የቡራዩ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ሰለሞን በጥይት ተገደሉ
የቡራዩ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮሚሽነር ሰለሞን ታደሰ ዛሬ ምሳ ሰዓት ላይ በቡራዩ ከተማ በጥይት ተመተው ተገደሉ።
የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ እንዳሉት ከኮማንደር ሰለሞን ጋር የነበሩት ሌሎች ሶስት ሰዎች በጥይት ተመተዋል።
ከኮሚሽነር ሰለሞን ታደሰ ጋር አብረው ከነበሩት መካከል የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የልዩ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ተስፋዬ ድንቁ አንዱ ሲሆኑ፤ ኮማንደር ተስፋዬም በጥይት ተመተው የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል።
ከተቀሩት መካከል አንዱ ድምጻዊ መሆኑን ከኮሚኬሽን ቢሮ ኃላፊው ሰምተናል።
ሁለቱ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች ላይ ጥቃቱን የሰነዘረው አካል ማንነት እስካሁን ግልጽ አለመሆኑን እና እስካሁን በወንጀሉ ተጠርጥሮ በቁጥጥር ሥር የዋለ ሰው አለመኖሩንም የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
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አቶ ጌታቸው እንዳሉት በአራቱ ግለሰቦች ላይ ጥቃቱ የተሰነዘረው ቡራዩ ከተማ አስተዳደር አቅራቢያ ምሳ እየተመገቡ ሳሉ ነበር።
ኮማንደር ተስፋዬን ጨምሮ በጥይት የተመቱት ሶስቱ ግለሰቦች ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ተወስደው የህክምና እርዳታ እየተሰጣቸው እንደሚኝ አቶ ጌታቸው የተናገሩ ሲሆን፤ ግለሰቦቹ ስለሚገኙበትን ሁኔታ ግን ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል።