የሞዛምቢክ ጽንፈኛ ቡድን 52 ሰዎችን ገደለ
ፖሊስ እንዳለው በሚሊሻዎቹ የተገደሉት ካቦ ዴልጋዶ በምትሰኝ መንደር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ነዋሪዎች ናቸው።
ነዋሪዎቹ የሚሊሻው አባል መሆን አንሻም ማለታቸው ተከትሎ አንገታቸው ተቀልቶ እንደተገደሉ ፖሊስ አስታውቋል።
በዚህች ካቦ ዴልጋዶ በምትሰኝ መንገድር ውስጥ ባለው አለመረጋጋት ባለፉት ሶስት ዓመታት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ተሰደዋል።
52ቱ ሰዎች ከሶስት ሳምንታት በፊት የተገደሉ ሲሆን፤ የመንደሯ ሰዎች የመሞታቸው ዜና የሰሙት ግን ትናንት ማክሰኞ ነበር።
- በአማራ ክልል አምስት ዞኖች የአንበጣ መንጋ ጉዳት እንደያደርስ ተሰግቷል
- ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ 200 ሺህ ቅጣቶችን የመዘገበችው ሃገር
- አሜሪካ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ መስጠት ልታቆም ነው
የአገሪቱ ፖሊስ ቃል አቀባይ የሆኑት ኦርላንዶ ሙዱማኔ ለአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ፤ "ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚሊሻ አባላቱ ታዳጊዎችን የመመልመል ሥራ ጀምረዋል። ይህን የሚሊሻ አባላቱን ተግባር የሚቃወም እንቅስቃሴዎች በመንደሯ ነዋሪዎች ሲካሄዱ ነበር። በዚህ የተበሳጩት ወንጀለኛ ጽንፈኛ ቡድኖች ትልቅ ትንሽ ሳይሉ ያገኙትን በሙሉ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ 52 ሰዎችን ገድለዋል" ብለዋል።
እስካሁን 52 ሰዎች ለተገደሉበት ጥቃት ኃላፊነቱን የወሰደ ቡድን የለም። እራሱን አል-ሸባብ ብሎ የሚጠራ የሚሊሻ ቡድን በአከባቢው እንደሚንቀሳቀስ ይታወቃል። ይህ ቡድን ግን በስፋት በሶማሊያ ከሚንቀሳቀሰው የአል-ሸባብ ጋር የሚያገናኘው ነገር ስለመኖሩ የሚታወቅ ነገር የለም።
ከዚህ ቀደም በሞዛምቢክ ለተፈጸሙ የሽብር ጥቃቶች የኢስላሚክ ስቴት አጋር ነኝ የሚለው እና እራሱን 'ኢስላሚክ ስቴት ሴንትራል አፍሪካ ፕሮቪንስ' ብሎ የሚጠራው ቡድን ኃላፊነቶችን ይወስድ ነበር።
በሞዛምቢክ ጽንፈኛ ቡድኖች የሚንቀሳቀሱባቸው ስፍራዎች በተፈጥሮ ማዕድን የበለጸጉ ቦታዎች ናቸው። እ.አ.አ 2010 የሞዛምቢክ መንግሥት ካቦ ዴልጋዶ አካባቢ ከፍተኛ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት እንዳገኘ አስታውቆ ነበር።