የህወሓት ነባር ባለስልጣናት ኢሳይያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን ተቃወሙ
በቅርቡ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ የኢትዮ-ኤርትራ የድንበር ጉዳይ መቋጫ እንዳያገኝ ህወሓት እንቅፋት ሆኗል ሲሉ በመተቸት ተናግረው ነበር።
ፕሬዚዳንቱ ስለ ኢትዮጵያ እና አፍሪካ ቀንድ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ በሰጡበት በዚህ ቃለ መጠይቅ፤ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነትም በተመለከተ "በድንበርና በባድመ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳንታጠር በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ሪፎርም (ለውጥ) በሙሉ አቅማችን እንደግፋለን" ብለው ነበር።
ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ "የኢትዮጵያን ጉዳይ እጃችንን አጣጥፈን የምንመለከተው አይደለም" በማለት መረር ባለ ቃል መናገራቸውን ተከትሎም የህወሓት ነባር ታጋዮችና የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት አልወደዱትም።
"በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ገብተዋል" በማለት ፕሬዚዳንት ኢሳይያስን ተችተዋል።
የቀድሞ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ስዩም መስፍን እና የቀድሞ የትግራይ ፕሬዝዳንት አቶ ፀጋይ በርኸ ለየካቲት 11 ክብረ በዓል በተዘጋጁ መድረኮች ላይ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስን በግልፅ ተችተዋል።
አቶ ፀጋይ በርኸ ባለፈው ሳምንት በማይ ፀብሪ ከተማ ተገኝተው ሲናገሩ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ "እጁን ካስገባ እጁ ይሰበራል እንጂ የሚያመጣው አንዳች ነገር የለም" ብለዋል።
"ይህ የኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ነው፤ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስን አያገባቸውም" ያሉት አቶ ፀጋይ የኢሳይያስን ጣልቃ ገብነት "ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ መንግሥት ሊቃወሙት ይገባል" ሲሉ ተደምጠዋል።
"ሃገራችንን ለማፍረስ ነው ይህን እያደረገ ያለው" ሲሉም ፕሬዚዳንት ኢሳይያስን የወቀሱ ሲሆን "ሁለት ሶስቴ ያስቡበት" ሲሉም የኤርትራውን ፕሬዚዳንት አስጠንቅቀዋል።
በትናንትናው ዕለት የካቲት 8፣2012 ዓ.ም አክሱም ሲከበር በነበረው የህወሓት 45ኛ አመት ምስረታ በዓል የተገኙት አቶ ስዩም መስፍንም በንግግራቸው ጠንከር ያለ ትችት አሰምተዋል።
''ኢሳይያስ አፈወርቂ 'ወያኔን እና ወያኔ የገነባውን ሕገ-መንግሥት አፈርሳለሁ' ማለታቸው ነውር" ብለዋል።
"ይሄንን ሕገ-መንግሥት ለማፍረስ የሚመጣ ካለ እሱ ሞሶሎኒ ነው። ሂትለር ነው" በማለት ነው መረር ያለ ትችት ያሰሙት።
አክለውም "ኢሳይያስ ግማሹን የኤርትራ ህዝብ በትኖ ሲያበቃ፤ የኤርትራን ህዝብ ማስተዳደር ሳይችል ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ልማት ሊያመጣ አይቻልም" ብለዋል።
የኤርትራ ህዝብም፤ ኢትዮጵያውያን እያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስን "መጀመርያ የውስጥ ችግራችንን እንፍታ ሊሏቸው ይገባል" ሲሉ ምክር አዘል መልእክት ያስተላለፉት አቶ ስዩም "ከዚያም እንደ ህዝብ፣ እንደ ሀገራት እንደ መንግሥታት አንዱ ሌላኛው ላይ ጣልቃ ሳይገባ መስራት እንችላለን" ብለዋል አቶ ስዩም መስፍን።
ቀደም ሲል የህወሐት ፅህፈት ቤት በጉዳዩ ላይ የሚሰጠው ይፋዊ መግለጫ እንደሌለው ለቢቢሲ ገልጾ ነበር።