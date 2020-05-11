የኢራን ባሕር ኃይል የራሱን መርከብ በስህተት በሚሳኤል መታ
አንድ የኢራን ባሕር ኃይል መርከብ በስህተት ከራሱ ወገን ተተኩሶበት በመስመጡ በርካታ የመርከቡ ሰራተኞች መሞታቸውን አንድ ይፋዊ ያልሆነ ሪፖርት አመለከተ።
የኢራን ጋዜጠኞች እንዳሉት የባሕር ኃይሉ ፈጣን የጦር መርከብ የሆነችው ጃማራን አዲስ የተገጠመላትን ጸረ መርከብ ሚሳኤል በምትሞክርበት ጊዜ ነው ኮናራክ የተባለችውን ሌላኛዋን መርከብ የመታቻት።
ከፊል መንግሥታዊ የሆነው ፋርስ የተባለው የኢራን የዜና ወኪል እንደዘገበው ደግሞ ባሕር ኃይሉ ያካሂድ በነበረው የጦር ልምምድ በደረሰው በዚህ ክስተት አንድ መርከበኛ ህይወቱ ሲያልፍ በርካቶች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል።
ዜና ወኪሉ ያጋጠመውን ይህንን አደጋ ባሕር ኃይሉ በሆርሙዝ ሰርጥ ላይ ባካሄደው ልምምድ ወቅት የተከሰተ 'መጋጨት' ምክንያት እንደሆነ ገልጿል።
ይፋዊ ያልሆኑ ምንጮች እንደሚያመለክቱት ግን በኢራን አብዮታዊ ዘብ ጓድ የምትንቀሳቀሰው ጃማራን የተባለችው መርከብ ኮናራክ የተባለችው መርከብ የተመደበላትን ቦታ ለመያዝ ተንቀሳቅሳ ከማለፏ በፊት ወደ ኢላማዋ አዲሱን ሚሳኤል በመተኮሷ የተፈጠረ የወገን ጉዳት ነው።
በማኅበራዊ የመገናኛ መድረኮች ላይ አደጋውን በተመለከተ የሚዘዋወሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በአደጋው ጉዳት የደረሰባቸው ባሕረተኞች ወደ አንቡላንስ ሲጓጓዙ ያሳያሉ።
ከአራት ወራት በፊት ኢራን ከአሜሪካ ጋር ከባድ ፍጥጫ ውስጥ በነበረችበት ወቅት የኢራን አብዮታዊ ዘብ የዩክሬን የመንገደኞች አውሮፕላንን ዋና ከተማዋ ቴህራን አቅራቢያ በስህተት መትቶ በመጣሉ የ176 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል።