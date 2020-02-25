ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፡ የጤና ችግር ያለባቸውና ተሳትፏቸው ውስን የሆኑት ይለቀቃሉ
በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በእስር ላይ ከሚገኙ ሰዎች መካከል ስድሳ ሦስቱ የተመሰረተባቸው ክስ እንዲቋረጥና ከእስር እንዲፈቱ መወሰኑን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታወቀ።
የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ኃላፊዎች የሆኑት አቶ ፍቃዱ ፀጋና አቶ ዝናቡ ቱኑ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት እንዲለቀቁ ከተወሰነላቸው መካከል በሙስናና በሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የተከሰሱ ነገር ግን በአመራር ቦታዎች ላይ ያልነበሩ ሰዎች ናቸው።
በተጨማሪም በአዲስ አበባና በባሕር ዳር ከተሞች ውስጥ ሠኔ 15/2011 ዓ.ም ከተፈጸመው ከከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናት ግድያ እንዲሁም በሶማሌ፣ በሲዳማና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ካጋጠሙ ግጭቶች ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችም ይገኙበታል ተብሏል።
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የመረጃ መረብ ደኅንነት ተቋም ከፍተኛ ኃላፊ የነበሩት የኮሎኔል ቢኒያም ተወልደ ጠበቃ አቶ ኃይለሥላሴ ገብረመድህን፣ ትናንት ለቢቢሲ እንደተናገሩት ኮሎኔል ቢኒያም ተወልደን ጨምሮ ሌሎች የሜቴክ ተከሳሾች ክሳቸው ይቋረጣል የሚል መረጃ እንዳላቸው ገልጸው ነበር።
በተጨማሪም አዲሱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ሊቀ መንበር አቶ በለጠ ሞላ ለቢቢሲ እንደገለጹት ከመጪው ምርጫ ጋር በተያያዘ መንግሥት በእስር ላይ ያሉ አባሎቻቸውን እንዲፈታ መነጋገራቸውን አመልክተው ነበር።
ድርጅቱ አመራር ከሆኑት መካከል በእስር ላይ እንዳሉ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ በእስር ላይ ከሚገኙት የፓርቲው አባላት መካከል አንዱ ናቸው።
በተለያዩ የንግድ ሥራዎች ላይ በመሰማራት የሚታወቁት አቶ ኤርሚያስ አመልጋም ክሳቸው ተቋርጦ ከሚለቀቁት ሰዎች መካከል አንዱ እንደሚሆኑ በስፋት እየተነገረ ነው።
ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በሰጠው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው በእስር ላይ የቆዩት ተጠርጣሪዎች ክሳቸው ተቋርጦ እንዲለቀቁ የተወሰነው "ምንም ስላላጠፉ እና ማስረጃ ስላልተገኘባቸው ሳይሆን የተወሰኑት የጤና ችግር ስላለባቸው ሌሎቹ ደግሞ የወንጀል ተሳትፏቸው አነስተኛ ስለሆነ ነው" ብሏል።
በቅርቡ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አህመድ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት በእስር ላይ የሚገኙ የቀድሞ የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮችና የፖለቲካ መሪዎች ጉዳያቸው በሕግ አግባብ ታይቶ ክሳቸው እንደሚቋረጥ ፍንጭ ሰጥተው ነበር።
ይህንንም በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ትናንት ምሽት ላይ ባወጣው መግለጫ የሕግ አግባብን ተከትሎ በእስር ላይ ያሉ 60 ሰዎች ክሳቸው ተቋርጦ እንደሚለቀቁ አመልክቶ ነበር።
በተጨማሪም የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከፍተኛ ባለስልጣናቱ በሰጡት መግለጫ ላይ እንዳመለከቱት በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ከተጠረጠሩ ከ3600 በላይ ግለሰቦች ውስጥ እስካሁን 1682ቱ ብቻ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል።