነሱትም የዚህ ቡድን አባላት የሚያደርሱባቸው መከራ ነው።
ይህ ኤም ኤስ-13 የአደገኛ ቦዘኔ አደረጃጀት ጎልብቶ መካከለኛው አሜሪካን በአያሌው ያምሳታል።