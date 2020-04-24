በጅማ ሰቃ ለእስር የተዳረጉት አቶ አብዶ አባዶ ጆቢር ማናቸው?
ከትናንት ጀምሮ በማኅብራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ እጃቸው ወደኋላ ታስሮ እና በበርካታ በታጠቁ ወታደሮች ተከበው የሚታዩ ሰው ምስል በስፋት ሲጋራና ስለምንነቱ በርካቶች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
ለመሆነ እኚህ ሰው ማናቸው?
በምስሉ ላይ የሚታዩት አቶ አብዶ አባ-ጆቢር ይባላሉ። ምስሉ የተነሳው ዕረቡ እለት በጅማ ዞን ሰቃ ጨቆርሳ ወረዳ ከመኖሪያ ቤታቸው በፀጥታ ኃይሎች ተይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲወሰዱ የሚሳይ ነው።
"ከሰዓት 11፡30 ላይ መጥተው መኖሪያ ቤታችንን ከበቡ። ከዚያ በሩን በርግደው ወደ ውስጥ ገብተው እጁን ወደኋላ አስረው እየደበደቡ ይዘውት ሄዱ" ሲሉ የአቶ አብዶ አባ-ጆቢር ባለቤት ወይዘሮ ዘቢባ አባራ ራያ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
እኚህ ሰው ማናቸው? ለምን በዚህ መልኩ ተያዙ?
አቶ አብዶ አባ-ጆቢር የጅማ ዞን ሰቃ ጨቆርሳ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። ባለትዳር እና የሦስት ልጆች አባትም ናቸው።
አቶ አብዶ የሰቃ ጨቆርሳ ወረዳ ትምህርት ቢሮም ተቀጣሪ ናቸው።
"የነበረውን ሁኔታ መግለጽ ከባድ ነው። ፊልም የሚሰሩ እንጂ አንድ ሰው ለመያዝ የመጡ አይመስሉም። መኖሪያ ጊቢያችን በፖሊስ ተሞልቶ ነበር" ይላሉ ወ/ሮ ዘቢባ የነበረውን ሁኔታ ሲያስረዱ ጨምረውም መኖሪያ ቤታቸውም ተፈትሿል።
እንደ ወ/ሮ ዘቢባ ከሆነ ባለቤታቸው የየትኛውም ፓርቲ አባል አይደሉም።
"አንድ ሰው በዚህ ወረዳ ውስጥ የወረዳውን አመለካከት ካልተከተለ፤ እንደ ተቃዋሚ ነው የሚታው" በማለት ባለቤታቸው ባላቸው የግል አመለካከት ብቻ ለእስር መዳረጋቸውን ይናገራሉ።
በተመሳሳይ ቀን በሰቃ ጮቆርሳ ወረዳ በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ሰዎችም ስለመያዛቸው ለማወቅ ተችሏል።
አራቡ ካሊፋ የተባለ አንድ ወጣት ለቢቢሲ እንደተናገረው ረቡዕ ጠዋት ላይ ቤታቸው በጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ከተከበበ በኋላ ወላጅ አባቱ እና ወንድሙ ተይዘው መወሰዳቸውን ይናገራል።
"እኛ የየትኛውም የፖለቲካ አባል አይደለንም። በማንነታችን እንኮራለን፤ ለሕዝብ እንቆረቆራለን። እነሱ ግን 'ከኦነግ ጋር ግነኙነት አላችሁ' ይሉናል" ይላል አራቡ።
ፍተሻ…
ለአቶ አብዶ አባ-ጆቢር እስር እና መኖሪያ ቤቱ ለምን እንደተፈተሸ የተሰጣቸው ምክንያት "በመኖሪያ ቤታችሁ ውስጥ የተለያየ አይነት የጦር መሳሪያና ሰዎችን ለመግደል እቅድ የተያዘበት ቃለ-ጉባኤ አለ" የሚል መሆኑን ባለቤታቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
"'መኖሪያ ቤትህ ውስጥ የጦር መሳሪያ አለ። እሱን ሳንወስድ አንደሄድም' አሉት። እሱ ደግሞ 'ከፈለጋችሁ ቤቴን አፍርሳችሁ ፈልጉ። ምንም አታገኙም። የጦር መሳሪያ ካገኛችሁ ስቀሉኝ' አላቸው" በማለት ወ/ሮ ዘቢባ በባለቤታቸው እና በጸጥታ አስከባሪዎቹ መካከል የነበረውን ንግግር ያስታውሳሉ።
በተደረገው ፍተሻ የጦር መሳሪያ አለመገኘቱን እና ልጆቻቸው ይጫወቱበት የነበረው የፕላስቲክ ሽጉጥ እና የታሪክ መጽሃፍ ይዘው መሄዳቸው ወ/ሮ ዘቢባ ተናግረዋል።
አቶ አብዶ ለእስር የተዳረጉት ረቡዕ ከሰዓት እንደነበረ እና እስከ ትናንት (ሐሙስ) ምሽት ድረስ 12፡30 ድረስ ቃል እንዳልተቀበሏቸው ባለቤታቸው ይናገራሉ።
"በጥሪ ወረቀት መጥራት ሲችሉ ልክ እንደሽፍታ እጁን ወደኋላ አስረው እየደበደቡ ይዘውት ሄዱ" የሚሉት ወ/ሮ ዘቢባ፤ በአሁኑ ሰዓት ባለቤታቸው ታስረው የሚገኙት ከበርካታ ሰዎች ጋር መሆኑ ለኮቪድ-19 ይጋለጡ ይሆን ብለው እንደሚሰጉ ተናግረዋል።
በጉዳዩ ላይ የሰቃ ጨቆርሳ ወረዳ አስተዳደር፣ የወረዳው ፀጥታ ጽህፈት ቤት እንዲሁም የወረዳውን ፖሊስ አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።