በኒውዮርክ ከተማ ትምህርት ቤቶችና ሬስቶራንቶች ተዘጉ
በኮሮናቫይረስ ምክንያት ኒውዮርክ ከተማ ትምህርት ቤቶች፣ ቴአትር ቤቶችና ሬስቶራንቶች እንዲዘጉ አድርጋለች።
የከተማዋ ከንቲባ ቢል ዲ ብላዚዮ እዚህ ውሳኔ ላይ ለምን እንደተደረሰ "ከተማችን ያልተጠበቀ ከፍተኛ አደጋ ተጋርጦባታል እናም ምላሽ መስጠት ያለብን በጦርነት ወቅት አስተሳሰብ ነው" በማለት ገልፀዋል።
በሌላ በኩል ትራምፕ ከጥቂት ቀናት ከእንግሊዝና ከአየርላንድ በቀር ከማንኛውም የአውሮፓ አገራት ወደ አሜሪካ የሚደረጉ ጉዞዎችን አግደው የነበረ ሲሆን አሁን ግን እገዳው እንግሊዝና አየርላንድንም እንዲጨምር ተደርጓል።
አሜሪካ በኮሮናቫይረስ 69 ሞቶችን ስታስመዘግብ 3774 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተይዘዋል።
- የዓለም ጤና ድረጅት ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሊሆን እንደሚችል አስታወቀ
- የዓለም ጤና ድረጅት ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሊሆን እንደሚችል አስታወቀ
- የፕሬዝዳንት ትራምፕ የኮሮናቫይረስ ምርመራ ውጤት ይፋ ሆነ
ከሞቱት አምስቱ ከስምንት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ባላት ኒውዮርክ ከተማ የተመዘገበ ነው። ሟቾቹ ከ53 እስከ 82 የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ እንደነበሩና ሌሎች የጤና ችግሮች ያሉባቸውም እንደነበሩ የጤና ባለሙያዎች ገልፀዋል።
ከጥቂት ቀናት በፊት አሜሪካ የመመርመሪያ እጥረት እንዳለባት ተገልጻ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ፕሬዝዳንት ትራምፕ በበቂ ሁኔታ መመርመር የሚያስችል ሥርዓት መዘርጋቱን ተናግረዋል።
ነገር ግን የሆስፒታሎች አልጋ በቂ አይሆንም፤ ህፃናትም ትምህርት ቤት እየሄዱ በመሆኑ ይህም ትልቅ ችግር ይሆናል በማለት አሜሪካዊያን ትልቅ ግራ መጋባት ውስጥ መሆናቸው እየተነገረ ነው።