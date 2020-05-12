አፍጋኒስታን ውስጥ በሆስፒታል ላይ በተፈጸመ ጥቃት ህጻናትና እናቶች ተገደሉ
አፍጋኒስታን ውስጥ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ላይ በተፈጸመ ጥቃት ሁለት ህጻናት እንዲሁም 11 እናቶችና ነርሶች ተገደሉ።
ከዚህ በተጨማሪ ህጻናትን ጨምሮ 15 ሰዎች ዛሬ ማክሰኞ በርካታ ታጣቂዎች ካቡል ውስጥ የሚገኘውን ሆስፒታል ባጠቁበት ወቅት መቁሰላቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል።
ኤምኤስኤፍ የሚባለው ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን የሆስፒታሉእን አንድ ክፍል የሚያስተዳድረው በመሆኑ የተወሰኑ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች በሆስፒታሉ ውስጥ ይሰራሉ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በምሥራቃዊ አፍጋኒስታን በአንድ የፖሊስ አባል የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 21 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል።
ሌሎች በርካታ ሰዎች ደግሞ በቦንብ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት የመቁሰል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን በሁለቱም ጥቃቶች የተጎዱ ሰዎች ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችል ተሰግቷል።
አንድ ጥቃቱ ከተፈጸመበት ሆስፒታል ሸሽቶ የወጣ ዶክተር ለቢቢሲ እንደተናገረው ጥቃቱ ጠዋት አራት ሰዓት ላይ ሲፈጸም 180 ያህል ሰዎች በሆስፒታሉ ውስጥ ነበሩ።
በጥቃቱ ወቅት የአፍጋኒስታን ልዩ ኃይሎች ሦስት የውጪ አገር ዜጎችን ጨምሮ 100 የሚሆኑ ሴቶችና ህጻናትን ከሆስፒታሉ ማስወጣታቸውን አንድ ባለስልጣን ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ጥቃቱን የፈጸሙት ታጣቂዎች ወደ ሆስፒታሉ የፖሊስ ልብስ ለብሰው የገቡ ሲሆን ለሰዓታት በቆየ የተኩስ ልውውጥ የጥበቃ ሠራተኞችን መግደላቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል።
ናንጋርሃር በተባለችው የአፍጋን ምሥራቃዊ ግዛት ዛሬ በተመሳሳይ በአንድ የፖሊስ አዛዥ ቀብር ላይ በተፈጸመው ጥቃት የግዛቲቱ ምክር ቤት አባልን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ሲገደሉ 55 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል።
በጥቃቱ የተጠረጠረው ታሊባን ስለድርጊቱ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ በመግለጹ ጥቃቱን የፈጸመው ቡድን ማን እንደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም ስለተፈጸሙ ጥቃቶች ቡድኑ በተመሳሳይ እጁ እንደሌለበት አሳውቋል።
ሪፖርቶች እንዳመለከቱት በሰሜናዊ አፍጋኒስታን ሃልካህ ግዛት የአሜሪካ ኃይሎች በፈጸሙት የአየር ጥቃት ቢያንስ 10 ሰዎች ሲገደሉ በርካታ ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል።
የአካባቢው ነዋሪዎች የጥቃቱ ሰለባዎች ሰላማዊ ሰዎች እንደሆኑ ቢገልጹም የአፍጋን መከላከያ ሚኒስቴር ግን በአየር ጥቃቱ የተገደሉት ሸማቂዎች ናቸው ብለወል።
ታሊባን በየካቲት ወር ላይ ከአሜሪካ ጋር እያደረገው የነበረው ድርድር የእስረኞች ልውውጥን በተመለከተ ከስምምነት ላይ መድረስ ባለመቻላቸው ግጭቱ መቋጫ ሳያገኝ ቀርቷል። በዚህ ድርድር ላይ አይኤስ ተሳታፊ አልነበረም።