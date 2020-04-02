የኮሮናቫይረስ፡ በአሜሪካ የኮሮናቫይረስ ሟቾች ቁጥር ከ5 ሺህ በላይ ደረሰ
በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሰበብ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች አሃዝ ከ5 ሺህ መብለጡን ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ ገለጸ።
ዩኒቨርስቲው ቀደም ሲል ባወጣው መረጃ ላይ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 884 ሰዎች አሜሪካ ውስጥ በበሽታው የሞቱ መሆኑን አመልክቶ፤ ይህም በአንድ ቀን ውስጥ የተመዘገበ ከፍተኛው የሞት መጠን ነው ብሏል።
ከእነዚህ ሟቾች መካከልም የስድስት ሳማንት ዕድሜ ብቻ የነበረው ጨቅላ ህጻንም እንደሚገኝበት ተነግሯል። በአሁኑ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ ከ216,000 በላይ ሰዎች የኮሮናቫይረስ እንዳለባቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህም በምድራችን ከፍተኛው ቁጥር ነው።
የጆንስ ሆፕኪንስ አሃዝ እንሚያመለክተው የአሜሪካ ሟቾች ቁጥር ከ5,100 ያለፈ ሲሆን እየጨመረ መሆኑም ተነግሯል።
በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥርም በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ሲሆን በአንድ ቀን ውስጥ ከ25 ሺህ በላይ በሆነ አሃዝ ከፍ ብሏል።
በአገሪቱ በበሽታው ክፉኛ የተጠቃችው ግዛት ኒው ዮርክ ስትሆን ከ1,300 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በወረርሽኙ ህይዋታቸው አልፏል።
ኒው ኦርኒልስና ዴትሮይት በሚባሉት ስፍራዎችም በሽታው እየተዛመተ መሆኑ ተነግሯል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ዋሽንግተን ፖስት እንደዘገበው በአሜሪካ ፌደራል መንግሥት ስር ለመጠባበቂያነት የተቀመጠው ለጤና ባለሙያዎች የሚያስፈልጉት የመከላከያ ቁሳቁሶችና የህክምና መገልገያዎች ሊያልቅ መቃረቡን አመልክቷል።
ጋዜጣው በአገር ውስጥ ደኅንንት መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናትን ጠቅሶ እንደዘገበው የፌደራል መንግሥቱና ግዛቶች በተናጠል እነዚህን የህክምና መገልገያዎች ለማግኘት ፉክክር ላይ መሆናቸውና ያለው ከፍተኛ ፍላጎት ያልተገባ ትርፍ ለማግኘት ለሚደረግ ጥረት በር በመክፈቱ ነው ተብሏል።
የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር ግን 16 ቢሊዮን ዶላር መመደቡን በመጥቀስ በቂ የሆኑ ቁሳቁሶች አቅርቦትን ማግኘት እንደሚቻል ገልጿል።