ኮሮናቫይረስ፡ በዩናይትድ ኪንግደም ተስፋ የተጣለበት የኮሮናቫይረስ መድሃኒት ሙከራ ተጀመረ
በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የኮሮናቫይረስን በሽታ የሚከላከል መድሃኒትም ሆነ ክትባት ሰፊ ጥረቶች ቢደረጉም እስካሁን ግን ውጤት አልተገኘም። የዓለም አቀፍ ሙከራው አንዱ አካል የሆነና ተስፋ የተጣለበት የመድሃኒት ሙከራ በዩናይትድ ኪንግደም ተጀምሯል።
በመንግሥት የተለየው ይህ ጥናት በመጀመሪያው ዙር 15 ብሔራዊ የጤና አገልግሎት ማዕከሎችን ያካትታል ተብሏል።
'ሬምደሲቪር' የተባለውና ጊሌድ በሚባለው የመድኃኒት አምራች ኩባንያ የሚመረተው መድኃኒት ነው የኮሮናቫይረስን ሊከላከል ይችላል ተብሎ በዩናይትድ ኪንግደም ሙከራው የተጀመረለት።
በዚሁ መሰረት በዩናይትድ ኪንግደም ሁለት መድኃኒቶች ሙከራ ላይ የሚውሉ ሲሆን አንደኛው በሽታው በመካከለኛ ደረጃ ያጠቃቸው ሰዎች ላይ ይሞከራል፤ ሌላኛው ደግሞ በጹኑ የታመሙ ሰዎች ላይ የሚሞከር ነው።
በቻይናና አሜሪካ ሙከራዎች በሂደት ላይ ሲሆኑ በሚቀጥለው ሳምንት የመጀመሪያው የሙከራ ውጤት ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
በዩናይትድ ኪንግደም የሚካሄደው ሙከራ፤ የተላላፊ በሽታዎች አማካሪ በሆኑት ዶ/ር አንድሪው ኡስቲያኖውስኪ የሚመራ ሲሆን ለጊዜው የሙከራ አድማሱ በእንግሊዝና ስኮትላንድ ብቻ የሚወሰን ይሆናል።
ጸረ-ቫይረስ መድኃኒቶች
ጊሌድ የጸረ-ቫይረስ መድሃኒቶችን በማምረት የታወቀ የመድሃኒት አምራች ኩባንያ ነው።
ዶክተሩ ባለፉት ሳምንታት በሽተኞችን ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን፤ በሽታው በታማሚዎች ላይ የሚያመጣውን ስቃይ በቅርበት ሆነው ተመልክተዋል።
"የምንፈልገውና የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር፤ የኮሮናቫይረስን የስርጭት መጠን የሚገታ፣ ታማሚዎችን የሚፈውስና ሰዎችን የመዳን ተስፋ የሚያሳድግ መድሃኒት ነው" ያሉት ዶ/ር አንድሪው "ይህ መድሃኒት በላቦራቶሪ በጣም ተስፋ ሰጥቶናል፤ በሰው ላይ ሲሞከርም ተስፋችን እውን እንደሚሆን አምናለሁ" ብለዋል።
"ልቤ በተስፋ ተሞልቷል፤ ነገር ግን መድኃኒቱ እንዴት በአግባቡ ሊሰራ እንደሚችልና በተሻለ ሁኔታ ልንጠቀምበት የምንችልበትን መንገድ ለማረጋገጥ ግን በደንብ መስራትን ይጠይቀናል" ብለዋል።
የመድኃኒት አምራች ኩባንያው የዩናይትድ ኪንግደምና የአየርላንድ ሥራ አስኪያጅ ሂላሪ ሀተን ስኳይር እንዳሉት ደግሞ አሁን ሙከራው የተጀመረለት መድኃኒት፤ ሙከራው ከ10 ዓመት በፊት ተጀምሮ በሥራ ላይ የነበረ ነው።
"ለዓመታት እየተፈጠሩ ያሉ ቫይረሶችን ምናልባትም አሁን ጉዳት ማድረስ ያልጀመሩ ነገር ግን ወደፊት ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ቫይረሶችን ታሳቢ በማድረግ ላለፉት አሥር ዓመታት ስንሰራ ቆይተናል" ብለዋል ሥራ አስኪያጁ።
"በዚህ ረገድ ኮሮናቫይረስ እኛ ከለየናቸው የቫይረስ አይነቶች ጋር የሚመደብ ነው። ምክንያቱም ከእንስሳት ወደ ሰው በሚሸጋገርበት ወቅት ልክ እንደ ሳርስ እና ሜርስ ቫይረሶች ሁሉ ትልቅ ችግር የሚፈጥር ነው" በማለት ሥራ አስኪያጁ አብራርተዋል።
"ሬምደሲቪር መድኃኒት ለሳርስ እና ሜርስ ቫይረሶች ብለን ያበለጸግነው ነበር፤ ጥሩ ውጤትም ነበረው፤ ለዚያም ነው አሁን ለኮቪድ-19 ሊሰራ ይችላል ብለን በድጋሚ እየሞከርነው ያለው" ብለዋል።
የመድኃኒት ሙከራው በፍጥነት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምር መንግሥት ከሚሰጠው ድጋፍ በተጨማሪ የእንግሊዝ የመድኃኒትና የጤና መጠበቂያ ምርቶች ቁጥጥር ባለስልጣንም ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁነቱን ገልጿል።
"ለሳይንሳዊ ምክሮች ሚሆን ፈጣን ሂደቶችን፣ ዳሰሳ የማድረግና ቶሎ የማረጋገጥ እንዲሁም ለኮሮናቫይረስ ለሚሰጠው አገልግሎት ፈጣን አሰራሮችን አስቀምጠናል" ብለዋል ዶ/ር ሲዩ ፒንግ ላም።
ሬምደሲቪር ለኢቦላ ሕክምና ተስፋ ያለው መድኃኒት እንደነበር ተነግሯል።
መድኃኒቱ ምላሽ የሚሰጠው ቫይረሱ እራሱን በሚያራባበት ወቅት ነው፤ በዚህ ምክንያትም ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ የሚያደርገውን የመባዛት ሂደት ያስቆመዋል ማለት ነው።
አሁን ምንም ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ መድኃኒት ባለመኖሩ ብዙው ሰው ተስፋ የሚደረገው የሙከራ ሂደቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቅና ማረጋገጫ እንዲያገኝ ነው።
የአሜሪካ ተመራማሪዎች የወባ በሽታ መድኃኒት የሆነው ክሮሎኪን የኮሮናቫይረስንም መከላከል እንደሚችል ለማረጋገጥ በሂደት ላይ እንደሆኑ መነገር ከተሠመረ ቀናት ተቆጥረዋል።