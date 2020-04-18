ኮሮናቫይረስ፡ የአሜሪካ ግዛቶች 'ጥብቅ' እርምጃ ወስደዋል ያሉት ትራምፕ የሕዝቡን ተቃውሞ ደግፈዋል
የአሜሪካው ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአገሪቱ የተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎችን የሚደግፍ ትዊት ጽፈዋል።
እንደ ሚኒሶታ፣ ሚቺጋን እና ቨርጂኒያ ያሉ ግዛቶች እየወሰዱ ያሉት እርምጃ 'በጣም ጥብቅ' በመሆኑ በትዊተር ገፃቸው ላይ ተቃውሞውን መደገፋቸውንም ተናግረዋል።
'ሚኒሶታ ነፃ ትውጣ'፣ 'ሚቺጋን ነፃ ትውጣ'፣ 'ቨርጂኒያ ነፃ ትውጣ' ሲሉም ትዊት አድርገዋል።
የጤና ባለሙያዎች ዜጎች ከቤታች አለመውጣታቸው የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት ይረዳል ይላሉ። ተቃዋሚ ሰልፈኞች በበኩላቸው፤ እንቅስቃሴ መግታት አላስፈላጊ ነው፤ ምጣኔ ሃብታዊ ጫናም እያስከተለ ነው ብለዋል።
አሜሪካ ውስጥ ባለፈው ሐሙስ በ24 ሰዓት ውስጥ 4,591 ሰዎች ሞተዋል። ይህም እስካሁን በአንድ ቀን ከሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛው ነው።
ቁጥሩ ከፍ ያለው ምናልባትም ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፤ ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ የጤና እክል የሞቱ ሰዎችን መመዝግብ ስለጀመረም ሊሆን ይችላል።
አሜሪካ ከመላው ዓለም በበለጠ በቫይረሱ ሰዎች የሞቱባት አገር ናት። በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ አሀዝ መሰረት እስካሁን ከ700 ሺህ በላይ ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል፤ 36 ሺህ ደግሞ ሞተዋል።
ባለሥልጣናት እንቅስቃሴ ላይ የተጣለውን እገዳ እንዲያነሱ የሚጠይቁ ሰልፎች በሚቺጋን፣ ኦሀዮ፣ ኖርክ ካሮሊና፣ ሚኒሶታ፣ ዩታ፣ ቨርጂኒያ እና ኬንተኪ ተካሂደዋል።
ትራምፕ ትላንት 'ነፃ ይውጡ' ብለው በትዊተር ገፃቸው የጠቀሷቸው ግዛቶች ዴሞክራት አገረ ገዢ ያላቸው ናቸው። ሪፐብሊካን አገረ ገዢ ስላላቸው ኦሀዮ እና ዩታ ግን ፕሬዘዳንቱ ያሉት ነገር የለም።
በቨርጂኒያው ሰልፍ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገኙ ሲሆን፤ በሚቺጋን ደግሞ በሺህዎች የሚቆጠሩ አደባባይ ወጥተዋል።
በቀጣይ የተቃውሞ ሰልፎች በዊስኮንሰን፣ ኦሬገን፣ ሜሪላንድ፣ አይዳሆ እና ቴክሳስ ይካሄዳሉ ተብሏል።
ትራምፕ ለተቃዋሚዎቹ እንደሚያዝኑ ተናግረው፤ "እኔን የሚወዱኝ ሰዎች ይመስላሉ፤ ሀሳቤ ከሌሎቹ አገረ ገዢዎች ጋር ተመሳሳይ ነው" ብለዋል።
'ሚኒሶታ ነፃ ትውጣ' ሲሉ ተቃውሞ ያስተባበሩት፤ "የሚኒሶታ ዜጎችን እንቅስቃሴ አገረ ገዢው ሊገድቡ አይችሉም!" ሲሉ በፌስቡክ ገፃቸው ጽፈዋል። ገፁ 600 አባላት ያሉት ነው።
የሚቺጋን አገረ ገዢ የእንቅስቃሴ ገደቡን ማራዘማቸውን ተከትሎ በሺህዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች መንገድ ዘግተው ወደ ሥራ እንመለስ ሲሉ ነበር።
በሌላ በኩል የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት፤ ሪፐብሊካን አገረ ገዢዎችን ጨምሮ ማኅበራዊ ርቀት እንዲጠበቅ ያሳሰቡ ባለሥልጣኖች አሉ።
ባለፈው አርብ የቴክሳስ አገረ ገዢ 'ጥንቃቄ በተሞላው ሁኔታ ወደ ሥራ መመለስ' የሚል ሀሳብን የሚያራምድ ግብረ ኃይል መስርተዋል።
አገረ ገዢው ከሳምንት በኋላ እንቅስቃሴ እንዲጀመር ይፈልጋሉ። የህክምና ባለሙያዎችና የግሉ ዘርፍ ቀጣሪዎች ሀሳቡን ይገመግማሉም ተብሏል።
የፍሎሪዳ ከንቲባ፤ የባህር ዳርቻ መዝናኛዎች ከቀጣይ አርብ ጀምሮ በሰዓት ገደብ አገልግሎት ይጀምራሉ ብለዋል።