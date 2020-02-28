ሁለት ደቡብ አፍሪካውያን ኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው ተገለጸ
ሁለት ደቡብ አፍሪካውያን ኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው ተገለጸ።
የደቡብ አፍሪካ ጤና ጥበቃ ሚንስትር እንደገለጸው፤ ሁለቱ ደቡብ አፍሪካውያን ሰዎችን ባህር ላይ በሚያንሸራሽር መርከብ ላይ የሚሠሩ ሲሆን፤ እዛው ባሉበት በመለያ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ።
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የአገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚንስትር የጃፓን ኃላፊዎችን ጠቅሶ እንዳሳወቀው፤ ሁሉቱ ግለሰቦች የቫይረሱ ምልክቶች በጉልህ እየታዩባቸው ባይሆንም ጃፓን ውስጥ ሕክምና እየተደረገላቸው ነው። መርከቡ ቢያንስ 3,700 ሰዎችን እንዳሳፈረ ተገልጿል።
ሆንግ ኮንግ ላይ ከመርከቡ የወረደ ተሳፋሪ ኮሮናቫይረስ እንደያዘው ጥር መጨረሻ ላይ መገለጹን ተከትሎ፤ መርከቡ ለአራት ሳምንታት ባለበት እንዲቆይ ተደርጓል።
አስር ደቡብ አፍሪካውያን አሁንም 'ዳይመንድ ክሩዝ ሺፕ' በተባለው መርከብ ውስጥ ይገኛሉ።
ለሁለት ሳምንት በማቆያ ውስጥ ሆነው፤ በሽታው እንደሌለባቸው ካልተረጋገጠ መውጣት አይችሉም።
የአገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚንስትር የመርከብ ድርጅቱን ጠቅሶ እንደተናገረው፤ ተሳፋሪዎች ከመርከቡ ሠራተኞች ቀድመው እንዲወጡ ይደረጋል።