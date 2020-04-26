ኮሮናቫይረስ፡ የእንቅስቃሴ ገደብ በተጣለባቸው አገራት ያሉ ሙስሊሞች ረመዳንን እንዴት እያሳለፉ ነው?

  • 26 ኤፕረል 2020
በኔፓል፤ ካትማንዱ በወረርሽኙ ሳቢያ መንግሥት የጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ ተከትሎ አንድ ሙስሊም በረመዳን የመጀመሪያው ቀን ብቻውን ሰግዷል። Image copyright AFP
አጭር የምስል መግለጫ በኔፓል፤ ካትማንዱ በወረርሽኙ ሳቢያ መንግሥት የጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ ተከትሎ አንድ ሙስሊም በረመዳን የመጀመሪያው ቀን ብቻውን ሰግዷል።

የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት አገራት ያሳለፉትን እርምጃዎች ተከትሎ መስጊዶች በመዘጋታቸውና መሰባሰብ በመከልከሉ ምክንያት በዓለም ላይ ያሉ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ዘንድሮ ረመዳንን በተለየ መንገድ እያሳለፉ ነው።

በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ቦታ በሚሰጠው የረመዳን ወር፤ 1.8 ቢሊየን የዓለማችን ህዝቦች ጎህ ሲቀድ ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ከምግብ፣ ከመጠጥ፣ ከሲጋራ እንዲሁም ከግብረ ስጋ ግንኙነት የሚታቀቡበት ነው።

በዚህ ወቅት ቤተሰብና ወዳጆች ሰብሰብ ብለው ማፍጠር፣ በሕብረት ማምለክና መስገድ የተለመደ ነው።

ይሁን እንጅ በዚህ ዓመት ይህንን የተቀደሰ የፆም ወር ብቻቸውን በቤታቸው እንዲያሳልፉ ተገደዋል።

በእየሩሳሌም የሚገኘው አል አቅሳ መስጊድ ግቢ ከባለፈው ወር አጋማሽ ጀምሮ ተዘግቷል፤ ለረመዳንም አይከፈትም። የእስልምና ቅዱስ ከተማ ተብላ የምትጠራዋ የሳዑዲ አረቢያዋ መካም በቫይረሱ ተጠቅታለች። ለመሆኑ ረመዳን በተለያዩ አገራት እንዴት እያለፈ ነው?

Image copyright AFP
አጭር የምስል መግለጫ በመካ የሚገኘው ታላቁ መስጊድ በረመዳን ወቅት በአማኞች ይሞላ ነበር፤ አሁን ግን ባዶውን ቀርቷል።
Image copyright Reuters
አጭር የምስል መግለጫ በኒው ዮርክ፤ እኝህ ኢማም በባዶ መስጊድ ውስጥ ብቻቸውን አዛን አድርገዋል።
Image copyright AFP
አጭር የምስል መግለጫ በፓኪስታን ላሆር ደንበኞች ለማፍጠሪያ የሚሆኑ ምግቦችን ለመግዛት ርቀታቸውን ጠብቀዋል።
Image copyright Reuters
አጭር የምስል መግለጫ በህንድ የእንቅስቃሴ ገደቡን ተከትሎ በተዘጋው የደልሂ ጃማ መስጊድ ደጅ አንድ ግለሰብ ብቻቸውን ቁጭ ብለው አፍጥረዋል።
Image copyright Reuters
አጭር የምስል መግለጫ በእየሩሳሌም የሚገኙ ሙስሊሞች የጁመዓን ሶላት ጎዳና ላይ ሰግደዋል።

ተያያዥ ርዕሶች

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ