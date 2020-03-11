ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መሆኑ ታወጀ
የዓለም ጤና ድርጅት ዛሬ ምሽት ዓለምን እያስጨነቀ ያለውን የኮሮናቫይረስ በሽታ "ወረርሽኝ" መሆኑን አውጇል።
አንድ በሽታ ወረርሽኝ የሚባለው በዓለም ዙሪያ በተመሳሳይ ጊዜ በተለያዩ አገራት ውስጥ ሲሰራጭ ነው።
የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እንዳሉት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከቻይና ውጪ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በ13 እጥፍ ጨምሯል።
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• የማንችስተር ሲቲና የአርሰናል ጨዋታ በኮሮናቫይረስ ስጋት ተሰረዘ
• ኮሮናቫይረስ ሰዎችን ከእምነታቸው እየለየ ይሆን?
ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጨምረውም በሽታውን በተመለከተ እርምጃ ለመውሰድ የታየው ቸልተኝነት "በጣም እንዳሳሰባቸው" ተናግረዋል።
ከጥቂት ወራት በፊት ቻይና ውስጥ የተቀሰቀስው ይህ በሽታ በርካታ አገራትን በማዳረስ እስካሁን ድረስ ከ4366 በላይ ሰዎችን ሲገድል በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ደግሞ ከ122 ሺህ በላይ ሆኗል።